Культобзор на tagilcity.ru
Стесняющиеся медведи, «résonance» и Марвел
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Вновь молниеносно пролетели выходные. Если вы по каким-либо причинам провели их дома, не стоит расстраиваться - в будни тоже можно найти время посетить разные мероприятия. По традиции в культобзоре TagilCity.ru вы найдете самые интересные события предстоящей недели.

Медведи умеют стесняться. Не верите? Сходите на новую фотовыставку Саймона Дедмана и убедитесь сами. Если вы знаете все о вселенной Марвел, посетите интеллектуальную игру о ее героях. Также на этой неделе вас ждет концерт рок оркестра «résonance».

Продуктивной вам недели!
Концерты
Рок оркестр «résonance»
22 апреля в 19:00

В репертуаре группы рок-хиты Led-Zeppelin, Rammstein, Prodigy, Metallica.

Стоимость билетов: от 800 до 2500 рублей

Дворец молодежи, ул. Пархоменко, 37
«Эх, путь-дорожка фронтовая…»

25 апреля в 14:30

Стоимость: 200 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Концерт студии эстрадного танца «Шанс»

26 апреля в 18:00

Отчетный концерт, посвященный Международному Дню танца.

Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23
Разное
Заседание литературного клуба

23 апреля в 16:30

Литературный клуб при Научной библиотеке НТГСПИ проводит очередное заседание, на котором предлагается поговорить о творчестве Михаила Веллера. Все желающие приглашаются обсудить его повесть «Ножик Серёжи Довлатова»

НТГСПИ (социально-гуманитарный факультет), ул. Красногвардейская, 57



«Хотя большинство медведей стесняются ...»

22 апреля в 18:00

Новая выставка Саймона Дедмана (Австралия)

На выставке вы сможете увидеть фотографии безмятежной природы Австралии и редких посетителей лесов.

Вход свободный.

Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, 20а
Развлекательная викторина «Включи логику!»

24 апреля в 19:00

Тематическая игра по киновселенной MARVEL.

7 разнообразных туров из 47 вопросов.

Стоимость: 300 рублей

«Гора Бар», ул. Огаркова, 2





«Оперный театр. Шутки у буфета»

22 апреля в 18:30

ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15


Интерактивное мероприятие «Пасха на Демидовской даче»

25 апреля в 17:00

Вас ждет знакомство с народными традициями подготовки и встречи Пасхи.

Вы узнаете о заботах православных людей в предпасхальную неделю, о значении блюд праздничного стола: яиц, кулича, творожной пасхи. А в конце побываете на мастер-классе по росписи пасхальных яиц.


Стоимость: дошкольники - 30 рублей, учащиеся - 100 рублей, студенты - 135 рублей, пенсионеры - 135 рублей, взрослые - 160 рублей.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

Спектакли
Комедия в двух действиях «Очень женатый таксист»

25 апреля в 18:00

Стоимость: 200-250 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Музыкальная драма «Трамвай «Желание»

26 апреля в 18:00

Стоимость: 250 - 300 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Премьера спектакля «Аленький цветочек»

26 апреля в 16:00

В избушке, расположившейся в густой и загадочной лесной чаще, живет добрая травница-ведунья. Она собирает коренья, цветы и в магическом котле варит из них сказки. К ней в гости и отправятся зрители, вместе попьют ароматный травяной чай и посмотрят спектакль про самый прекрасный на свете Аленький цветочек.

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

Кино

Киномарафон «Победный марш»

С 25 апреля военная драма «Солдатик»

Фильм про маленького героя Великой Отечественной войны, самого юного защитника Сталинграда - Сергея Алешкова.

К/т «Красногвардеец», ул. Победы, 26
«Адриана Лекуврёр»

23 апрнля в 19:00

Единственная регулярно исполняемая сегодня опера Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» выглядит на общем веристском фоне одной из наименее кровавых: причина, кажется, кроется в явно большем интересе композитора к страстям созидательным, нежели разрушительным. Его партитура дышит любовью всех оттенков. Среди всех сюжетных поворотов оперы лишь финал не совпадает с канвой подлинной биографии Адрианы Лекуврер.

Стоимость: 600 рублей

ТЦ DEPO

«Последствия»

С 25 апреля

1946 год. Послевоенная Германия. Суровой зимой Рейчел Морган приезжает в разрушенный Гамбург к своему мужу, британскому полковнику Льюису, которому поручено восстановление города. Девушка удивлена, что её супруг принял неожиданное решение: они будут делить большой дом с предыдущими владельцами, немецким вдовцом и его беспокойной дочерью. В этой напряжённой обстановке вражда и горе уступают место страсти и предательству.

ТЦ DEPO
Международный день Матери-земли
22 апреля
Великий Понедельник (Начало страстной недели)
22 апреля
Марш парков
22 апреля


Всемирный день книги и авторского права
23 апреля
Международный день солидарности молодежи
24 апреля
День дочери
25 апреля
Текст и оформление: Нателла Николова
Made on
Tilda