Вновь молниеносно пролетели выходные. Если вы по каким-либо причинам провели их дома, не стоит расстраиваться - в будни тоже можно найти время посетить разные мероприятия. По традиции в культобзоре TagilCity.ru вы найдете самые интересные события предстоящей недели.



Медведи умеют стесняться. Не верите? Сходите на новую фотовыставку Саймона Дедмана и убедитесь сами. Если вы знаете все о вселенной Марвел, посетите интеллектуальную игру о ее героях. Также на этой неделе вас ждет концерт рок оркестра «résonance».



Продуктивной вам недели!