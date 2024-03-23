День воды, женская поэзия и стеклянные цветы

Вот и прошла еще одна рабочая неделя. Что интересного ждет нас в выходные? Стихи, КВН, мастер-классы, лыжные соревнования и кино.
Вы, конечно, знаете, что без воды нет жизни. В рамках экологического праздника «Всемирный день воды» в музее ИЗО пройдут различные игры, занятия и мастер-классы.
Вечер мужской поэзии в Нижнем Тагиле уже прошел, а как вы относитесь к женской поэзии? Если положительно, то не пропустите вечер, где тагильчанки будут читать свои стихи.
Но это еще не все. Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре от TagilCity.ru.
Мастер-класс от дизайнера Игоря Ильина «Стиль. Поиск и развитие»
24 марта в 10:00 Игорь Ильин поделится своим опытом работы в качестве внештатного дизайнера, фрилансера. Расскажет об алгоритме, который непременно поможет создать работу любого жанра и направления в Digital-иллюстрации.
Мероприятие будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Для практической части нужно обязательно принести с собой ноутбук или планшет. Стоимость: 150 рублей
Нижнетагильский музей Изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Экологический праздник «Всемирный день воды»
23 марта в 13:00 «Вода - это жизнь» - гласит девиз Всемирного дня воды. Этот праздник призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей жизни.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
Мероприятия в рамках «Всемирного дня воды»
Зал №3 Выставка «Манси»
13:30 - 16:00 «По реке» - мастер-класс по изготовлению моделей лодок из природных материалов.
13:00 - 16:00 «Краски моря» - мастер-класс по рисованию обитателей морей и океанов.
13:30 - 16:00 Викторина «Выйти сухим из воды».
13:00 - 16:00 Интерактивная зона «Жизнь в капле воды».
Зал №4 Выставка «Мамонт возвращается»
13:00 - 16:00 Интерактивная зона «Экологическая рыбалка».
13:00 - 16:00 Интерактивное лото «Кто рождается в воде».
13:00 - 16:00 Фотозона «Из водной стихии».
Экологический класс
13:00, 14:00, 15:00 Интерактивное занятие «Вода бывает разной». Узнайте о том, как появился праздник «Всемирный день воды», какое значение имеет вода в жизни человека, познакомьтесь с некоторыми свойствами воды, наблюдая за опытами.
Вечер Молодой Женской Тагильской Поэзии
23 марта в 16:00 Женская поэзия Нижнего Тагила - явление обширное, многогранное и яркое! Стихи тагильских поэтесс наполнены и возвышенными чувствами, и легкой иронией, и размышлением над глубокими, непростыми вопросами человеческой жизни и общества.
Стоимость: 50 р. для взрослых, 30 р. для студентов и пенсионеров.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Спектакль «Ханума»
23 и 24 марта в 18:00 Комедия-водевиль с музыкой и танцами в двух действиях.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мастер-класс «Цветы из стекла»
23 марта в 15.00 Мастер-класс художницы Натальи Наумовойпо изготовлению цветов из стекла.
После запекания ваши цветы в готовом виде можно будет забрать в музее. Все материалы будут предоставлены.
Стоимость: 600 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мастер-классы от Жанны Овчинниковой «Роспись подноса»
23 марта в 15.00 Мастер-класс тагильской мастерицы по росписи подносов Жанны Овчинниковой.
В течение работы выставки «Я творчеством живу…» каждую субботу и каждое воскресенье с 13.00 до 17.00 также Жанна Овчинникова будет проводить демонстрационные мастер-классы.
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 и 4
Детям
Волшебно кольцо 5+
23 марта в 11:00, 13:00 Стоимость: 150 руб.
Нижнетагильский кукольный театр
Кошкин дом 5+
24 марта в 11:00, 13:00 Стоимость: 150 руб.
Нижнетагильский кукольный театр
Снежная королева 0+
24 матра в 12:00 Стоимость: 150 - 180 руб.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Кошкин дом 0+
23 марта в 12:00 Стоимость: 150 - 180 руб.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Вечер одноактных балетов в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет. Обычно современной хореографией обтекаемо называют все то, что родилось на свет начиная середины XX века. Но в случае со сборником, который представляет МАМТ, всё честно: самый «старый» и самый знаменитый из трех балетов, «Минус 16» Охада Нахарина, родился в 1999 году; «Тюль» Александра Экмана появился на свет в 2012, а «Одинокий Джордж» Марко Гёке и вовсе в 2015-м.
Сеансы: 23 марта в 21:00 Мягкий кинотеатр DEPO
Премьера фильма «Водяная» и встреча с режиссером Алексеем Барыкиным
23 марта в 16:00
Торжественный вечер в честь юбилея кинотеатра украсит премьера нового отечественного блокбастера с трюками, спецэффектами и компьютерной графикой. Фильм «Водяная» создан кинокомпанией Алексея Барыкина. Он лично представит премьеру тагильским зрителям, расскажет о съемках и ответит на вопросы.