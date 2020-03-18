Культобзор на tagilcity.ru
Незамерзайка, первая ёлочка и новогодние мастер-классы
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Музеи, библиотеки и творческие студии Нижнего Тагила подготовили для взрослых и детей яркую новогоднюю программу. На этой неделе намечено очень много отличных мероприятий! Выбирайте занятие для себя и своих детей! С наступающим!

«Если чуда ждёшь»!

Новогодний концерт
22 декабря в 18:00

Уже почти год вокально-инструментальная студия «MediaFox» сотрудничает с Библиотекой №1 и радует своим творчеством посетителей.

22 декабря здесь пройдёт новогодний концерт «Если чуда ждёшь»! В программе – сольные музыкальные номера, выступление ансамбля «Серебряный звон», а также волшебство гитары.
Праздничное настроение гарантировано!

«Солнечная береста тагильского мастера. Сергей Коротченя»

Презентация книги
24 декабря 14:00

Тагильчан приглашают в центральную городскую библиотеку на презентацию книги «Солнечная береста тагильского мастера. Сергей Коротченя». Сколько времени потребовалось, чтобы освоить приемы народного промысла и найти свой неповторимый авторский стиль? Кто помог открыть первый и единственный музей бересты на Урале? На вопросы ответит сам Сергей Коротченя и искусствовед Ольга Толстоброва.
В альбоме представлены произведения за 30-летний период, информация о музее «Солнечная береста».

Презентация пройдёт в читальном зале. Для посещения библиотеки при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и QR-код (Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ в ред. от 10.00.2021 №626-УГ).

«Пришла зима-затейница»

Беседа
Спектакли пройдут 25 и 26 декабря. Начало спектакля: в 12.00 и в 14.00.

Этнопарк «Ермаково городище» приглашает на музыкальный костюмированный спектакль «Снежная королева – дива Инстаграм». Представление пройдет в теплом помещении парка, и каждый гость сможет стать участником музыкально-развлекательного шоу.

Стоимость входного билета в этнопарк – 150 руб., стоимость билета на спектакль – 500 руб. Каждому гостю в подарок сладкая вата и поп-корн.

«Незамерзайка 2021»

Велогонка
26 декабря в 11:00 на Муринских прудах состоится шестая по счёту предновогодняя и весёлая велогонка «Незамерзайка 2021».

В компании Дедушки Мороза велолюбителей приглашают проехать заключительную велогонку в уходящем году. В этот день никто не замёрзнет, у зрителей и участников будет несколько способов согреться — горячий чай, посиделки у костра, активные и интересные конкурсы, большой стол с вкусняшками.

Приглашаются дети до 14 лет, мужчины и леди от 15 лет. Детям и женщинам предстоит проехать 2 круга, мужчинам — 4 круга. Продолжительность одного круга составит 2.2 километра с набором высоты 20 метров.

Регистрация →

«Символ года» 6+

Мастер-класс (45 мин.)
26 декабря в 13.00, Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Обязательна предварительная заявка!

Телефон для справок и заявок: 8 909 017 1663

Вы сможете сделать забавную фигурку тигра - символа 2022 года из синельной проволоки, а также с помощью новогоднего предсказания сможете узнать, что вас ждет в следующем году.

Стоимость: от 60 до 130 рублей
Все новогодние мероприятия музея-заповедника
Tagilcity.ru
Другие мероприятия

«Моя первая ёлочка» 0+

Новогодний интерактивный спектакль
Театр кукол приглашает самых маленьких на новогодний трогательный интерактивный спектакль «МОЯ ПЕРВАЯ ЁЛОЧКА» 0+.

Знакомим малышей с главным праздником, его играми и милыми традициями, украшаем ёлочку, смеёмся от души, танцуем и топаем маленькими пяточками, а главное - делаем всё это вместе с родителями!

В финале зрители обязательно встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой, они у нас в бэби-сказке очень крутые!

Посетить бэби-ёлочку можно 4-24 декабря в 10.00, 18.00, а также 25-30 декабря в 17:00. Стоимость билета – 500 руб. (билет приобретается на каждого зрителя, независимо от возраста).

Спектакль проходит в уютном малом зале.
Количество мест ограничено.
Спешите, пока билеты есть!

Творческая ёлка 2021

В Художественной студии "Цветные сны"
Творческая Ёлка 2021 в Художественной студии "Цветные сны"
Новогодний праздник для детей от 6 до 12 лет.
Билеты уже в продаже!
25 и 26 декабря
__________________________________
Приобрести можно только в студии заблаговременно или в этот же день при наличии свободных мест.
__________________________________
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
- поздравление Дедушки Мороза
- сладкие угощения
- каждому оригинальный творческий подарок от студии
- новогодняя фотозона
и уютная творческая атмосфера!

мастер-класс вы можете выбрать индивидуально:
- три варианта мастер-классов и два варианта подарков!
Выбор за вами!
__________________________________

Адрес: пр. Уральский 83
Бронировать можно по телефону 89222269060 (Viber, WhatsApp)

Также планируется Творческая Елочка для самых маленьких - с 3-5 лет. Дата проведения 26.12 в 10.30
декабрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил в работах учеников Гимназии №18, до 28 апреля

НТМЗ, ул. Уральская, 4

Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Читайте на TagilCity.ru
Огни автоелки зажглись в Нижнем Тагиле
Огромная елка из автомобилей была выстроена на парковочной площадке горы «Долгая» в Нижнем Тагиле вечером 19 декабря.
Читать на TagilCity.ru →
Акулина, Евсевий, 87-летний жених и египтяне: свердловские ЗАГСы подвели итоги года
В ЗАГСах Свердловской области сделали подборку интересных фактов за год.
Читать на TagilCity.ru →
Тагильские школьники отправятся на зимние каникулы досрочно
25 декабря объявлено последним учебным днем в 2021 году во всех школах Нижнего Тагила.
Читать на TagilCity.ru →
декабрь 2021
Что посмотреть в кино

«Энканто»

с 25 ноября

ТЦ ДЕПО

Человек-паук

с 15 декабря

ТЦ DEPO

«Матрица. Воскрешение»

с 16 декабря,
ТЦ ДЕПО

Большой красный пёс Клиффорд

с 149 декабря,

ТЦ ДЕПО

октябрь 2021
Праздники и памятные даты
День российского хоккея

22 декабря
Рождество Христово католическое

25 декабря
День подарков

26 декабря

<~>
Site logo menu