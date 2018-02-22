Новые площадки для воркаута - уличной атлетики - могут появиться в Нижнем Тагиле. Выбор за горожанами!
Жители Нижнего Тагила могут выступить за создание новых площадок по воркауту во дворах, часть из которых реконструируют в 2018 году. Обсудить вопрос можно будет 18 марта.
Всего в Нижнем Тагиле около трех десятков уличных площадок по воркауту. Большинство из них – непрофессиональные, расположенные на школьных территориях и во дворах. Здесь круглый год занимаются спортсмены и любители.
Однако профессиональных площадок в городе всего семь, и только одна из них расположена в крытом теплом помещении.
В сквере Горного колледжа
На набережной Выйского пруда
В сквере семейного отдыха в поселке Северный
Рядом с городским Дворцом молодежи по адресу улица Пархоменко, 37
На стадионе Высокогорец по Красноармейской, 82а одна площадка расположена в зале,
другая – на улице на территории самого стадиона.
На набережной Нижнетагильского пруда за гостиницей «Park Inn»
На стадионе «Салют» в поселке Старатель
Мы собираемся с друзьями для занятий воркаутом на любых площадках. Приходит много людей, чтобы с нами поиграть, посмотреть за правильной техникой. Считаю, что этим направлением можно заинтересовать детей. Просто, смотря на нынешнее поколение, мне становится стыдно за нашу молодежь.
У нас не самый благоприятный город в плане экологии, поэтому важно делать акцент на здоровом образе жизни. Этому могут помочь новые площадки для уличной атлетики. Оборудовать площадки нужно в каждом районе города, так как многие сегодня хотят поддерживать тело в отличной форме
Егор Молош,
ученик школы №66
Егор занимается воркаутом уже более полугода. После начала занятий он не рассчитывал, что его «затянет» этот вид спорта, думая, что новичков здесь не любят.
«Думал, что они ставят себя выше других, но на деле все оказалось иначе – коллектив хороший. Здесь каждый за тебя переживает, мотивирует на достижения. Заняться воркаутом меня побудило желание проверить – на что я способен. И я рад, что тут остался», - говорит Егор.
Все больше жителей Нижнего Тагила увлекается уличной атлетикой. Непрофессиональные площадки есть в каждом районе города. Всего их около трех десятков. Но воркаутом занимаются не только школьники, но и люди постарше, им нужны более профессиональные площадки, а они есть не в каждом районе.
Также в Нижнем Тагиле сейчас действует только одна крытая площадка в спортивном зале. С учетом наших климатических условий - этого недостаточно. Большую часть времени ребята занимаются именно в зале. Есть потребность в новых площадках, в том числе и крытых.
Рустем Хайруллин,
общественный деятель
Обсудить идеи для реконструкции дворов и предложить создание новых площадок по воркауту любой совершеннолетний тагильчанин сможет 18 марта в день выборов Президента РФ.
«В здании, где будет проходить голосование за президента России, в отдельном помещении будет также организовано обсуждение реконструкции дворов Нижнего Тагила. Здесь будут представлены планы дворов, и граждане смогут внести свои предложения по поводу того, что они хотят видеть в своем дворе – детскую площадку, парковку или что-то еще», - рассказали редакции TagilCity.ru в городской администрации.
Благодаря развивающейся сети площадок по уличной атлетике, каждый житель Нижнего Тагила может заняться спортом на свежем воздухе без финансовых вложений. Мужчины – сильные и смелые люди, и эту силу можно развивать в родном дворе вместе с друзьями.