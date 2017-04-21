Что такое «целевые средства»? Вот получается: пришли целевые деньги на, к примеру, асфальтовое покрытие. Я из этих денег не могу потратить ни копейки на тротуары. А оно мне важнее в данный момент. Не могу потрать на ливневую канализацию, потому что расход опять будет также не целевой. А ливневая канализация, ее наличие, определяет срок службы этой дороги. Получается парадокс. По праву наши же деньги приходят таким образом, что использовать их крайне сложно.



Подобные вопросы не могут быть решены на региональном уровне. И в рамках того же бюджетного кодекса. Такие противоречия существуют. Когда есть противоречия – это нормально. Хуже, когда амбиции или, может быть, некомпетентность, преобладает в этих спорах или рассмотрении этих проблем. Вот то, чего можно и нужно избегать, но это очень сложная работа, потому что она субъективная, зависит от людей, от человека зависит.

