«Тагильский светлячок», спектакль-прогулка и благотворительный концерт

«Променад. Тагил.» 0+



22 октября, 12:00. Билет 500 рублей

Вместо сцены – улицы, дома и памятники. Вместо актеров – их голоса в ваших наушниках. Всё вместе – это первый в Нижнем Тагиле спектакль в новом жанре «променад». Рассказала тагильчанам о Тагиле и его особенностях слаженная команда: режиссёр Радион Букаев и драматурги Алексей и Екатерина Пономарёвы. Постановщики уже осуществляли подобные проекты в Краснодаре, Сочи, Омске, Казани.



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