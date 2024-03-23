День воды, женская поэзия и стеклянные цветы

Вот и прошла еще одна рабочая неделя. Что интересного ждет нас в выходные? Стихи, КВН, мастер-классы, лыжные соревнования и кино.



Вы, конечно, знаете, что без воды нет жизни. В рамках экологического праздника «Всемирный день воды» в музее ИЗО пройдут различные игры, занятия и мастер-классы.



Вечер мужской поэзии в Нижнем Тагиле уже прошел, а как вы относитесь к женской поэзии? Если положительно, то не пропустите вечер, где тагильчанки будут читать свои стихи.



Но это еще не все. Куда еще сходить в выходные - читайте в культобзоре от TagilCity.ru.



