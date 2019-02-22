Зимний квест, мужская поэзия и спартакиада учащихся
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, традиционный культобзор на TagilCity.ru поможет вам организовать досуг в последние февральские выходные.
Вы можете поучаствовать в зимнем квесте, посетить музеи, послушать мужскую поэзию и многое другое.
Совсем скоро весна, давайте встретим её с хорошим настроением!
Мероприятия ко Дню защитника Отечества
Вечер Молодой Мужской Тагильской Поэзии, 16+
23 февраля (суббота) в 18.00
Место проведения – Нижнетагильский музей изобразительных искусств (Уральская 4).
Тагильская поэзия – яркий феномен, культурная загадка. В течение февраля-октября 2019 года на Фестивале молодежных культур будут проходить поэтические вечера, на которых представят свои стихи поэты Нижнего Тагила 14-40 лет. Итогом станет издание поэтического сборника.
С нетерпением ждем вас! Обещаем, будет очень и очень интересно.
Стоимость – 50 р. для взрослых, 30 р. для студентов и пенсионеров. Для участников Фестиваля «Вверх по вертикали» вход свободный.
График работы музея 23 февраля – с 10.00 до 16.00 (касса 10.00 – 15.30), без перерыва.
Зимний квест в честь Дня защитника отечества
23 февраля на горе Белая Отмечай День защитника Отечества вместе с горой Белой, покажи настоящие мужские качества и характер, выигрывай призы, а так же скидка 23% на «дневной» абонемент!!!
Тайминг: 16:00 – церемония открытия праздника, начало регистрации участников квеста 16:10 – шоу-программа, игры, конкурсы 16:30 – начало квеста 17:00 – игра Брумбол 17:15 – шерстяное шоу 17:30-18:00 – Розыгрыш лотереи ☎ Подробности по телефону +7 (3435) 46-46-08
Спектакли
«Очень женатый таксист»
23 февраля, суббота, начало в 18.00
Вот это совпадение! Две милые дамы – Мэри и Барбара одновременно разыскивают не вернувшихся вовремя с работы мужей. Оба пропавших работают таксистами. У обоих темные волосы и голубые глаза. Больше того, обоих зовут Джонами! А уж то, что фамилия каждого из них Смит, это просто невероятно! Таких совпадений быть не может. Кто здесь кому жена, кто таксист, кто сосед, кто фермер и вообще, чьего мужа разыскивают английские полицейские? Без хохота в этой карусели нелепицы и лжи не разобраться! Стоимость: 230 - 280 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ханума», премьера
24 февраля, воскресенье, начало в 18.00
Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато. Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели умиляет и веселит поклонников театра на всём постсоветском пространстве уже несколько десятилетий. Если ваше сердце хочет петь и танцевать – приходите на спектакль «Ханума»! Его обаятельные герои и пряный юмор гарантируют светлое послевкусие. Стоимость: 450 – 500 рублей Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Кино
Детям
Спектакли в Драматическом театре
«Летучий корабль»
23 февраля, суббота, начало в 12.00
Взрослые, конечно, помнят, а вот малышам интересно узнать, построит ли печник Ваня небывалый летучий корабль для царской дочки Забавы. Та самая сказка, где выныривает из болота Водяной со своими подружками-лягушками, пляшет с Избушкой На Курьих Ножках трио Бабок Ёжек, жадный Полкан вымогает у Царя руку его дочери Забавы, а она, влюбившись в печника Ваню, взлетает к своему счастью на построенном для нее небывалом корабле.
Стоимость: 230 - 280 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Сказка о царе Салтане»
24 февраля, воскресенье, начало в 12.00
Одна из самых любимых сказок Александра Сергеевича Пушкина! Путешествия Князя Гвидона, 33 богатыря и Царевна Лебедь – часть культурного кода каждого россиянина. И малыши так охотно знакомятся с каждым персонажем этой сказки, которая считается одной из жемчужин детской литературы!
Стоимость: 140 - 170 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Спектакли в Нижнетагильском театре кукол
«Дюймовочка»
23 февраля, суббота, начало в 11:00, 13:00 150 руб.
