Это тоже есть Нижний Тагил как таковой. И туризмов много. И даже наш госпиталь инновационных технологий
– он уже стал фактически каким-то объектом медицинского туризма. Потому что к нему начинают потихоньку ехать со всей России, так или иначе. Как мне рассказывал Владислав Тетюхин, начиная сравнивать стоимость определенной операции в Европе и в Тагиле, при том же качестве эффективнее лечиться в Тагиле.
Мы будем этим заниматься. Это действительно перспектива очень интересная и серьезная. И если мы действительно становимся значимым туристическим городом, это говорит о том, что вся наша инфраструктура этому соответствует. И дороги, и здания, и общественное питание, и транспорт, и т.д., и т.п. В этом плане туризм, как сама цель, он заставляет заниматься многим.