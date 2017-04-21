Сергей Носов: администрация Нижнего Тагила, УВЗ и НТМК работают совместно для продвижения города вперед
20 апреля 2017 года Сергей Носов ответил на вопросы редакции TagilCity.ru в прямой трансляции, которая проходила в группе ВКонтакте.
Трансляция собрала уже более 7000 просмотров, были затронуты важнейшие аспекты жизни города. В том числе глава Нижнего Тагила рассказал и о взаимоотношениях муниципалитета и двух градообразующих предприятий - ЕВРАЗ НТМК и УВЗ.
Во многих других городах страны у руководителей городов есть большое «поле для маневра» для выбора тактики общения с социально-экономической элитой региона с целью реализации социальных проектов, собираемости налогов. В большинстве городов много разных бизнесов, малых и средних, а в отличие от них Нижний Тагил - моногород. Это значит, что в городе несколько крупнейших игроков, чьи политические и экономические интересы неизбежно входят в конфликт между собой. Так, например, появляется информация, что существуют разногласия между администрацией и «Уралвагонзаводом». Как на самом деле обстоят дела?
Вы знаете, тема, конечно, интересная, потому что мне довелось в этом городе работать и руководителем градообразующего предприятия, и главой города. И я могу судить о ситуации с обеих сторон. В наличии таких крупных предприятий в городе есть и плюсы, и минусы. Несомненный плюс, что это высокоорганизованные коллективы, меньший круг, с кем нужно решать вопросы.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Во главе предприятий стоят самодостаточные, состоявшиеся руководители. Их надо понимать, уважать и надо уметь находить сними общий язык.
Одно из правил управления, которому нас учили еще в советское время, руководитель - это тот, кто умеет найти общий язык с коллективом, кто умеет просто общаться с людьми.
Не заигрывать, а общаться. Поставить задачу, увлечь людей и вести их за собой. Каждый руководитель - состоявшийся человек, самобытный, с определенными амбициям.
Я считаю, что мне удалось объединить усилия предприятий, и это поспособствовало движению города вперед. Речь, в первую очередь, о двух градообразующих предприятиях: и НТМК, и УВЗ.
Примерно пять лет назад в Нижнем Тагиле стояла такая бойня! Грязные технологии, черный пиар - все шло в ход. Когда это все закончилось, никто не понял - за что же шла борьба. Надо сказать, что всегда в такой ситуации - и особенно в выборные годы - есть такая категория людей, сил, заинтересованных в том, чтобы устроить свару и на этом поживиться, заработать.
И главная задача - не дать этому произойти. А попытки, как мы видим, уже имеются: хотят вбить клин между администрацией и УВЗ, между администрацией и НТМК. Потому что сегодня администрация в Нижнем Тагиле позволяет соблюдать баланс и объединить усилия для совместного движения вперед. Есть и товарищеские отношения между собой, и общение по горизонтали - мы его тоже поддерживаем. Мы ввели практику общения профсоюзных организаций двух градообразующих предприятий.
Наверное, это кому-то не нравится. Кто-то преследует какие-то свои политические цели, спонсирует такие «акции».