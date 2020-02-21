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Интерактивное мероприятие «Кукла-санитарка»



22 февраля в 15:00



Куклы бывают разные: есть покупные, а есть самодельные, есть обереговые, а есть для игры. А мы сделаем самую удивительную куклу – куклу-санитарку. В ходе мероприятия вы узнаете о санинструкторах, кто это и какой вклад они внесли в приближение Великой Победы, а также поучаствуете в занимательном мастер-классе по изготовлению тряпичной куклы-закрутки.



Стоимость: 30-145 рублей



Мемориально-литературный музей А.П. Бондина,

ул. Краснормейская, 8

