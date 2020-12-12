Директор Нижегородского центра иппотерапии «Контакт», руководитель проектов «Адаптивный конный спорт 2.0» и «Школа ипповолонтера», автор и преподаватель курса профессиональной переподготовки по методам абилитации и реабилитации с использованием лошади в Нижнем Новгороде

Марина Лукина

Председатель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур». Член Общественной Палаты Нижнего Новгорода, эксперт в области создания доступной среды для маломобильных групп населения

Андрей Буланов

Руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», руководитель НРОО людей с инвалидностью «Ковчег», социальный предприниматель, сертифицированный бизнес-тренер, автор международной социально-предпринимательской среды для молодежи «Территория РИТМА», преподаватель школы акселерации по социальному предпринимательству центра инноваций социальной сферы, депутат городской думы Н. Новгорода

Роман Пономаренко

Менеджер социальных проектов Центра "Камерата", юрист, специалист в сфере тифлоинформационных технологий, сертифицированный эксперт по формированию доступной среды для людей с инвалидностью. Более 10 лет занимается общественной деятельностью

Вячеслав Царегородцев

Тренер по плаванию на отделении инваспорта, водного поло и инваспорта МБУ ""СШОР"" ЗАРЯ"" (г.Дзержинск). Судья первой категории. Депутат городской Думы города Володарск Нижегородской области