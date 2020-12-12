Российский музыкант, лауреат международных конкурсов, солист Белгородской государственной филармонии
Тимур Халиуллин
Исполнительный директор Высшей школы управления НИУ "БелГУ"
Наталья Говоруха
Паралимпиец, многократный чемпион России, европы и мира по пулевой стрельбе
Андрей Кожемякин
Руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака»
Евгения Кондратюк
Бизнесмен, основатель и директор «Фабрики информационных технологий»
Фёдор Жерновой
#бв_белгород
ЭКСПЕРТЫ
Депутат Омского городского Совета
Алексей Сокин
Директор департамента информационной политики администрации Омска
Олеся Потапова
Начальник отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания министерства труда и социального развития Омской области
Наталья Подольская
Главный врач Клинического медико-хирургического центра, депутат Законодательного собрания Омской области
Вадим Бережной
Главный редактор телеканала "Продвижение" в Омске
Татьяна Шкирина
#бв_омск
Депутат Нижнетагильской городской думы, художе-ственный руководитель в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
Игорь Булыгин
Депутат Государственной думы
Алексей Балыбердин
Предприниматель, руководитель салона красоты «Кристина» и центра здоровья и красоты «Кристи Стайл»
Алла Волчкова
Депутат Екатеринбургской городской Думы, сопредседатель в ОНФ в Свердловской области
Анастасия Немец
Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга
Виктория Мкртчян
#бв_тагил
Председатель комиссии по молодежной политике Общественной палаты Тюменской области. Директор ООО «Федерация интеллектуальных игр», политолог
Аркадий Либерман
Руководитель Аппарата Общественной палаты Тюменской области, член Совета Общественной палаты Тюменской области
Артур Юрьев
Главный редактор сайта Общественной палаты Тюменской области
Светлана Ярославова
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации "Милосердие", помощник депутата Тюменской обл. Думы, пресс-секретарь регионального отделения "Справедливая Россия" в Тюменской области
Анастасия Шестакова
Международный гроссмейстер, тренер-секундант двух вице-чемпионок мира по шахматам, тренер сборной Тюменской области, победитель международных и всероссийских соревнований по шахматам
Роман Овечкин
#бв_тюмень
Депутат Законодательного Собрания VI созыва, руководитель фракции ЛДПР
Евгений Федяев
Педагог-психолог, преподаватель фортепиано, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, лауреат международных конкурсов в Париже и Сочи, с 1991 работает в ДШИ им Г.М Балаева, занимается инклюзивным обучением
Наталья Демьянова
Руководитель пресс-службы реготделения "Единой России"
Даниил Дьяков
Общественный деятель, занимается вопросами ЖКХ и озеленения Ростова. Главный эко-активист в Ростове
Диана Джавадова
Глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель "Партии Роста"
Александр Хуруджи
#бв_рнд
Художественный руководитель семейного театра кукол «Добрый жук», режиссёр, художник, актриса, педагог
Наталья Ледовских
Председатель Всероссийской общественной организации "Улицы России", директор Федеральной премии "КАРДО", директор общественной организации "ОФФБИТС", директор молодежного центра "Пионер"
Валентин Работенко
Директор центра помощи пожилым людям и инвалидам социально-ориентированной автономной некоммерческой организации "Старость в радость-Ставрополь", основатель Школы семейного ухода "Поддержка"
Татьяна Васильева
Журналист, поэт, участница и победитель Ставропольских поэтических слэмов, волонтер поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Дина Романовская
#бв_ставрополь
Директор Нижегородского центра иппотерапии «Контакт», руководитель проектов «Адаптивный конный спорт 2.0» и «Школа ипповолонтера», автор и преподаватель курса профессиональной переподготовки по методам абилитации и реабилитации с использованием лошади в Нижнем Новгороде
Марина Лукина
Председатель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур». Член Общественной Палаты Нижнего Новгорода, эксперт в области создания доступной среды для маломобильных групп населения
Андрей Буланов
Руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», руководитель НРОО людей с инвалидностью «Ковчег», социальный предприниматель, сертифицированный бизнес-тренер, автор международной социально-предпринимательской среды для молодежи «Территория РИТМА», преподаватель школы акселерации по социальному предпринимательству центра инноваций социальной сферы, депутат городской думы Н. Новгорода
