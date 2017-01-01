культобзор на tagilcity.ru
Музейные променады, День памяти и скорби и турслёт
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
В Нижний Тагил пришли теплые деньки, и создается ощущение, что за настоящим летом вовсе не обязательно далеко уезжать.

Тем, кто уже погрузился в отпускной сезон за пределами Нижнего Тагила, редакция TagilCity.ru желает отличного отдыха, а тем, кто остается в родном городе, - рассказывает в новом культобзоре о самых летних способах провести этот уикенд.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

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Квест «Знаем. Помним. Гордимся»
22 июня

Организационный взнос 50 рублей.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Спорт
Чемпионат по спортивному туризму
23 июня в 11:00

Парк «Народный»
Туристский слет «Искры костра»
22 июня в 10:00

Для участников будут подготовлены несколько дистанций.

Медный рудник, за микр. Пырловка
Соревнования по водному туризму
«Водное многоборье»

23 июня в 10:00
Участники соревнований: К2м (двое мужчин), К2с (женщина и мужчина) от 14 лет. Допускается выступление одного участника в разных видах программы.
Соревнования проводятся на дистанции длиной 800-900 м, состоящей из 8 непрерывных этапов.

Организационный взнос: 200 рублей
Карьер за мкр. Пырловка
Соревнования Murino Race
22 июня в 12:00
Трейловый маршрут проложен по лесным тропам с покорением вершины горы Паленая. Подъёмы и крутые спуски, техничные места, болота и ручьи. Дистанции: 21км и 10 км.

Муринские пруды
Разное
Выставка «О моей сестре»
21 июня в 18:00

Открытие выставки Хелены Корпак (Финляндия).


Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Концерт группы «КУДРI»
22 июня в 22:00

Елена Мелентьева — вокал, Ольга Петрова —гитара, Николай Исламов – клавишные,
Александр Строганов – бас-гитара,
Екатерина Голубых – ударные.

Стоимость: 250 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса , 27

Музеи
Променад «У моря, у синего моря»
22 июня в 14:00

Концерт ансамбля народных инструментов им. О.Попова «Рябинка». На музыкальном променаде прозвучат народные произведения в классической и джазовой обработках и эстрадные композиции.

В 15.00 мастер-класс «КотоПес», где вы научитесь изготавливать кукол-марионеток.

Вход свободный.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
«Йога-променад»
22 июня в 15:00

Занятие проведет Ирина Шибаева. При себе необходимо иметь гимнастический коврик.

Вход свободный.


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Лекция в экоклассе «Животные на войне»
22 июня в 15:00

Во время Великой Отечественной войны вместе с людьми воевали и животные. Основная тяжесть войны легла на лошадей и собак. Но солдатам помогали также голуби, верблюды, мыши и даже лоси. Не остались в стороне и кошки, которые служили на подводных лодках, в пунктах «Гражданской обороны», предупреждая о налетах авиации.

Стоимость: дошкольник - 15 рублей, учащийся - 30 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 45 рублей, взрослый - 45 рублей

Музей природы и охраны окружающей среды
ул. пр. Ленина, 1а
Кино
«История игрушек 4»
22 и 23 июня

«Красногвардеец», ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

«Детские игры»
22 и 23 июня

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
«Мульт в кино»
22 и 23 июня

ТЦ DEPO
Спектакли
«Головлевы. Маменька»
22 июня в 18:00

По мотивам романа Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы»

Стоимость: 450 - 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Спектакль «Три лика России»
23 июня в 15:00

В день рождения Анны Ахматовой в рамках встречи прозвучат стихотворения в исполнении выпускников факультета художественного образования Ю. Исайкиной и А. Моисеевой, а заслуженные артисты России Л. Чехута и В. Вейде представят фрагмент из поэтического спектакля «Три лика России».

Стоимость: 150 рублей - взрослый, 100 рублей - студент/пенсионер, 50 рублей - школьник.


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская,4
Теплых и волшебных выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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