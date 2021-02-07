Друзья! Выходные пролетели, и вновь наступают рабочие дни. Будни тоже могут быть яркими и насыщенными. Куда отправиться, чтобы не было скучно - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.

На этой неделе нас приглашают узнать о том, как Крым повлиял на творчество русских писателей, а также историю строительства здания Нижнетагильского драматического театра. Конечно, нас ждут новинки кино. На большом экране можно будет увидеть фильм о живописце Рафаэле Санти и балет с Рудольфом Нуреевым.