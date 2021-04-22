Приближаются выходные, и TagilCity.ru вновь собрало для вас самые интересные события в новом культобзоре.

В ближайший уикэнд нас ждет «Библионочь». В этом году тема акции — «Книга — путь к звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Также в эти выходные пройдет экопраздник в честь Дня Земли. А если хочется отдохнуть более активно, то можно покататься на квадроциклах.

Чудесных выходных!