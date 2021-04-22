Приближаются выходные, и TagilCity.ru вновь собрало для вас самые интересные события в новом культобзоре.
В ближайший уикэнд нас ждет «Библионочь». В этом году тема акции — «Книга — путь к звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.
Также в эти выходные пройдет экопраздник в честь Дня Земли. А если хочется отдохнуть более активно, то можно покататься на квадроциклах.
Чудесных выходных!
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
«Французские каникулы Павла Сурикова»
Тематическая экскурсия
24 апреля в 13.00
«Ткачество с нуля»
Мастер-класс
24 апреля в 15.00
«Малахитовая слава мастерового Тагила»
Тематическая экскурсия
25 апреля в 12.00
«Часовых дел мастер»
Мастер-класс
25 апреля в 12.00
«Досуг тагильчан»
Тематическая экскурсия
25 апреля в 12.00
«Жизнь и творчество писателя А.П. Бондина»
Обзорная экскурсия
25 апреля в 12.00
В программе:
Доклад «Потомки Черепановых», в котором представлены новые исследования по родословной создателей первого русского паровоза Е.А. и М.Е. Черепановых.
Выступление краеведа Андрея Леонидовича Пичугина с исследованием: «История Черноисточинска. Родословная Пичугиных-Промышленников».
Также вас ждет рассказ о пермской династии рода Мецгер-Фомичевых от родоведа Любови Игоревны Фомич.
«Демидовы. Версия»
«Федорино горе»
24 апреля в 17:00 и 25 апреля в 15:00 и 17:00
Стоимость: 250 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие»
25 апреля в 11:00, 13:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Волшебная лампа Аладдина»
25 апреля в 12:00
Стоимость: 270-320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Путешествие варенья. Бэби Чехов»
24 и 25 апреля в 11:00
Стоимость: 300 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Маленький принц»
24 апреля в 16:00 и 25 апреля в 14:00
Стоимость: 250 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Поколение вояджер»
Сеансы 24 и 25 апреля
«Россия», «Родина»
«Чернобыль»
Сеансы 24 и 25 апреля
ТЦ DEPO, «Красногвардеец», «Россия», «Родина»
«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск»
Сеансы 24 и 25 апреля
ТЦ DEPO
«Нечестивые»
Сеансы 24 и 25 апреля
«Россия», «Родина»