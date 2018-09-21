АНАЛИТИКА tagilcity.ru
Бизнесу нельзя давать деньги!
Безвозмездная поддержка губительна для бизнеса
Поддержка малого и среднего предпринимательства в Свердловской области состоит из финансовой и нефинансовой.

При этом далеко не все бизнесмены, получившие гранты, - остаются работать на рынке. Или используют государственную поддержку с честными намерениями.

Собеседники TagilCity.ru рассказали, почему предпринимателям не стоит давать деньги и какая помощь на самом деле им нужна.
Гранты не нужно давать бизнесменам. Это худшее, что может сделать государство для человека.
Сергей Партин
директор АНО Центр развития молодёжных инициатив
Деньги даром не нужны
Собеседники редакции высказываются против безвозмездной поддержки для предпринимателей.
Как человек, который получил три гранта, я могу сказать: гранты не нужно давать людям. Это худшее, что может сделать государство для человека. Предпринимателю не нужно давать денег с формулировкой «ты их никогда не отдавай». Это моё личное мнение. Потому что бизнесменам нужно давать не деньги, нужно давать образование. Необходимо расширять сферу предпринимательских компетенций и создавать методологическую поддержку. Это что такое? Это когда у тебя «затык» произошёл, ты идешь, и тебе там юридически объясняют. Такая форма помощи бизнесу - она самая эффективная.

Сергей Партин
директор АНО Центр развития молодёжных инициатив
Я против грантов, я за поддержку в форме образоваловки или кредитов. Но только без того количества документов, которые нужно предоставлять сейчас. Мы брали 150 тысяч и оставляли под залог 300. Это же не помощь, это подстраховка государства. На мой взгляд, предпринимателям нужны два пункта: первое – постоянная образоваловка, конкретные шаги, инструментарий, второе – очень дешёвые кредиты, не с таким залогом и пакетом документом.
Какие виды помощи доступны предпринимателям области?
Рассказывает Валерий Пиличев, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
О видах господдержки регионального бизнеса мы можем рассказать на примере нашего фонда. Областной фонд поддержки предпринимательства предлагает финансовые и нефинансовые инструменты и помогает малым и средним предприятиям на разных стадиях развития.

Так, например, если говорить о финансовой поддержке для начинающих предпринимателей, то один из самых востребованных инструментов — это заем «Старт». По условиям этой программы малый и средний бизнес может получить до 750 тыс. рублей под 10% годовых.

Кроме того, в этом году у нас появился новый инструмент — беспроцентные займы до 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей. Правительство области выделило на беспроцентные займы 20 млн рублей, и сейчас мы тестируем этот инструмент поддержки. Если он окажется востребован, финансирование будет увеличено.
Финансовая помощь для начинающих
По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
До 750 тыс. руб. под 10%
До 750 тыс. рублей под 10% годовых для малого и среднего бизнеса.
До 500 тыс. руб. без %
До 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей.
У нас есть опыт участие уже в трёх грантовых программах, три раза пользовались займами. Да, действительно эти программы есть, они работают. И то, и другое мы получали. Обучения проходили в большом количестве, бесплатно и платно. Платное – цены очень доступные, символические.

У нас очень положительный опыт. Другое дело - эти деньги нужно реализовать и отработать в нашей тагильской действительности. В этом случае никто не поможет, кроме тебя самого.

Александра Морозова
руководитель музыкальной студии
Займы, которые даёт ФПП в Нижнем Тагиле, - на очень выгодных условиях, под 10%. Вообще, лучше не брать займы.

У нас была ситуация в 2014 году, когда резко подскочил курс доллара, а мы планировали закуп инструментов на открытие двух филиалов. И нам это грозило просто коллапсом. В два раза дороже, это минимум. Нам удалось сделать предзаказ, заморозить цены и буквально за неделю-полторы оформить займ в фонде на серьёзную сумму, благодаря нашей репутации. Удалось успеть быстро - за сутки. Мы закупили инструменты и открыли филиалы. У нас только положительный опыт,
- Александра Морозова.
Мы занимаемся деревообработкой, нам нужен был станок за 300 000 рублей. Я прошел обучение - все этапы, все отлично. Зарегистрировал ИП.

Приезжали в цех смотреть производство (ну, чтоб я их не обманул): материал, мелкие станки.... Я сделал презентацию, привез образцы, - объяснил для чего мне нужен станок.

В итоге грант не дали, хотя проект у меня был, уже РАБОТАЮЩИЙ, и нужно было его развивать. Я в итоге ИП закрыл, и через полгода мы сами накопили на станок. И работаем.

Хорошая тема - это кредиты для бизнеса под маленький процент, но там очередь большая и условия - залог имущества или авто...

Предприниматель
г. Нижний Тагил
Что касается финансовой поддержки действующих предприятий, то среди них наибольшим спросом пользуется льготный заем до 3 млн рублей под 10% годовых. Деньги чаще всего используются на пополнение оборотных средств и приобретение оборудования. Кроме того, фонд предлагает инвестиционные займы до 15 млн рублей по ставке 9,6% годовых и поручительства по банковским кредитам.
Финансовая помощь для опытных
По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
До 3 млн руб. под 10%
Льготный заем до 3 млн рублей под 10% годовых.
До 15 млн руб. под 9,6%
Инвестиционные займы до 15 млн рублей по ставке 9,6% годовых и поручительства по банковским кредитам.
Нефинансовая помощь

Из нефинансовых инструментов для начинающих предпринимателей я бы хотел выделить обучающую программу «Начни свое дело», которая действует в нашем фонде уже 25 лет, - рассказывает Валерий Пиличев.

