Друзья, мало кому незнакомо имя Владимира Высоцкого. В эти выходные пройдет сразу несколько концертов, на которых можно будет услышать песни и стихи этого поэта.

Любители более активного отдыха могут отправиться на забег женихов и невест, а также посмотреть скачки.

Куда еще сходить в выходные, читайте в новом культобзоре TagilCity.ru.