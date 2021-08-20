Музеи
Библиотеки
Лекция «Знамена и флаги через века»
23 августа в 14:00
Лекция об истории происхождения знамен и флагов, которая тесно переплетена с историческими событиями, отражающими стремления и жизнь людей в течение многих столетий.
Сайт Центральной городской библиотеки
Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»
27 августа в 18:00
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
Кино
«Вуду»
С 23 августа
ТЦ DEPO
«Кодекс киллера»
С 23 августа
«Россия», «Родина»
Праздники и памятные даты
День странной музыки