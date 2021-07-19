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Высоцкий, сбежавшие невесты и скачки
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья, мало кому незнакомо имя Владимира Высоцкого. В эти выходные пройдет сразу несколько концертов, на которых можно будет услышать песни и стихи этого поэта.
Любители более активного отдыха могут отправиться на забег женихов и невест, а также посмотреть скачки.
Куда еще сходить в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.
Музеи

Пешеходная экскурсия «Прогулка по парку Дома Черепановых»

24 июля в 13.00


Во время экскурсии по старинной усадьбе музея вы услышите рассказ о прежних хозяевах главного дома, узнаете историю создания парка, в котором можно встретить редкие для нашего региона растения и загляните в таинственную «пещеру», хранящую легенды о своём прошлом.


Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

Пешеходная экскурсия «Вдоль тагильской набережной»

24 июля в 13.00


На пешеходной экскурсии от здания историко-краеведческого музея вы пройдете через городской парк культуры им. А.П. Бондина. Выйдя из парка к обновленному зданию цирка, двигаясь по живописной набережной Тагильского пруда, вы услышите удивительный рассказ об исторических, архитектурных, мемориальных памятниках и достопримечательностях прошлого и настоящего Нижнего Тагила, потом спуститесь к музею «Демидовская дача».


Историко-краеведческий музей, пр. Ленина,1

Пешеходная экскурсия «Тагил литературный»

25 июля в 14.00


Вы познакомитесь с произведениями Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. П. Бондина, В. А. Овсепьяна, Т. Г. Казаковой, в которых упоминается Нижний Тагил. Увидите достопримечательности нашего города, связанные с литературой: здание бывшего заводоуправления, бывшее двухклассное училище, Дом редкой книги, музей А. П. Бондина, прогуляетесь по городскому парку, названному в честь тагильского писателя.


Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

Мастер-класс «Краски Таиланда в свету»
24 июля в 15:00

Вы сможете нарисовать красочный и солнечный мир Таиланда: статных слонов, ярких птиц, игривых обезьян, экзотические фрукты, величественные сооружения и красивейшие цветы. Созданные рисунки проявятся и «оживут» только под светом фонаря.

Источником вдохновения для нас станут произведения выставки «В стране изумрудного Будды». Перед мастер-классом в интерактивной форме пройдемся по выставке, узнаем множество секретов, спрятанных в картинах и скульптурах. Увидим, каких животных почитают таиландцы, о каких слагают легенды.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7 и 4
Мастер-класс по созданию магнитов «Тайские хранители еды»
25 июля в 13:00

Вдохновившись на выставке «В стране изумрудного Будды» природой и животными Тайланда, создадим яркие магниты в технике скетчинг-иллюстрирование.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Уральская индустриальная биеннале современного искусства
25 июля в 13:30

В поселке Черноисточинске откроется превью-выставка художника программы арт-резиденций Вадима Кондакова «Рудный период. Оксиды». Как пребывание в арт-резиденции отражается в работе художника? Разговоры об индустриальности и промышленности оставляют свои след в итоговой форме проекта, но каким образом? Об этом – на лекции Антонио Джеуза: «Разве это искусство?».
Антонио Джеуза — независимый куратор, критик, лектор и преподаватель, один из ведущих экспертов в области искусства новых технологий в России.
Программа мероприятия:
• 13:30 – 14:30 Экскурсия по территории старого демидовского завода.
• 14:30 Открытие выставки «Рудный период. Оксиды» Вадима Кондакова.
• 15:00 – 16:30 Лекция Антонио Джеузы.

Арт-резиденция «Щенрный квадрат»
Концерты
Концерт-беседа в память о В. Высоцком
25 июля в 16:00

Поэзия Высоцкого отличается многообразием тем (уличные, лагерные, военные, сатирические, бытовые, сказочные, «спортивные» песни), остротой смыслового подтекста и социально-нравственной позицией автора, поэт часто обращался к вечным вопросам бытия.

П В этот вечер мы погрузимся в его сложное, многогранное и щемяще-проникновенное творчество. Поговорим о жизни поэта, вспомним и споем его самые важные песни. Маски героев и персонажей песен с большим почтением примерят музыканты: Ярослав Климанов, Олег Вахрушев, Дмитрий Перов, Сергей Шамонин, Фирхат Ахтямов и многие другие.

Сквер Нижнетагильского музея изобразительных искусств
Большой концерт памяти
﻿В. Высоцкого
25 июля в 19:00

Антон Серебренников и Фирхат вспомнят лучшее из Высоцкого. А затем к ним присоединяться друзья и споют лучшее из репертуара «Адидас».

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт на набережной
25 июля в 15:00

Выступают: Дмитрий Перов, Константин Загайнов, Георгий Ястребов, Николай Матвеев, Евгений Пуртов.

Танцевальная прогулка
25 июля в 17.30

Место встречи: У тренажеров на ул. Горошникова у «НеБара».
Маршрут: По набережной к фонтану затем к администрации города, следом по пр. Ленина к Современнику, потом по ул. Первомайской к парку Блондина.
Творческие новости
Две награды на международном фестивале получил «Маленький театр» из Нижнего Тагила
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«Фестиваль рыжих» в Нижнем Тагиле пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса
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Два тагильских библиотекаря стали победителями профессиональных конкурсов
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Спорт
Экскурсия «Лето в горах»
25 июля

Горнолыжный курорт «Гора Белая» объявляет регистрацию для любителей пешеходного туризма, готовых испытать свои силы в подъеме на Южную вершину. Во время экскурсии можно увидеть разнообразие растительности горы Белой – «сердца» Уральских гор, а также уникальные геологические образования – курумники или «каменные реки».
Маршрут включает в себя: обзорную экскурсию на кресельном подъёмнике, пеший маршрут до Южной вершины, обед и чай, приготовленные на костре,
сопровождение инструкторов в течение всего маршрута,
развлекательные игры.
«Сбежавшие с горы»
24 июля в 13:00

В этом году мы решено устроить 3 забега: невесты, женихи и пары.
К участию допускаются девушки в свадебных платьях, а мужчины в классических костюмах.
Г Совсем необязательно состоять в отношениях: пару можно найти на мероприятии. Забег будет проходить на учебной трассе.

Гора «Белая»
Скачки
24 июля в 11:30

Состоятся испытания скаковых лошадей и пони. Скачки обещают быть очень зрелищными, так как проводятся в рамках Больших орловских и Больших открытых призов.

В программе именные и квалификационные испытания, в которых принимают участие лошади разных пород. Длина дистанции – от 500 метров (для пони) до 2400 метров. К скачкам пони допускаются также ослы и мулы.

Висимский ипподром
Кино
«Золушка и заколдованный принц»

24 и 25 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз»

24 и 25 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Космический джем: новое поколение»
24 и 25 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Время»
24 и 25 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
Волшебных выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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