В кафе банкет-холл Ривьера разработан новый дизайн. Светлый, просторный зал выполнен отчасти в барочном стиле, но гармонично сочетается с современными элементами декора.



Пастельные тона интерьера позволят украсить зал в любом стиле: будь то венецианская свадьба или вечер в стиле эко-лофт.



В зале отсутствуют перегородки, и это позволяет трансформировать его и дополнять. Например, в центре зала можно установить свадебный торт и арку для молодоженов. Или наоборот, оставить как можно больше места для любителей танцев.