Трогательная волшебная сказка в двух действиях
Под пером известного драматурга Николая Шувалова прекрасная старинная сказка Ганса Христиана Андерсена превратилась в увлекательный приключенческий рассказ о поиске настоящей любви, от которой в буквальном смысле за спиной вырастают крылья. Но прежде чем Дюймовочка встретит Принца, ей придется пережить немало. Хрупкую девочку похищает злая жаба, а полевая мышь пытается выдать ее замуж за скучного крота… И только ласточка, которую Дюймовочка спасла от гибели, помогла ей сбежать из подземного плена. Большое доброе сердце и огромная смелость помогли маленькой девочке преодолеть невзгоды и найти счастье. Знаменитую историю рассказывают и показывают зрителям два сказочных эльфа.
Стоимость: 150 рублей
Нижнетагильский театр кукол
«Приключения поющих поросят»
24 февраля, воскресенье, начало в 11:00, 13:00
Музыкальная сказка в 2-х действиях
Знаете ли вы, что помимо обычных поросят, в мире встречаются поросята поющие? Если вам повезет повстречать это чудесное создание, знайте – жизнь его полна приключений. Страшных и смешных, удивительных и совершенно невероятных, но всегда со счастливым концом. А уж если вам повстречался не один поросенок, целых три, то и приключений будет втрое больше!
Нижнетагильский театр кукол приглашает зрителей посмотреть спектакль «Приключения поющих поросят» – сказку о дружбе и взаимовыручке, любви к пению и о том, каким должен быть дом для необычных поросят. И помните, что жизнь – это музыка, а любое горе в ней заканчивается быстро, как самый короткий куплет в песне!
Друзья! 23 февраля с 8:30 до 16:30 работают только:
- Историко-краеведческий музей (пр. Ленина, 1); - Музей природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1 а ); - Историко-технический музей «Дом Черепановых» (ул. В.Черепанова, 1); - Выставочные залы (пр. Ленина, 1); - Музей Демидовская дача (ул. Красногвардейская 5а).
В воскресенье, 24 февраля, музеи Нижнего Тагила работают в обычном режиме.
Телефон для справок: 37-02-01.
«Кокошник. Жемчужина коллекции»
Выставка продолжает проект музея-заповедника «Выставка одного экспоната» и знакомит с одним из самых эффектных и красивых предметом из фондов музея-заповедника – праздничным женским головным убором – кокошником
Экспозиция открыта в Выставочных залах музея-заповедника (пр. Ленина, 1).
Автор выставки: Ольга Александровна Бастрикова, научный сотрудник отдела фондов Нижнетагильского музея-заповедника.
Выставка работает до середины апреля 2019 года
Встречи, танцы и вечеринки
Дворец культур «Юбилейный» приглашает:
23 февраля в 14.00 — Танцевальный вечер «Завалинка»
24 февраля в 14.00 — Поэтические встречи в клубе «У камина»
Ирландская вечеринка
Когда речь заходит об Ирландии ,в голову первым делом приходят празднования дня Святого Патрика и знаменитые дублинские пабы.
Конечно же, бои без правил и всевозможные забавы, конкурсы, веселая ирландская музыка. А еще зажигательные ирландские танцы, которые развеселят любую компанию,
В честь 23 февраля «Гагарин-бар» приглашает всех на Ирландскую вечеринку с главными гостями группой Третья Цифра
Билеты уже в кассах ДКЖ им. Гагарина 300 руб.
Хохрякова 17, 23 февраля 20:00
Подробная информация и бронирование билетов по +7922-037-96-47
Спортивные состязания
IX Зимняя спартакиада учащихся России 2019 по лыжному двоеборью
23 февраля на горе Долгая
10:00 - соревнования на трамплине К-90 13:00 - окончание соревнований 15:00 - лыжная гонка 5 км 16:30 - церемония награждения 18:00 - итоговая церемония награждения
Областные соревнования по гиревому спорту среди образовательных учреждений