Роман Пономаренко
Менеджер социальных проектов Центра "Камерата", юрист, специалист в сфере тифлоинформационных технологий, сертифицированный эксперт по формированию доступной среды для людей с инвалидностью. Более 10 лет занимается общественной деятельностью
Вячеслав Царегородцев
Тренер по плаванию на отделении инваспорта, водного поло и инваспорта МБУ ""СШОР"" ЗАРЯ"" (г.Дзержинск). Судья первой категории. Депутат городской Думы города Володарск Нижегородской области
Дмитрий Солдатов
#бв_нн
Имам-хатыйб мечети «Ярдэм», председатель Совета фонда «Ярдэм»
Илдар хазрат Баязитов
Депутат Госсударственного совета Татарстана
Эдуард Шарафиев
Судья Конституционного суда Татарстана, бывший уполномоченный по правам ребенка в республике
Гузель Удачина
Директор НКО «Благотворительный фонд «День добрых дел», депутат Государственного совета Татарстана
Рустем Хасанов
Директор АНО «Добрая Казань»
Марат Исмагилов
#бв_казань
Уполномоченный по правам ребёнка в Приморском крае
Ольга Романова
Директор благотворительного фонда «Сохрани жизнь»
Светлана Горковенко
Писатель
Александр Киктенко
Специалист по СММ-продвижению, журналист
Анастасия Катаева
Пресс-секретарь Центра «Мой бизнес»
Ксения Курдюкова
#бв_владивосток
Депутат Волгоградской областной думы, председатель комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики
Татьяна Бухтина
Заместитель председателя Комитета по образованию Волгоградской области
Марина Тетерук
Начальник Управления информационной политики администрации г. Волжского
Оксана Хушматова
Начальник Управления информационной политики, организационно-массовой работы ВИУ РАНХиГС
Елена Карагодина
Директор Волгоградской областной благотворительной общественной организации "Общество помощи детям им. Л.С. Выготского"
Лидия Магнитская
#бв_волгоград
Исполнительный директор АНМО «Уфимский хоспис». Учредитель и Председатель правления БФПТД «Потерь нет». В составе общественного Совета по правам человека при Главе РБ. В составе общественного совета при Министерстве здравоохранения РБ
Радмила Сурначева
Директор центра социальных технологий "Ломая барьеры"
Алина Хабирова
Спортсмен сборной России - по паралимпийскому фехтованию. Мастер Спорта. Чемпион Европы, Чемпиона России неоднократный. Участник Паралимпийских Игр - Лондон 2012
Тимур Хаматшин
Инвалид по слуху, программист, сео-специалист. Создатель информационного ресурса для людей с ОВЗ www.inva.news. Обладатель Премии Рунета в 2006 и 2012 годах, Гран-при конкурса «Интеграция 2007», победитель конкурса социально-значимых инициатив в номинации «Общество» в 2007 году
Александр Жученко
#бв_уфа
Председатель Совета КРОМО "Центр развития добровольчества", член Совета Ассоциации волонтерских центров России
Дарья Маковецкая
Руководитель Карельского регионального отделения ВОО "Молодая гвардия", муниципальный депутат
Владислав Потапов
Институт экономики КарНЦ РАН, директор АНО" Центр содействия развитию территорий"
Анастасия Быкова
Председатель правления в Карельском региональном общественном благотворительном фонде "Центр развития молодежных и общественных инициатив", социальный педагог, наставник молодых людей с инвалидностью
Ирина Жукова
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия
Геннадий Сараев
#бв_карелия
Петрозаводск
Доктор исторических наук, проректор по научной работе ОГПУ
Елена Бурлуцкая
Преподаватель ОГПУ, практикующий журналист
Маргарита Халлиулина
Общественный деятель, руководитель Оренбургского отделения Братства православных следопытов. Возглавляет пресс-службу Димитриевского мужского монастыря Оренбурга
Людмила Максимова
Руководитель службы детского телефона доверия, психолог
Венера Нугаева
Журналист. Долгое время работала тематическим редактором на Оренбургском региональном телевидении. Сейчас сотрудничает с несколькими федеральными СМИ
Анна Втюрина
#бв_оренбург
Руководитель студии танца «Бродвей-инклюзив»
Жанна Дмитриева
Председатель Федерации керлинга Удмуртской республики
Игорь Максимов
Общественный деятель, участница и идейный вдохновитель благотворительных проектов
Милюша Талипова
Ученый, кандидат филологических наук, преподаватель в Институте развития
Андрей Клементьев
Менеджер проектов фонда поддержки местных инициатив «Сообщество»; руководитель проекта «ХосписУдмуртия» регионального общественного движения в поддержку паллиативных пациентов и членов их семей
Ирина Шихарева
#бв_ижевск
VK
© 2020 Все права защищены
1
2
3