Я считаю, что мне удалось объединить усилия предприятий, и это поспособствовало движению города вперед. Речь, в первую очередь, о двух градообразующих предприятиях: и НТМК, и УВЗ.



Примерно пять лет назад в Нижнем Тагиле стояла такая бойня! Грязные технологии, черный пиар - все шло в ход. Когда это все закончилось, никто не понял - за что же шла борьба. Надо сказать, что всегда в такой ситуации - и особенно в выборные годы - есть такая категория людей, сил, заинтересованных в том, чтобы устроить свару и на этом поживиться, заработать.



И главная задача - не дать этому произойти. А попытки, как мы видим, уже имеются: хотят вбить клин между администрацией и УВЗ, между администрацией и НТМК. Потому что сегодня администрация в Нижнем Тагиле позволяет соблюдать баланс и объединить усилия для совместного движения вперед. Есть и товарищеские отношения между собой, и общение по горизонтали - мы его тоже поддерживаем. Мы ввели практику общения профсоюзных организаций двух градообразующих предприятий.



Наверное, это кому-то не нравится. Кто-то преследует какие-то свои политические цели, спонсирует такие «акции».

