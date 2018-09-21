О видах господдержки регионального бизнеса мы можем рассказать на примере нашего фонда. Областной фонд поддержки предпринимательства предлагает финансовые и нефинансовые инструменты и помогает малым и средним предприятиям на разных стадиях развития.
Так, например, если говорить о финансовой поддержке для начинающих предпринимателей, то один из самых востребованных инструментов — это заем «Старт». По условиям этой программы малый и средний бизнес может получить до 750 тыс. рублей под 10% годовых.
Кроме того, в этом году у нас появился новый инструмент — беспроцентные займы до 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей. Правительство области выделило на беспроцентные займы 20 млн рублей, и сейчас мы тестируем этот инструмент поддержки. Если он окажется востребован, финансирование будет увеличено.