Интерактивное мероприятие «Пасха на Демидовской даче»
25 апреля в 17:00
Вас ждет знакомство с народными традициями подготовки и встречи Пасхи.
Вы узнаете о заботах православных людей в предпасхальную неделю, о значении блюд праздничного стола: яиц, кулича, творожной пасхи. А в конце побываете на мастер-классе по росписи пасхальных яиц.
Стоимость: дошкольники - 30 рублей, учащиеся - 100 рублей, студенты - 135 рублей, пенсионеры - 135 рублей, взрослые - 160 рублей.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а