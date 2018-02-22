Все больше жителей Нижнего Тагила увлекается уличной атлетикой. Непрофессиональные площадки есть в каждом районе города. Всего их около трех десятков. Но воркаутом занимаются не только школьники, но и люди постарше, им нужны более профессиональные площадки, а они есть не в каждом районе.



Также в Нижнем Тагиле сейчас действует только одна крытая площадка в спортивном зале. С учетом наших климатических условий - этого недостаточно. Большую часть времени ребята занимаются именно в зале. Есть потребность в новых площадках, в том числе и крытых.