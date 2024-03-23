КУЛЬТОБЗОР НА TAGILCITY.RU
День воды, женская поэзия и стеклянные цветы
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Вот и прошла еще одна рабочая неделя. Что интересного ждет нас в выходные? Стихи, КВН, мастер-классы, лыжные соревнования и кино.

Вы, конечно, знаете, что без воды нет жизни. В рамках экологического праздника «Всемирный день воды» в музее ИЗО пройдут различные игры, занятия и мастер-классы.

Вечер мужской поэзии в Нижнем Тагиле уже прошел, а как вы относитесь к женской поэзии? Если положительно, то не пропустите вечер, где тагильчанки будут читать свои стихи.

Но это еще не все. Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре от TagilCity.ru.

Мастер-класс от дизайнера Игоря Ильина «Стиль. Поиск и развитие»
24 марта в 10:00
Игорь Ильин поделится своим опытом работы в качестве внештатного дизайнера, фрилансера. Расскажет об алгоритме, который непременно поможет создать работу любого жанра и направления в Digital-иллюстрации.

Мероприятие будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Для практической части нужно обязательно принести с собой ноутбук или планшет.
Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский музей Изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Экологический праздник «Всемирный день воды»
23 марта в 13:00
«Вода - это жизнь» - гласит девиз Всемирного дня воды. Этот праздник призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей жизни.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
Мероприятия в рамках «Всемирного дня воды»
Зал №3 Выставка «Манси»

13:30 - 16:00 «По реке» - мастер-класс по изготовлению моделей лодок из природных материалов.

13:00 - 16:00 «Краски моря» - мастер-класс по рисованию обитателей морей и океанов.

13:30 - 16:00 Викторина «Выйти сухим из воды».

13:00 - 16:00 Интерактивная зона «Жизнь в капле воды».
Зал №4 Выставка «Мамонт возвращается»
13:00 - 16:00 Интерактивная зона «Экологическая рыбалка».

13:00 - 16:00 Интерактивное лото «Кто рождается в воде».

13:00 - 16:00 Фотозона «Из водной стихии».
Экологический класс

13:00, 14:00, 15:00 Интерактивное занятие «Вода бывает разной». Узнайте о том, как появился праздник «Всемирный день воды», какое значение имеет вода в жизни человека, познакомьтесь с некоторыми свойствами воды, наблюдая за опытами.
Вечер Молодой Женской Тагильской Поэзии
23 марта в 16:00
Женская поэзия Нижнего Тагила - явление обширное, многогранное и яркое! Стихи тагильских поэтесс наполнены и возвышенными чувствами, и легкой иронией, и размышлением над глубокими, непростыми вопросами человеческой жизни и общества.

Стоимость: 50 р. для взрослых, 30 р. для студентов и пенсионеров.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Спектакль «Ханума»
23 и 24 марта в 18:00
Комедия-водевиль с музыкой и танцами в двух действиях.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мастер-класс «Цветы из стекла»
23 марта в 15.00
Мастер-класс художницы Натальи Наумовой по изготовлению цветов из стекла.

После запекания ваши цветы в готовом виде можно будет забрать в музее. Все материалы будут предоставлены.

Стоимость: 600 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-классы от Жанны Овчинниковой «Роспись подноса»
23 марта в 15.00
Мастер-класс тагильской мастерицы по росписи подносов Жанны Овчинниковой.

В течение работы выставки «Я творчеством живу…» каждую субботу и каждое воскресенье с 13.00 до 17.00 также Жанна Овчинникова будет проводить демонстрационные мастер-классы.

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 и 4

Детям
Волшебно кольцо 5+
23 марта в 11:00, 13:00
Стоимость: 150 руб.

Нижнетагильский кукольный театр
Кошкин дом 5+
24 марта в 11:00, 13:00
Стоимость: 150 руб.

Нижнетагильский кукольный театр
Снежная королева 0+
24 матра в 12:00
Стоимость: 150 - 180 руб.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Кошкин дом 0+

23 марта в 12:00
Стоимость: 150 - 180 руб.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Волшебный парк джун»
Сеансы 23 и 24 марта
«Россия»: 10:25, 13:50, 15:25, 18:40
«Родина»: 10:25 13:50 15:25 18:40
ТЦ DEPO: 11:00, 11:45, 12:40, 15:05, 14:20, 16:00, 17:40, 19:30
«Мульт в кино»
Сеансы 23 и 24 марта
«Россия»: 09:30
«Родина»: 09:30
ТЦ DEPO: 10:00
КВН среди подразделений ЕВРАЗ НТМК «Весенне вовлечение»
23 марта в 17:00

Игра КВН среди подразделений ЕВРАЗ НТМК

ДК НТМК ул. Металлургов, 1
Вход свободный
Игра «Что? Где? Когда?»

23 марта в 15:00

Пятый этап общегородского турнира по интеллектуальным играм, в котором могут соревноваться как школьные, так и студенческие команды колледжей и техникумов.

Вас ждут 24 вопроса «Что? Где? Когда?» и 12 тем командной «Своей игры», которые будут разыграны за два часа.

Городской дворец молодёжи, ул. Пархоменко, 37

Спортивные события
Соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка»
Областные традиционные соревнования по горнолыжному спорту «Европа-Азия»

С 23 по 29 марта
Областные традиционные соревнования по горнолыжному спорту «Европа-Азия» 2019

Гора Белая
Кино
Боевик «Балканский рубеж»
Сеансы 23 и 24 марта
«Россия»: 15:55, 18:55, 20:15, 23:00
«Родина»: 15:55, 18:55, 20:15, 23:00
ТЦ DEPO: 10:10, 13:10, 16:15, 18:25, 19:15, 21:25, 22:15, 23:35
Комедия «Трезвый водитель»
Сеансы 23 и 24 марта
«Россия»: 11:55, 17:00, 21:40
«Родина»: 11:55, 17:00, 21:40
ТЦ DEPO: 10:25, 12:25, 14:30, 16:30, 18:40, 20:45, 22:45
Золотая Маска в кино: Экман / Гёке / Нахарин

Вечер одноактных балетов в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет.
Обычно современной хореографией обтекаемо называют все то, что родилось на свет начиная середины XX века. Но в случае со сборником, который представляет МАМТ, всё честно: самый «старый» и самый знаменитый из трех балетов, «Минус 16» Охада Нахарина, родился в 1999 году; «Тюль» Александра Экмана появился на свет в 2012, а «Одинокий Джордж» Марко Гёке и вовсе в 2015-м.

Сеансы: 23 марта в 21:00
Мягкий кинотеатр DEPO
Премьера фильма «Водяная» и встреча с режиссером Алексеем Барыкиным
23 марта в 16:00

Торжественный вечер в честь юбилея кинотеатра украсит премьера нового отечественного блокбастера с трюками, спецэффектами и компьютерной графикой.
Фильм «Водяная» создан кинокомпанией Алексея Барыкина. Он лично представит премьеру тагильским зрителям, расскажет о съемках и ответит на вопросы.

Кинотеатр «Красногвардеец»
Текст и оформление: Нателла Николова
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