Ежегодно ее проходят более двух тысяч человек. Помимо этого круглый год мы проводим консультации, семинары и практикумы по важным для бизнеса темам: налоги, бухучет, работа с кадрами, госзакупки и так далее. Эти обучающие мероприятия пользуются спросом и у начинающих предпринимателей, и у опытных.

Теперь поговорим о нефинансовой поддержке, которую могут получить в фонде компании, которые уже вышли на рынок и чувствуют себя уверенно. Например, мы помогаем выходить им на экспорт и находить иностранных партнеров. В структуре фонда работает Международный центр, который организует бизнес-миссии за границу, деловые переговоры, помогает проходить международную сертификацию. В прошлом году его услугами воспользовалось больше тысячи малых и средних предприятий нашей области.
Финансовая поддержка от СОФПП
>1,8 млрд рублей — 2016 год
>1,6 млрд рублей — 2017 год
>2 млрд рублей — 2018 год
За 8 месяцев 2018 года мы выдали различных займов на сумму 350 млн рублей, а банковских гарантий и поручительств на общую сумму 1 млрд 87 млн руб. Если сравнивать объемы финансовой поддержки прошлого года и текущего, то уже за 8 месяцев 2018 года мы видим рост объемов на 30%.

В 2016 году на поддержку малого и среднего предпринимательства областной фонд направил 1,8 млрд рублей. В 2017 году — 1,6 млрд руб. В этом году по предварительным подсчетам сумма составит более 2 млрд руб,
- СОФПП.
В 2018 году срок рассмотрения заявки на займ сократится до 3 дней

С 2017 года областной фонд поддержки не выдает гранты — мы предоставляем только заемные средства. Из сложностей могу выделить, например, то, что мы не всегда можем работать настолько быстро, насколько бы этого хотелось. Например, срок рассмотрения заявки на получение займа сейчас составляет около месяца. Но уже в следующем году мы поставили задачу сократить его до трех дней.
Получил? Отчитайся!
За каждый грант предприниматели должны отчитываться. Специалисты проверяют, на что по факту были израсходованы деньги.

При этом проверяющая сторона должна досконально изучать отчеты - чтобы финансирование, полученное бизнесом, было направлено на изначальные цели.
Хочу еще раз подчеркнуть, что гранты фонд больше не выдает. Но когда у предпринимателей была возможность их получить, этим пытались воспользоваться и недобропорядочные граждане.

Например, однажды пришла заявка из Верхней Салды на 10 млн рублей. Наши специалисты выехали с проверкой по адресу, указанному в документах. А на этом месте не было никакого предприятия — там находилось отделение полиции.

Проверки мы проводим всегда. Первый этап – это заочная проверка, когда мы смотрим пакет документов. В этом году, к слову, нам удалось сократить его почти на половину, благодаря сотрудничеству с государственными органами через электронный документооборот. Теперь предпринимателям не надо предоставлять копии свидетельства о регистрации юрлица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и так далее.

Выездная проверка на предприятие — это второй этап. В принципе, так действуют и банки, когда рассматривают заявки на кредиты. Но у нас есть преимущество по сравнению с банковской системой: в своей работе мы опираемся на свою сеть муниципальных фондов. Как правило, директор муниципального фонда знает всех местных предпринимателей, которые реально работают, и это очень помогает нам в принятии решения по заявке.

Валерий Пиличев
заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Мы прошли нормальную проверку. Я не вижу проблем, ничего экстраординарного. Они (проверяющие - прим.ред.) тоже подневольные люди, у них есть общие регламенты, никто не будет требовать лишнего.

Я думаю, здесь вопрос в том, что когда придумали гранты, тут должна быть долгосрочная история. Это защита от дурака, чтобы человек понимал, что ему это придётся тащить три года.
Сергей Партин
директор АНО Центр развития молодёжных инициатив
Проверки абсолютно адекватные, они есть. Они никогда не радуют, но это рабочие моменты. Абсолютно логично: даются деньги и это проверяют. Взял деньги – отчитайся.

У них точно не стоит задачи наковырять нарушений. Наоборот, они всегда очень грамотные, адекватно выполняют свою работу. Если это действительно работающий проект, то все вокруг относятся с пониманием и поддержкой. Работать не мешают, только помогают.
Александра Морозова
руководитель музыкальной студии
Не все, кто получил поддержку, выживают
В Нижнем Тагиле - как и во все Свердловской области - на плаву остаются далеко не все компании, получавшие поддержку от ФПП. Кто-то закрывается в течение года, кто-то чуть позже. Однако многие продолжают работать. И, как говорят собеседники редакции, все это зависит не столько от поддержки фонда, сколько от работы самого предпринимателя. Ведь некоторым никакая помощь, уж простите за тавтологии, не поможет.
Вообще, в первые годы давали бабки на всякую ЕРУНДУ, люди прямо кидались, а потом эти предприниматели деньги спускали и закрывали свои проекты.

Предприниматель
г. Нижний Тагил
В наш фонд обращаются совершенно разные компании. Одни только запустились, другие работают уже 20 лет и более. Кто-то успешно развивается, а кто-то по разным обстоятельствам уходит с рынка: бизнес есть бизнес. Поэтому мы не подсчитываем средний срок жизни компаний — такой статистики просто не может быть.
Валерий Пиличев
заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Мое личное мнение, на всех тренингах и обучающих программах говорится про правило Парето – 80/20. И все, кто пишет эти программы, с этим правилом знакомы. Эти программы написаны для самых стойких, с расчётом, что большая часть изначально сольётся.
Александра Морозова
руководитель музыкальной студии
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