Мы знаем сегодня про парк «Патриот». И у нас к нему своеобразное отношение. С одной стороны, как россияне, мы гордимся, что есть такой парк. А с другой стороны, тагильчане переживают, потому что туда перекочует наша выставка вооружений, предварительно было заявлено министром промышленности Мантуровым. Это у нас тут двоякое отношение.



У нас здесь есть музей УВЗ, очень интересный именно продукцией УВЗ и отражающий его историю. И есть очень интересные машины в этом музее. Сам музей, кстати, очень интересный в истории Уралвагонзавода. Я думаю, очень впечатляющий. Только на ордена руководителей посмотреть и поймет, что это такое было и какая значимость была предприятия у страны.



И есть хороший проект, так называемый Музей танкопрома. Он, кстати, озвучивался в этом здании, здании ДК Окунева. Сама идея танковой промышленности напоминает не только о машиностроителях, но это еще и металлурги, которые варили броню. Это ученые, чьи разработки лежали в основе. Это вообще довольно интересная тема. Но есть еще чем позаниматься и у УВЗ, и у города в целом. Ну и в общем-то у государства.

