Культобзор на tagilcity.ru
Библионочь, День Земли и квадроциклы
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?

Приближаются выходные, и TagilCity.ru вновь собрало для вас самые интересные события в новом культобзоре.

В ближайший уикэнд нас ждет «Библионочь». В этом году тема акции — «Книга — путь к звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Также в эти выходные пройдет экопраздник в честь Дня Земли. А если хочется отдохнуть более активно, то можно покататься на квадроциклах.

Чудесных выходных!

Выставки
Выставка «Корпус 1»

24 апреля в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Сьюзан Розенберг Джонс (США).

Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, 20а







﻿Выставка «Неуловимые воспоминания»

25 апреля в 16:00

Автор — Дебора Орлофф (США).


Дом Художника, ул. Уральская, 4/1

Акция «Библионочь»
Библионочь «Просто космос»

24 апреля в 19:00

«Библионочь 2021» пройдет одновременно на 15 площадках: во Всероссийской акции примут участие 11 тагильских и 4 сельских библиотеки. Тема акции – «Просто космос» – посвящена 60-летию со дня первого полета Юрия Гагарина.

Библиотеки города
«Библиодень»

24 апреля в 13:00

В течение всего дня для вас будут проходить яркие космические мастер-классы и лекции. А ещё откроется небольшая тематическая выставка детских рисунков.

Стоимость: от 50 до 200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4



«Библионочь» в музее

24 апреля в 18:00 и 20:00

Вас ждет интерактивное мероприятие, посвященное 190-летию Демидовской премии. У вас будет уникальная возможность «прикоснуться» к редчайшим книжным сокровищам, хранящимся в библиотеке музея, узнать об их авторах – настоящих «звездах» в науке, словесности или промышленности, которые были отмечены Демидовскими наградами.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Концерты
«Дети Победы»

24 апреля в 16:00
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Прозвучат песни и инструментальная музыка, которую слушали дети военных лет. В те годы, несмотря на тяготы и лишения, люди умели радоваться жизни и с оптимизмом смотреть в будущее.


Стоимость: 300-500 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

Анна Иванова и Кирилл Гачегов

24 апреля в 20:00

Они уже покорили нас своими песнями в проекте Гора Песен.
И вот их сольный концерт, который никого не оставит равнодушным.


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Музеи
День Земли
24 апреля в 13:00
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«День Земли» во всем мире проводится с 1970-х гг. Главная задача этого праздника – привлечение внимания общества к проблемам экологии, а так же воспитание бережного отношения к нашей планете.

В этот день пройдут познавательные и развлекательные мероприятия, конкурсы и квесты, практические задания и экскурсии, игры и мастер-классы.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина 1а


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Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

«Французские каникулы Павла Сурикова»

Тематическая экскурсия


24 апреля в 13.00

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

«Ткачество с нуля»

Мастер-класс


24 апреля в 15.00

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

«Малахитовая слава мастерового Тагила»

Тематическая экскурсия


25 апреля в 12.00

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Часовых дел мастер»

Мастер-класс


25 апреля в 12.00

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

«Досуг тагильчан»

Тематическая экскурсия


25 апреля в 12.00

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

«Жизнь и творчество писателя А.П. Бондина»

Обзорная экскурсия


25 апреля в 12.00

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

«Тагильский родовед»

24 апреля в 14.00

В программе:

Доклад «Потомки Черепановых», в котором представлены новые исследования по родословной создателей первого русского паровоза Е.А. и М.Е. Черепановых.

Выступление краеведа Андрея Леонидовича Пичугина с исследованием: «История Черноисточинска. Родословная Пичугиных-Промышленников».

Также вас ждет рассказ о пермской династии рода Мецгер-Фомичевых от родоведа Любови Игоревны Фомич.



Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

Спектакли
«Ханума»
24 апреля в 17:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Демидовы. Версия»

25 апреля в 17:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Детям

«Федорино горе»

24 апреля в 17:00 и 25 апреля в 15:00 и 17:00


Стоимость: 250 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие»

25 апреля в 11:00, 13:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Волшебная лампа Аладдина»

25 апреля в 12:00


Стоимость: 270-320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Путешествие варенья. Бэби Чехов»

24 и 25 апреля в 11:00


Стоимость: 300 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Маленький принц»

24 апреля в 16:00 и 25 апреля в 14:00


Стоимость: 250 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37


«Гномы в деле!»

24 и 25 апреля в 13:00

Гномы секретно припеваючи живут в кондитерской и лакомятся десертами, которые готовит хозяин заведения — пекарь Олаф. У Олафа есть старший брат Генри, который считает, что во всех его бедах виноват Олаф. Генри решает отомстить Олафу, разрушив его кондитерскую. Гномы приходят на помощь Олафу, спасая его в безнадёжной ситуации.

«Красногвардеец»
Детское шоу «МультиКосмос»

25 апреля в 12:00, 14:30, 17:00

МультиКосмос – это мультимедийный спектакль на большом профессиональном экране в сопровождении актеров – космических рейнджеров Астры и Лео.
Участниками увлекательной миссии станут дети, которые с помощью светодиодных браслетов будут управлять действием на экране.

Дворец культуры железнодорожников им. Ю.А. Гагарина

Разное
Туры на квадроциклах

24 и 25 апреля

Туристический кластер «Гора Белая» открывает сезон путешествий по окрестностям Нижнего Тагила на квадроциклах. Захватывающие трассы со спусками и подъёмами, лесные тропы и живописные пейзажи – всё это в апрельской подборке. Туры подойдут тем, кто еще не пробовал кататься на квадроциклах, и тем, у кого уже есть опыт вождения.

Туристический кластер «Гора Белая»







Открытый микрофон

25 апреля в 19:00

Открытый микрофон - это хорошая возможность поддержать местных ребят и познакомиться и тагильской комедией.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Кино

«Поколение вояджер»

Сеансы 24 и 25 апреля

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«Россия», «Родина»

«Чернобыль»

Сеансы 24 и 25 апреля


ТЦ DEPO, «Красногвардеец», «Россия», «Родина»

«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск»

Сеансы 24 и 25 апреля

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ТЦ DEPO

«Нечестивые»

Сеансы 24 и 25 апреля

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«Россия», «Родина»

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова