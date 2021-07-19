Пешеходная экскурсия «Прогулка по парку Дома Черепановых»
24 июля в 13.00
Во время экскурсии по старинной усадьбе музея вы услышите рассказ о прежних хозяевах главного дома, узнаете историю создания парка, в котором можно встретить редкие для нашего региона растения и загляните в таинственную «пещеру», хранящую легенды о своём прошлом.
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
Пешеходная экскурсия «Вдоль тагильской набережной»
24 июля в 13.00
На пешеходной экскурсии от здания историко-краеведческого музея вы пройдете через городской парк культуры им. А.П. Бондина. Выйдя из парка к обновленному зданию цирка, двигаясь по живописной набережной Тагильского пруда, вы услышите удивительный рассказ об исторических, архитектурных, мемориальных памятниках и достопримечательностях прошлого и настоящего Нижнего Тагила, потом спуститесь к музею «Демидовская дача».
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина,1
Пешеходная экскурсия «Тагил литературный»
25 июля в 14.00
Вы познакомитесь с произведениями Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. П. Бондина, В. А. Овсепьяна, Т. Г. Казаковой, в которых упоминается Нижний Тагил. Увидите достопримечательности нашего города, связанные с литературой: здание бывшего заводоуправления, бывшее двухклассное училище, Дом редкой книги, музей А. П. Бондина, прогуляетесь по городскому парку, названному в честь тагильского писателя.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1