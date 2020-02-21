Культобзор на tagilcity.ru
Мужская интуиция, поэтический вечер и танки
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья! Впереди нас ждёт настоящий мужской праздник – День защитника Отечества. Это еще один прекрасный повод сказать близким, как вы их любите. Чтобы не пропустить ни одно событие, посвященное этому празднику, читайте культобзор от TagilCity.ru.
В праздничные выходные нам предлагают смастерить в подарок танк, почитать стихи в приятной компании и открыть тайны мужской интуиции.

Хорошего настроения и волшебных выходных!

23 февраля - День защитника Отечества
Афиша мероприятий
Концерты

«Мифы Древней Греции»

22 февраля в 16:00

Стоимость: 350 рублей

Органный зал, Музей изобразительных искусств ул. Уральская, 7
Концерт группы «Контрабанда»
23 февраля в 22:00

Стоимость: 300 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27
Концерт группы «Третья цифра»

23 февраля в 20:00


Стоимость: 300 рублей

ДК железнодорожников им. Ю. А. Гагарина
ул. Хохрякова, 17
Музеи
Фото: pxhere

Интерактивное мероприятие «Кукла-санитарка»
22 февраля в 15:00

Куклы бывают разные: есть покупные, а есть самодельные, есть обереговые, а есть для игры. А мы сделаем самую удивительную куклу – куклу-санитарку. В ходе мероприятия вы узнаете о санинструкторах, кто это и какой вклад они внесли в приближение Великой Победы, а также поучаствуете в занимательном мастер-классе по изготовлению тряпичной куклы-закрутки.

Стоимость: 30-145 рублей

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина,
ул. Краснормейская, 8
Мастер-класс «Танки»
22 февраля 15:00

Танк из картона своими руками сделать не так сложно, как кажется на первый взгляд. Маленьким и большим защитникам Отечества обязательно понравится такой танк, сделанный своими руками. Эта поделка может стать замечательным подарком папе или дедушке на 23 февраля.

Стоимость: 100 рублей

Нижнетагильский музей изо, ул. Уральская, 4
Разное

Неинтеллектуальное развлекательное шоу «Мужская интуиция, или подставь меня, если сможешь»

22 февраля в 18:00

Праздничная атмосфера, веселые конкурсы, меню от кафе «Дворцовое», любимые песни, зажигательные танцы.

ДК НТМК
Лыжная гонка
22 февраля в 12:00

Вас ждет три категории:
14-17 лет (подростки),
18-35 (взрослые),
35+ (взрослые).

Гора Долгая, ул. Долгая, 1
Поэтический вечер

22 февраля в 17:00

Все желающие могут прочесть стихотворения любимых поэтов, а также собственного сочинения.

Пространство «СБОР»,
ДК им. Окунева, вход со стороны ул. Ильича
Праздничное мероприятие «Территория мужества»
22 февраля в 14:00

На мероприятии запланировано проведение военной эстафеты, мастер-классов и розыгрыша подарков. Пройдут показательные выступления военно-патриотического клуба, а также выставка ретро-автомобилей. В качестве специального гостя праздник посетит военный оркестр 42-ой Тагильской ракетной дивизии.

Парк имени А.П. Бондина

Мастер-класс «Вышивка лентами»
24 февраля в 12:00

Мастер- класс подойдёт и для детей и для взрослых
Продолжительность 3-3,5 часа.

Стоимость: 450 рублей

ДК им. И. В. Окунева
Спектакли
«Головлёвы. Маменька»
22 февраля в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Ханума»
23 февраля в 18:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
Выставки
«Геометрия в природе», работает до 1 марта.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
«Пейзаж на зеркале подноса», работает до мая.
Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская, 24
«Визитная карточка XIX – начала XX вв.», работает до 28 февраля.
Музей-усадьба «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5А
«Тайны ледяного материка», работает до 29 марта.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Вся жизнь в поиске кадра», работает до 29 марта.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Чертёж: навык, мастерство, искусство», работает до мая.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
«Существа»

 21 февраля в 19:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Марты Блю (Италия).

Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, 20А
Детям
«Коза-Дереза»
22 февраля в 11:00 и в 13:00

Стоимость: 170 рублей

Нижнетагильский театр кукол, ул. Ленина, 14
«Серебряное копытце»
23 февраля в 10:00 и 12:00

Стоимость: 100 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Истории Ладошкиных»
22 февраля в 10:00 и 12:00

Стоимость: 50 и 150 рублей

Молодёжный театр, ул. Ильича, 37




«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 113. Друзья навсегда»

23 февраля в 09:10

ТЦ DEPO
Кино
Сеансы выходного дня
22 и 23 февраля

Стоимость: 60 и 80 рублей

«Красногвардеец»
«Зов предков»
22, 23 и 24 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
22, 23 и 24 февраля

«Красногвардеец», «Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Калашников»
22, 23 и 24 февраля

«Красногвардеец», «Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Лебединое озеро»
23 февраля в 20:00

Стоимость: 450 рублей

ТЦ DEPO
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова