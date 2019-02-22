«Приключения поющих поросят»

24 февраля, воскресенье, начало в 11:00, 13:00



Музыкальная сказка в 2-х действиях



Знаете ли вы, что помимо обычных поросят, в мире встречаются поросята поющие? Если вам повезет повстречать это чудесное создание, знайте – жизнь его полна приключений. Страшных и смешных, удивительных и совершенно невероятных, но всегда со счастливым концом. А уж если вам повстречался не один поросенок, целых три, то и приключений будет втрое больше!



Нижнетагильский театр кукол приглашает зрителей посмотреть спектакль «Приключения поющих поросят» – сказку о дружбе и взаимовыручке, любви к пению и о том, каким должен быть дом для необычных поросят. И помните, что жизнь – это музыка, а любое горе в ней заканчивается быстро, как самый короткий куплет в песне!



Стоимость: 150 рублей



Нижнетагильский театр кукол