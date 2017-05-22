Неравнодушие



Здесь не нужно правильных слов, их итак много, а ещё больше имитации. Чтобы уйти от имитации к реальности, нам необходима деятельность. Деятельность, которая обогащает всех. Это не слова - это жизнь. По большому счету волонтёр - это отражение жизни, мы ведь помогаем друг другу. Помню, когда во дворе колеса меняли, цепи. Вот это у тебя есть, а это у меня - давай вместе. Вот это остаётся. Чтобы не было так, что живем на одной площадке и не знаем, кто живёт с нами. Это равнодушие, это опасно. Оно случается в голове.

