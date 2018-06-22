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КАФЕ БАНКЕТ-ХОЛЛ РИВЬЕРА
Банкет-холл «Ривьера»
ВКУСНОЕ место для ваших ВАЖНЫХ событий.

Внимание!

Кафе банкет-холл «Ривьера» - это принципиально новое заведение на Вагонке. В помещении, где находился клуб «Ривьера», работают новые арендаторы.

Под руководством Николая Георгиева концепция кафе полностью изменилась.

Реконструирован зал на втором этаже, обновлено меню, приглашены новые сотрудники.

Первый этаж, как и прежде, работает в формате кафе. В обеденное время посетители Ривьеры могут отведать недорогой и сытный бизнес-ланч. А вечером гости кафе могут приятно провести время в окружении друзей и близких.
Николай Георгиев
Директор кафе банкет-холл «Ривьера»
Мы ушли от традиций, существовавших в кафе «Ривьера». Полностью отформатировали кухню и обслуживание. Для нас клиенты - это гости. Здесь важно качество. Мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто побывал у нас в гостях, захотел вернуться снова и позвать с собой гостей.
кухня
В кафе банкет-холл «Ривьера»
применяют три вида меню:
Европа + Азия
Традиционная европейская кухня с огромным ассортиментом блюд из мяса. Аппетитные шашлыки, а также всеми любимые роллы.
Банкетное меню
Изысканные блюда для важных торжеств и мероприятий. Холодные, горячие, сладкие и острые закуски попадают в меню праздника с учетом всех пожеланий клиента.
Фуршетное меню
Деловые встречи и тематические вечеринки с фуршетным меню от «Ривьеры» - это стильное и престижное мероприятие. Легкие закуски и душевные напитки.
Интерьер
В кафе банкет-холл Ривьера разработан новый дизайн. Светлый, просторный зал выполнен отчасти в барочном стиле, но гармонично сочетается с современными элементами декора.

Пастельные тона интерьера позволят украсить зал в любом стиле: будь то венецианская свадьба или вечер в стиле эко-лофт.

В зале отсутствуют перегородки, и это позволяет трансформировать его и дополнять. Например, в центре зала можно установить свадебный торт и арку для молодоженов. Или наоборот, оставить как можно больше места для любителей танцев.
Николай Георгиев
Директор кафе банкет-холл «Ривьера»
Бывают разные запросы. За эти годы мы научились быть готовыми ко всему. Одному из заказчиков нужны были красные дорожки, фонтан и цветочные арки. Нашли, сделали.

Пышные барочные люстры и гипсовые лепнины можно дополнить каким-нибудь модерно-лофтовым декором или индустриальальными мотивами, и тогда это будет совершенно иной дух события.
Банкет-холл Ривьера оборудован профессиональной техникой.

Система освещения Led позволяет играть подсветкой в выбранном цветовом решении для праздника. Сиреневая свадьба - сиреневый зал «Ривьеры».

В кафе есть мультимедийный проектор, современное музыкальное оборудование и сцена. Здесь же можно проводить конференции и бизнес-встречи.

Арендная плата отсутствует - приятный бонус, который встречается не во всех ресторанах Нижнего Тагила.
Отзывы посетителей
Мы заказывали торжество у предыдущих арендаторов, а справляли у новых. И совершенно не ожидали, что нас ждет такой шикарный сюрприз. Очень красивый зал, безупречная кухня, атмосфера доброжелательности.
Вика
Новый зал «Ривьеры» похож на ресторан. Это новый уровень не только для Вагонки, но и для города. Но при этом, ценник не завышенный.
Антон
От души справили юбилей мамы. Спасибо «Ривьере» за наш праздник. Все было на высоте!
Дима
Хорошая кухня, вежливое обслуживание, красивые зал. Нам очень понравилось, мы в восторге.
Алена
Забронировать банкет-холл
  • Специально обученная команда. Обслуживающий персонал проходит обучение и по его итогам сдает экзамен.
  • Администратор работает 7 дней в неделю.
  • С арендаторами зала всегда заключается договор.
  • Мероприятие «под ключ»: база известных ведущих и профессиональных артистов, разработка меню и декорирование торжества.
  • Гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому клиенту.
  • Жесткое отношение к тому, кто хоть как-то подвел команду.
Банкет-холл «Ривьера»
ВКУСНОЕ место для ваших ВАЖНЫХ событий.
Внимание! Сайт «Ривьеры» находится в разработке. А пока звоните нам или пишите в группу VK.
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