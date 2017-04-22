эксклюзивное интервью


Сергей Носов о туризме в Нижнем Тагиле: танковый биатлон, впечатления гостей и будущее RAE
В рамках прямого эфира с редакции TagilCity.ru глава Нижнего Тагила Сергей Носов раскрыл еще одну сторону развития нашего города - повышение туристической привлекательности.
Если говорить вновь о финансировании и деньгах в городе, понятно, что Нижний Тагил - это моногород. Но, однако сейчас есть интересные проекты, которые позволяют привлечь деньги другим путем. То есть не продавая танки, не продавая металл, а, например, туристическая привлекательность Нижнего Тагила. У нас много новых объектов в городе.
ть внимание на следующее. Туристы обращают серьезное внимание на экологию. И, как правило, туризм в любом случае, кроме экстремального, наверное, не связан с риском потерять здоровье. Все-таки туризм - для здоровья и удовольствия.

И мы работаем сегодня над этой инфраструктурой. Кстати, Тагил почему-то был исключен из любых туристических маршрутов. Мы постарались изменить эту ситуацию. Почему-то ехали в Невьянск и сразу ехали в Висим к Мамину-Сибиряку, забывая, что Нижний Тагил вообще-то является столицей Демидовской империи и здесь есть что посмотреть. И мы ряд объектов постарались воссоздать или сделать. Например, башню на Лисьей горе.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Сергей носов:
Знаете, мне очень понравилось, очень приятно было слышать от одного московского архитектора. Он мне начал рассказывать о том, как делает проект для одного нашего микрорайона, который в этом году начнет застраиваться. Новая команда архитекторов делает презентацию. Он мне начал рассказывать: «Вы знаете, что ваша башня на Лисьей горе – самый маленький музей в России?». Он - мне - начал рассказывать! Мне понравилось то, что он удивлен, восхищен и так далее. То есть, это то, ради чего мы, наверно, восстанавливали. Как для чувства собственного достоинства, что у нас есть такая башня, есть такой объект. Так и для того, чтобы туда ездили туристы.
Хороший пример – Демидовская дача как новый объект. У нас есть о чем рассказать. Тагил – родина паровоза, родина велосипеда, танкоград. Помнится также, как еще один архитектор побывал в нашем музее ИЗО. И его даже впечатлило не полотно Рафаэля, которое у нас есть, а произведения русских художников.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Это тоже есть Нижний Тагил как таковой. И туризмов много. И даже наш госпиталь инновационных технологий – он уже стал фактически каким-то объектом медицинского туризма. Потому что к нему начинают потихоньку ехать со всей России, так или иначе. Как мне рассказывал Владислав Тетюхин, начиная сравнивать стоимость определенной операции в Европе и в Тагиле, при том же качестве эффективнее лечиться в Тагиле.

Мы будем этим заниматься. Это действительно перспектива очень интересная и серьезная. И если мы действительно становимся значимым туристическим городом, это говорит о том, что вся наша инфраструктура этому соответствует. И дороги, и здания, и общественное питание, и транспорт, и т.д., и т.п. В этом плане туризм, как сама цель, он заставляет заниматься многим.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Не было ли у вас таких мыслей к туризму в Нижнем Тагиле подключить тот же УВЗ? В Москве есть крупнейший танковый музей в Европе, причем в Москве не было сделано ни одного танка.
Мы знаем сегодня про парк «Патриот». И у нас к нему своеобразное отношение. С одной стороны, как россияне, мы гордимся, что есть такой парк. А с другой стороны, тагильчане переживают, потому что туда перекочует наша выставка вооружений, предварительно было заявлено министром промышленности Мантуровым. Это у нас тут двоякое отношение.

У нас здесь есть музей УВЗ, очень интересный именно продукцией УВЗ и отражающий его историю. И есть очень интересные машины в этом музее. Сам музей, кстати, очень интересный в истории Уралвагонзавода. Я думаю, очень впечатляющий. Только на ордена руководителей посмотреть и поймет, что это такое было и какая значимость была предприятия у страны.

И есть хороший проект, так называемый Музей танкопрома. Он, кстати, озвучивался в этом здании, здании ДК Окунева. Сама идея танковой промышленности напоминает не только о машиностроителях, но это еще и металлурги, которые варили броню. Это ученые, чьи разработки лежали в основе. Это вообще довольно интересная тема. Но есть еще чем позаниматься и у УВЗ, и у города в целом. Ну и в общем-то у государства.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Возможно, что «Танковый биатлон» станет доступен для всех гостей Нижнего Тагила?
Знаете, для «Танкового биатлона» требуется широкие пространства. Наша выставка RAE уникальна тем, что она позволяет демонстрировать весь наш полигон. Боевые возможности, боевое применение техники, которое нам демонстрируется на выставке, - это отмечали все и это всегда было нашим преимуществом.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Справка из википедии
Танковый биатлон — прикладные состязания между танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного оружия среди разных стран мира.

Первые международные состязания в танковом биатлоне прошли на полигоне в подмосковном Алабино с 17 августа 2013. В состязаниях приняли участие танковые экипажи России, Армении, Белоруссии и Казахстана. По итогам соревнований победила российская команда.

На участие в состязаниях 2014 года которые прошли с 4 по 16 августа на том же полигоне дали согласие 12 стран, причём 11 стран-участниц соревновались на российской технике — танках Т-72Б

В 2015 году участие принимали 13 стран. Победителем вновь стала Россия.
Сергей Носов о бюджете Нижнего Тагила, бездомных собаках и RAE: мэр ответил на вопросы редакции TagilCity.ru и жителей Нижнего Тагила
Сергей Носов: администрация Нижнего Тагила, УВЗ и НТМК работают совместно для продвижения города вперед
Сергей Носов об отношениях Нижнего Тагила с администрацией Евгения Куйвашева: «Сильный муниципалитет – сильная область»
Полгода до выборов: Сергей Носов о промежуточных итогах работы мэром Нижнего Тагила
Сергей Носов об инвестиционных проектах Нижнего Тагила: инвесторы хотят работать с нашим городом
Сергей Носов о бездомных собаках в Нижнем Тагиле: нужно жесткое законодательство в отношении владельцев животных
Made on
Tilda