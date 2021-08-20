Здесь придется немного потрудиться: вспомнить всех своих любимых литературных героев, которые тоже учатся в школе. С ними постоянно происходят какие-то происшествия, неприятности будто преследуют их. Кто же они? Юра Баранкин, Витя Малеев, Люся Синицина, и многие-многие другие. У тебя еще есть время познакомиться с ними поближе.