Незамерзайка, первая ёлочка и новогодние мастер-классы

Музеи, библиотеки и творческие студии Нижнего Тагила подготовили для взрослых и детей яркую новогоднюю программу. На этой неделе намечено очень много отличных мероприятий! Выбирайте занятие для себя и своих детей! С наступающим!
«Если чуда ждёшь»!
«Солнечная береста тагильского мастера. Сергей Коротченя»
«Пришла зима-затейница»
«Незамерзайка 2021»
«Символ года» 6+
«Моя первая ёлочка» 0+
Творческая ёлка 2021
Нижний Тагил в работах учеников Гимназии №18, до 28 апреля
НТМЗ, ул. Уральская, 4
Персональная выставка тагильского художника Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...», до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Детство в Нижнетагильске», до 1 февраля
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Энканто»
с 25 ноября
ТЦ ДЕПО
Человек-паук
с 15 декабря
ТЦ DEPO
«Матрица. Воскрешение»
Большой красный пёс Клиффорд
с 149 декабря,
ТЦ ДЕПО