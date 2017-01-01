Лекция в экоклассе «Животные на войне»
22 июня в 15:00
Во время Великой Отечественной войны вместе с людьми воевали и животные. Основная тяжесть войны легла на лошадей и собак. Но солдатам помогали также голуби, верблюды, мыши и даже лоси. Не остались в стороне и кошки, которые служили на подводных лодках, в пунктах «Гражданской обороны», предупреждая о налетах авиации.
Стоимость: дошкольник - 15 рублей, учащийся - 30 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 45 рублей, взрослый - 45 рублей
Музей природы и охраны окружающей среды
ул. пр. Ленина, 1а