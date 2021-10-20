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«Тагильский светлячок», спектакль-прогулка и благотворительный концерт
Куда пойти в выходные в Нижнем Тагиле?

Очередные выходные в Нижнем Тагиле объединят на разных площадках горожан всех возрастов. Кто-то захочет совершить вечерний поход с фонариками, кто-то уже купил билеты на долгожданный спектакль, а кто-то любит проводить время за творчеством. А что выберете вы? Хороших выходных!

23 октября тагильчане выйдут на «Тагильский светлячок». Маршрут начинается от площади слева от ж/д вокзала и пройдёт по части улицы Садовая и проспекту Ленина.

Сбор начнётся в 18:00.
октябрь 2021
Нижнетагильская филармония

«Посвящение Вере Лотар-Шевченко»

эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд»

23 октября / 17:00 — 19:00

Многие легендарные духовые коллективы нашего города создавались при заводах. Этот концерт — дань уважения предшественникам, сформировавшим музыкальный облик Нижнего Тагила.

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
октябрь 2021
Выходные в музее-заповеднике
23 октября в 13.00
«Русская кухня 19 века» 6+ – тематическая экскурсия в экспозиции (45 мин.).

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.

Стоимость: от 30 до 100 рублей


А вы знаете, во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? А чем подчевали в господских домах в канун различных праздников? Приходите на занимательную экскурсию о русских традициях и застольной культуре XIX века, чтобы услышать ответы на эти вопросы.
23 октября в 13.00
«Такие близкие животные» 6+ –Тематическая экскурсия (45 мин.)

Выставочные залы, пр. Ленина, 1.

﻿Стоимость: 30 - 80 р.


Во время экскурсии посетители познакомятся с животным миром Среднего Урала, образом жизни, повадками и питанием обитателей уральского леса.
23 октября в 14.00» 6+
«Кафе интеллектуальной кухни» 12+ – Интерактивное мероприятие (1 час)

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8.

﻿Стоимость: 30 - 105 р.


В честь кого назван салат «Цезарь», а какие сладости любил Винни-Пух, есть ли особые кулинарные предпочтения у писателей? На мероприятии вы не только узнаете ответы на эти вопросы, но и поучаствуете в литературно-гастрономических конкурсах.
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23 октября в 13.00
«Художественная бронза Ф. Звездина 6+ – Тематическая экскурсия (45 мин.)

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1.

﻿Стоимость: 30 - 130 р.


На экскурсии вы познакомитесь с историей развития бронзолитейного дела в Нижнем Тагиле и творчеством крепостного мастера-бронзолитейщика Ф.Ф. Звездина.
24 октября в 14.00
«Литературная монополия» 12+ – Интерактивное мероприятие (1 час)

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8.

﻿Стоимость: 30 - 105 р.


Приглашаем принять участие в лингвистической игре! Хотите стать министром культуры? Может, в вас «живет» великий просветитель? Приходите на игру «Литературная монополия» всей семьей или с друзьями, проверьте свои знания в области литературы и придите к финишу первым!
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Музей изобразительных искусств

«Будем жить! Камерная версия»

Благотворительный концерт
24 октября в 16:00 в Музее изобразительных искусств состоится благотворительный концерт «Будем жить! Камерная версия». Концерт организован для сбора средств на лечение создателя первого в городе камерного оркестра «Классик» Дмитрия Давыдова.

Дмитрию принадлежит идея создания Детского музыкального театра для дошкольников, цикла «Молодые таланты России», инициатива проведения музыкальных салонов в Нижнетагильском колледже искусств.

На концерте гости смогут послушать скрипку, орган, аккордеон, домры, сольное и хоровое пение. Известные исполнители Нижнего Тагила приняли приглашение участвовать в концерте: Наталья Воронина, инструментальный дуэт «Милонга», ансамбли «Классика-микс», «Лира» и другие музыканты.
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Пегий пёс, бегущий краем моря», 12+
22 октября, 18:00 - 20:30
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 470 до 500
р.
«Ханума», 6+
23 октября, 12:00 - 20:00
Нижний Тагил Ленина, д.337:
От 270 до 320
р.
«Поминальная молитва», 16+
24 октября, 17:00 - 19:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 270 до 320
р.
«Бременские музыканты», 0+
24 октября, 12:00 - 13:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 170 до 200
р.
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Променад. Тагил.» 0+

22 октября, 12:00. Билет 500 рублей
Вместо сцены – улицы, дома и памятники. Вместо актеров – их голоса в ваших наушниках. Всё вместе – это первый в Нижнем Тагиле спектакль в новом жанре «променад». Рассказала тагильчанам о Тагиле и его особенностях слаженная команда: режиссёр Радион Букаев и драматурги Алексей и Екатерина Пономарёвы. Постановщики уже осуществляли подобные проекты в Краснодаре, Сочи, Омске, Казани.

Бронь билетов по телефону
+7 (3435) 41-93-53 (касса)
+7 (3435) 41-93-48
+7 (3435) 41-93-40
+7 (919) 368-00-02
Калиф-аист. ГАСТРОЛИ МАГНИТОГОРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ И АКТЁРА «БУРАТИНО» 6+

23 октября, 12:00 и 14:00. Билет от 200 рублей
Восточная сказка
Продолжительность спектакля – 50 мин

Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
Муха-Цокотуха. ГАСТРОЛИ МАГНИТОГОРСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ И АКТЁРА «БУРАТИНО» 6+

24 октября, 12:00 и 14:00. Билет от 200 рублей
Восточная сказка
Продолжительность спектакля – 50 мин

Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
октябрь 2021
Stand Up
24 октября в 19:00

Ведущие Макс Бодров и Даня Цыпушкин выступят в формате stand up. Комики будут проверять новый материал.

Начало в 19:00.

Адрес: Гора бар, Огаркова, 2
октябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Человек из Подольска», 12+

23 октября в 18:00
Гастроли в Нижнем Тагиле театра "Драма №3" (г. Каменск-Уральский)

Билеты:
  • на сайте
  • по телефону +7 (3435) 92-83-87
  • в кассе театра с 12:00 до 19:00.
Действует "Пушкинская карта
«Спектакль "Полосатый ослик"», 16+

24 октября в 14:00
Ответы на все вопросы по телефону +7 (3435) 92-83-87
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

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Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

Клаустрофобы 2

с 23 сентября

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