Хочу еще раз подчеркнуть, что гранты фонд больше не выдает. Но когда у предпринимателей была возможность их получить, этим пытались воспользоваться и недобропорядочные граждане.



Например, однажды пришла заявка из Верхней Салды на 10 млн рублей. Наши специалисты выехали с проверкой по адресу, указанному в документах. А на этом месте не было никакого предприятия — там находилось отделение полиции.



Проверки мы проводим всегда. Первый этап – это заочная проверка, когда мы смотрим пакет документов. В этом году, к слову, нам удалось сократить его почти на половину, благодаря сотрудничеству с государственными органами через электронный документооборот. Теперь предпринимателям не надо предоставлять копии свидетельства о регистрации юрлица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и так далее.



Выездная проверка на предприятие — это второй этап. В принципе, так действуют и банки, когда рассматривают заявки на кредиты. Но у нас есть преимущество по сравнению с банковской системой: в своей работе мы опираемся на свою сеть муниципальных фондов. Как правило, директор муниципального фонда знает всех местных предпринимателей, которые реально работают, и это очень помогает нам в принятии решения по заявке.

