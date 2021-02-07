Друзья! Выходные пролетели, и вновь наступают рабочие дни. Будни тоже могут быть яркими и насыщенными. Куда отправиться, чтобы не было скучно - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.
На этой неделе нас приглашают узнать о том, как Крым повлиял на творчество русских писателей, а также историю строительства здания Нижнетагильского драматического театра. Конечно, нас ждут новинки кино. На большом экране можно будет увидеть фильм о живописце Рафаэле Санти и балет с Рудольфом Нуреевым.
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Спектакль «Ну и фрукт ты!»
9 апреля в 19:00
«Ну и фрукт ты!»- это совершенно невероятная и неожиданная история, с множеством комичных ситуаций и доброго юмора. Современная пьеса, смешной сюжет, множество сменяющих друг друга забавных перипетий и гениальная игра актеров-все это не может оставить зрителя равнодушным. Не упустите шанс отлично провести время и получить массу положительных впечатлений от удивительного комического спектакля.
Стоимость: 1800 - 2400 рублей
Билеты в кассе гастролей в Александровском пассаже, в ДК Окунева, и на сайте gastrolint.ru.
ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
«Каникулы с филармонией»
23 и 25 марта в 10:00 и 11:00
Брасс-квинтет оркестра «Тагил-бэнд».
Стоимость: 200 рублей
Камерный зал филармонии, пр. Ленина, 31
Мастер-класс «Колокольчик»
25 марта в 18:00
Мастер-класс проведёт Елена Прошко – художник-керамист, Член Союза Художников, педагог высшей категории Политехнической гимназии, преподаватель Черноисточинской школы искусства. На мастер-классе вы создадите керамический колокольчик, который станет интерьерным дополнением в вашем доме.
Стоимость: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для детей. Стоимость последующего обжига – 100 рублей.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Лекция «Архитектура Нижнетагильского драматического театра: история создания и бытования»
25 марта в 18:00
В канун Всемирного дня театра старший научный сотрудник музея Александра Шемякина прочтёт лекцию об истории строительства и особенностях архитектуры одной из достопримечательных построек сталинского ампира.
Стоимость: 50 -150 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул.
Уральская, 7
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Лекция «Мой Крым»
25 марта в 14.00
На карте каждой страны есть место, в котором по-настоящему раскрылись таланты её творцов. В Великобритании – это Озёрный край, во Франции – Париж и его окрестности, в Германии – Гессен и Саксония, а вот в России на ум приходит Крым. Незабываемые виды и дух полуострова вдохновили многих русских поэтов, писателей и художников на создание бессмертных шедевров. На кого из них Крым произвёл особенное впечатление? Об этом пойдет речь на лекции.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
«Говорит! Тагил!»
«Молоко»
Где бы нам взять такое молоко, чтобы мы все стали любить друг друга, чтобы все стали адекватными, чтобы относились друг к другу по-человечески, чтобы стали слышать и понимать. Спектакль поставлен по пьесе Екатерины Мавроматис «Молоко». Несколько лет назад она стала событием сразу нескольких конкурсов драматургов.
«Демидовы. Версия»
25 марта в 18:00
Грандиозная постановка о династии заводчиков Демидовых. О том, как и зачем они пришли на Урал из Тулы. Как здесь поднимали заводы. Как жили, любили, страдали и строили.
Стоимость: 230-270 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Никто»
22-26 марта
ТЦ DEPO, «Родина», «Красногвардеец»
«Пальма»
22-26 марта
ТЦ DEPO, «Родина», «Красногвардеец»