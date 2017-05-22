интервью на tAgilcity.ru
Зачем нужно волонтёрство?
Философия добровольчества
27-28 апреля в Нижнем Тагиле состоялся окружной Форум волонтёрских отрядов Свердловской области. На нём участники различных направлений волонтёрства встретились с представителями администраций Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

На форуме присутствовал председатель совета Лиги волонтёрских отрядов учреждений СПО Свердловской области Антон Киселёв.

Редакция TagilCity.ru пообщалась ним о смысле объединения волонтёрских движений, какая здесь польза для всех участвующих сторон, какой главный результат добровольчества и о чём фраза «Тебе плохо – помоги другому».
Антон Киселёв
Председатель совета Лиги волонтёрских отрядов учреждений СПО Свердловской области
Что может дать волонтёрская деятельность её участнику?
Любой профессионал должен владеть определёнными навыками, а они из теории не возьмутся.

Существует закон переведения из количественного в качественное: чем больше пробуешь, тем больше получается.

Люди, которые не умеют общаться с другими людьми, имеют меньше шансов самореализоваться в жизни.
Волонтёрская деятельность погружает человека в опыт взаимодействия.
Сейчас молодёжь больше сидит в сетях, в онлайн-играх. Между собой общаются на уровне отдельных фраз и, соответственно, опыт общения уходит. Зачастую человек очень уверен в соцсетях, а в реальной жизни оказывается неуверен. Поэтому при возникновении стрессовых ситуаций он не умеет с ними справляться. Из-за чего он неэффективен, он неуспешен.
Опыт общения сначала тяжёл, потом даётся всё легче и легче, а потом становится совсем естественным. Общаться становится легко, как дышать.
От добровольчества выигрывают все стороны
Человек, участвующий в волонтёрстве, получает тот опыт, который невозможно заменить – опыт общения с людьми. В любой специальности, где бы он ни работал, всегда есть коллектив. Нужно уметь выстраивать взаимоотношения: это усваивается на практике. Чем её больше, тем легче начинает проходить процесс общения.
Люди, которым помогают во время волонтёрства, получают пользу и поддержку.
Экономика получает дополнительные ресурсы в условиях всегда ограниченного количества денег. Это позволяет делать гораздо больше, чем планировалось.
В чём главный результат?
А главное, наверное, в головах. Ведь опыт – опытом, помощью – помощью, экономика – экономикой.

Но когда в голове «поворотик» произойдет, что помогать – это круто, классно и от этого получаешь удовольствие, то именно так и останется. Потом на протяжении всей жизни эта простая идея сохранится, что помогать – это классно!
Вместо правильных слов рождается внутренняя мысль
Когда я спрашивал молодого человека: «Тебе понравилось?» У него глаза горят, говорит: «Да!». Нужно ли что-то ему еще объяснять? Каким замечательным человеком нужно быть? – Нет! Ему это понравится.
О главном
Пока шли после форума «3 000 шагов», навстречу бабушка несла корзину цветов с ярмарки. Парень из колонны подходит и говорит: «Давайте донести помогу». Она ему: «Сынок, так мне ж в другую сторону». Он: «Я вам донесу». Он шёл с нами «3 000 шагов», но для него это не стало «галочкой». Он увидел реального человека, бабушку с тяжёлой корзиной земли и цветов, и ушёл с ней. Он не пошёл с нами на флешмоб, он вернулся позже. Наверно это и есть то, самое главное: глаза парня. Ему 16-17 лет. Замечательный парень в замечательном городе! Замечательные дела.
Неравнодушие
Здесь не нужно правильных слов, их итак много, а ещё больше имитации. Чтобы уйти от имитации к реальности, нам необходима деятельность. Деятельность, которая обогащает всех. Это не слова - это жизнь. По большому счету волонтёр - это отражение жизни, мы ведь помогаем друг другу. Помню, когда во дворе колеса меняли, цепи. Вот это у тебя есть, а это у меня - давай вместе. Вот это остаётся. Чтобы не было так, что живем на одной площадке и не знаем, кто живёт с нами. Это равнодушие, это опасно. Оно случается в голове.
Как проявляются такие изменения в жизни?
Человек всегда выбирает






Если у него больше положительного опыта, то вероятней, он выберет положительное. Если отрицательного - то, вероятней, отрицательное.


В современной ситуации человек постоянно находится в условиях морального выбора. Лежит телефон на подоконнике: в карман или отдать на вахту. В ситуации выбора если много положительного социального опыта, то скорей всего он его продолжит. А если там-здесь было плохо, то подумает: «Вот мне подарок за то, что я пострадал».
Задача в том, чтобы перекрыть опытом положительного опыт отрицательного, даже незначительно. И тогда в ситуации выбора, хоть и не гарантированно, для этого можно лишь создать условия, но скорей всего человек выберет.
Эта деятельность позволяет правильно поставить вопрос перед человеком, на который он сам даст ответ. Мы можем быть лишь в роли наблюдателей: как он реагирует, с какими сложностями сталкивается.
Волонтёрство для интровертов и экстравертов
Интроверту сложно общаться с людьми
Экстраверт любит быть в центре людей, но он любит только себя


Его нужно обернуть на человека, которому он пришёл помочь. Тут важнее человек, а не собственное желание «зазвездиться» или сделать на фоне него селфи.
В чём философия волонтёрства?
Её основа – взаимодействие. Любое взаимодействие порождает эффективность - это неизбежно.

Если Вы кем-то работаете, то Вам нужно сделать это хорошо. Когда делается что-то плохо - не получается удовольствия. Правильно?
Помогать – это хорошая привычка.

Когда ты думаешь о другом, ты думаешь о себе?
Когда ты думаешь о себе, ты думаешь о другом?
Когда не хочется думать о себе, то самое простое – думать о другом. Вредные привычки не помогут. Они активируют мысли о себе. И будет еще хуже. А вот помощь другому - помогает.
Тебе плохо? Помоги другим
Однажды я шел по городу в плохом настроении. Солнце кругом, весна, а меня так раздражало, что кругом все радостные. И вдруг я увидел девочку на коляске, лет 20 с небольшим. Её катила мама. А я здоровый на своих двоих иду и страдаю, а её везут и она смеётся. Когда я вспоминаю, что кому-то хуже, чем мне, то смотришь на всё всегда иначе. Всегда есть кто-то, кому хуже, чем тебе и таких людей очень много. Нужно вырываться из своей скорлупы в сегодняшний мир.
Зачем волонтёрам объединяться?
Проблема в разобщённости и отсутствии координации совместных усилий. Опасность такой разобщённости в том, что каждый сам по себе. Пример с одним прутиком и веником, думаю, известен многим. Так вот, сила и мощь появляется лишь тогда, когда мы объединяемся. Суммарная помощь всех гораздо больше, чем отдельного человека или отряда. Поэтому проблема разобщённости приводит к тому, что люди не знают истинных масштабов волонтёрства.
А не станет ли это ограничением инициативы?
Идея не в том, чтобы загнать всех в один управляемый поток или направить инициативу «в трубу».

Главная наша задача – это поддержать инициативу самих людей и делать то, что людям интересно. Ведь если действительно захотеть сделать что-то хорошее и полезное, то можно делать это и вне волонтнёрства.

Добровольчество и волонтёрство – это прививка против эгоизма
Нужно всегда напоминать, что есть такое дело. И это хороший выход из тяжелых ситуаций.
Текст: Екатерина Малых
Оформление: Ксения Драницина
Made on
Tilda