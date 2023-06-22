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Подруги, Сабантуй и футбольные страсти
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Новости ЧМ-2018
Россия - Египет - 3:1
Сборная России обыграла соперников из Египта и впервые вышла из группы.
В 1/8 финала ЧМ-2018 Россия и Уругвай могут встретиться с Португалией, Испанией или Ираном, которые представляют группу В.
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Парк имени Бондина
23 июня, 12:00
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Интерактивное мероприятие «Топиарий»
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
23 июня, 15:00
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Детям
Летняя встреча клуба «Пингвин Чик»
Кинотеатр «Красногвардеец»
22 июня, 18:00
Детский развлекательно-познавательный клуб «ПИНГВИН ЧИК» кинотеатра «Красногвардеец» приглашает взрослых и детей на весёлую летнюю программу (6+).
В программе: игры, конкурсы, море позитива и летнего настроения!
Каждому юному посетителю – мороженое в подарок!
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Кино
8 подруг Оушена
Кинотеатр «Родина»
22, 23, 24 июня, 10:40, 14:45, 18:50
22, 23 июня, 22:55
23, 24 июня, 22:55
Кинотеатр «Россия»
22, 23, 24 июня, 13:40, 17:00, 20:55, 22:55
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Ночная смена
Кинотеатр «Россия»
22, 23, 24 июня, 12:50, 19:05, 23:00
Кинотеатр «Родина»
22, 23, 24 июня, 12:50, 16:55, 21:00
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По главной улице с оркестром
Кинотеатр «Красногвардеец»
22, 23, 24 июня, 13:00
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Спецпроекты
Страх и ненависть в ритейле.
Как продукты попадают в торговые сети Нижнего Тагила?
Почему товары местных производителей не попадают в торговые сети? Сколько стоит место на полке в супермаркете?
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Кто они - байкеры Нижнего Тагила?
Мотоциклисты предпочитают не разглашать точные адреса, пароли и явки. По их словам, байкеров на дорогах никто не любит.
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Выставки в Нижнем Тагиле
Фотовыставка «Дыхание»
Галерея «УГОЛ»
Ул. К. Маркса, д. 20А
21 июня, 17:00
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Выставка «В содружестве с искусством и друг с другом…»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
20 июня - 08 июля с 17:00
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Фотовыставка «Промежуток времени»
Галерея Space Place
22 июня, 17:00
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День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
22 июня
День балалайки — международный праздник музыкантов-народников
23 июня
День дружбы и единения славян
25 июня
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
26 июня
Всемирный день рыболовства
27 июня
День молодежи России
27 июня
Счастливых
выходных!
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