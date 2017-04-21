Еще один вопрос - вопрос больной. В принципе, это типовая история в регионах. Когда есть определенные противоречия административного характера, вопросы деления бюджета администрации субъекта, столицы и крупнейшего города. Как и в случае Нижнего Тагила. Существует проблема некого «раскулачивания» тагильского бюджета. То есть управление бюджетом, управление финансированием, налоги, изымаются областью, а разгребать проблемы на месте приходиться администрации. Как это решать в режиме диалога с областью?
На мой взгляд, проблема существует везде в Российской Федерации. Выделяется она так или иначе бюджетном кодексом. Но и главное, конечно, наличие средств в бюджете Российской Федерации и экономике Российской Федерации. Это первое.
Но в каждом регионе это острота разная. Почему? Потому что бюджетный кодекс четко определяет то, что может остаться в городе, а что не может остаться. Есть разные подходы к решению тех или иных вопросов, которые позволяют исполнять бюджетный кодекс. И это определяется, наверно, политикой, которую проводят вышестоящий уровень власти по отношению нижестоящим. И здесь, на мой взгляд, может быть очень серьезная ошибка.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Сергей носов:
Нужно понимать, что является основой. Мы исповедуем принцип, я считаю, что он верный: «Сильный муниципалитет – сильная область».
Люди обращаются к тебе со своими проблемами. И объяснять людям, что это не мои полномочия, а областные полномочия, что они переданы… Люди смотрят и говорят: «Вы разумные люди или не разумные?». Вроде юридически ты прав, а в конечном итоге ты же отказываешь, в том числе и в элементарной помощи или решении тех проблем, которые есть у людей.
Здравоохранение, кстати, в Нижнем Тагиле – одна из серьезнейших проблем, связанных с наличием квалифицированных кадров. Это вообще отдельная тема, очень серьезное проведение политики в области здравоохранения. Потому что, получив хорошую поддержку в техническом «перевооружении» наших больниц, мы столкнулись с тем, что с оборудованием некому работать.
И поэтому деньги на «железо» потрачены. А эффективности или отдачи от этого железа нет. Специалистов не хватает. Неудобно говорить, но на такой город, как Нижний Тагил, зачастую один специалист на весь город. По отдельным и очень важным проблемам.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Это тема есть, но еще раз повторю, просто объяснить людям, что теперь это не наша ответственность – это неправильно, я считаю. Поэтому разумный баланс - финансирование этих полномочий, и давать в муниципалитет самое непрестижное и самое невыполнимое – это тоже неправильно. В конечном итоге это отражается на всей вертикали власти. Неразрешимость проблем здесь, внизу, сказывается и на областных показателях.
В законодательстве нужно многое менять. Нужно слышать практически опытное, что здесь происходит. Ну, в частности, в ЖКХ. Сегодня, когда анонсируются новые законы в области ЖКХ, мы вздрагиваем! Опять получится ситуация, как с общедомовыми показателями. И разбираться, кто был не прав или кто ошибся в этот раз, люди у нас уже просто на эти вещи не реагируют, это самое тревожное. Махнули рукой.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
И еще один момент я хотел отметить, в качестве примера разных подходов, которые возможны в рамках бюджетного кодекса… Есть так называемый дорожный фонд. Всем известно, как он формируется. По этим нормативам, по всем расчетам, сделанным Минфином области, у нас получается 1,5 миллиарда рублей ежегодно. В полномочиях муниципалитета учитывают только 200 миллионов, а остальную часть, причем не всю, присылают в город целевыми субсидиями.
Что такое «целевые средства»? Вот получается: пришли целевые деньги на, к примеру, асфальтовое покрытие. Я из этих денег не могу потратить ни копейки на тротуары. А оно мне важнее в данный момент. Не могу потрать на ливневую канализацию, потому что расход опять будет также не целевой. А ливневая канализация, ее наличие, определяет срок службы этой дороги. Получается парадокс. По праву наши же деньги приходят таким образом, что использовать их крайне сложно.
Подобные вопросы не могут быть решены на региональном уровне. И в рамках того же бюджетного кодекса. Такие противоречия существуют. Когда есть противоречия – это нормально. Хуже, когда амбиции или, может быть, некомпетентность, преобладает в этих спорах или рассмотрении этих проблем. Вот то, чего можно и нужно избегать, но это очень сложная работа, потому что она субъективная, зависит от людей, от человека зависит.