Незамерзайка, первая ёлочка и новогодние мастер-классы

Творческая ёлка 2021

В Художественной студии "Цветные сны"

Творческая Ёлка 2021 в Художественной студии "Цветные сны"

Новогодний праздник для детей от 6 до 12 лет.

Билеты уже в продаже!

25 и 26 декабря

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Приобрести можно только в студии заблаговременно или в этот же день при наличии свободных мест.

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В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

- поздравление Дедушки Мороза

- сладкие угощения

- каждому оригинальный творческий подарок от студии

- новогодняя фотозона

и уютная творческая атмосфера!



мастер-класс вы можете выбрать индивидуально:

- три варианта мастер-классов и два варианта подарков!

Выбор за вами!

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Адрес: пр. Уральский 83

Бронировать можно по телефону 89222269060 (Viber, WhatsApp)



Также планируется Творческая Елочка для самых маленьких - с 3-5 лет. Дата проведения 26.12 в 10.30