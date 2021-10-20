«Тагильский светлячок», спектакль-прогулка и благотворительный концерт

Очередные выходные в Нижнем Тагиле объединят на разных площадках горожан всех возрастов. Кто-то захочет совершить вечерний поход с фонариками, кто-то уже купил билеты на долгожданный спектакль, а кто-то любит проводить время за творчеством. А что выберете вы? Хороших выходных!
«Посвящение Вере Лотар-Шевченко»
эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд»
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.
Стоимость: от 30 до 100 рублей
А вы знаете, во сколько вставала кухарка, чтобы приготовить завтрак господам? А чем подчевали в господских домах в канун различных праздников? Приходите на занимательную экскурсию о русских традициях и застольной культуре XIX века, чтобы услышать ответы на эти вопросы.
Выставочные залы, пр. Ленина, 1.
Стоимость: 30 - 80 р.
Во время экскурсии посетители познакомятся с животным миром Среднего Урала, образом жизни, повадками и питанием обитателей уральского леса.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8.
Стоимость: 30 - 105 р.
В честь кого назван салат «Цезарь», а какие сладости любил Винни-Пух, есть ли особые кулинарные предпочтения у писателей? На мероприятии вы не только узнаете ответы на эти вопросы, но и поучаствуете в литературно-гастрономических конкурсах.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1.
Стоимость: 30 - 130 р.
На экскурсии вы познакомитесь с историей развития бронзолитейного дела в Нижнем Тагиле и творчеством крепостного мастера-бронзолитейщика Ф.Ф. Звездина.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8.
Стоимость: 30 - 105 р.
Приглашаем принять участие в лингвистической игре! Хотите стать министром культуры? Может, в вас «живет» великий просветитель? Приходите на игру «Литературная монополия» всей семьей или с друзьями, проверьте свои знания в области литературы и придите к финишу первым!
«Будем жить! Камерная версия»
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Холодный расчёт
«Разжимая кулаки»
с 9 сентября
«Красногвардеец»
My Little Pony: Новое поколение»
с 23 сентября
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Фикси Кино»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
Клаустрофобы 2
с 23 сентября
ТЦ DEPO