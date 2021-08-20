Культобзор на tagilcity.ru
Фантастическое кино, ночное убийство и флаги
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Вновь молниеносно пролетели выходные. Если вы по каким-либо причинам провели их дома, не стоит расстраиваться - в будни тоже можно найти время развеяться. По традиции в культобзоре TagilCity.ru вы найдете самые интересные события предстоящей недели.

Продуктивной вам недели!

Музеи

«Помогите мне помочь вам»
Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
 «Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Западноевропейской искусство», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Живые традиции», работает до 30 сентября
НТМИИ, ул. Уральская 7

Библиотеки

Лекция «Знамена и флаги через века»


23 августа в 14:00


Лекция об истории происхождения знамен и флагов, которая тесно переплетена с историческими событиями, отражающими стремления и жизнь людей в течение многих столетий.

Сайт Центральной городской библиотеки



Прямой эфир «В школу вместе с библиотекой»

27 августа в 13:00

Здесь придется немного потрудиться: вспомнить всех своих любимых литературных героев, которые тоже учатся в школе. С ними постоянно происходят какие-то происшествия, неприятности будто преследуют их. Кто же они? Юра Баранкин, Витя Малеев, Люся Синицина, и многие-многие другие. У тебя еще есть время познакомиться с ними поближе.

Сайт Центральной городской библиотеки

Летняя программа чтения «Ключ от лета»
25 августа в 15:00
Открываем тайны: праздник закрытия программы, Библиотека № 2
Приключения в пространстве и времени: квест-игра, Библиотека № 3
Великие сыщики!: праздничное закрытие программы, Библиотека № 5
Суём свой нос в любой вопрос: аукцион знаний, Библиотека № 8
Необычное рядом: праздник закрытия программы, Библиотека № 9
Тайное стало явным: праздник закрытия программы, Библиотека № 13
Тайна дома Штальбаума: библиотечный квест, Библиотека № 15

27 августа в 14:00
Загадочное лето: праздник закрытия программы, Библиотека № 6
По следам литературных героев: праздник закрытия программы, Библиотека № 10

Читайте на TagilCity.ru:

Спектакль «Загадочное ночное убийство собаки»


27 августа в 18:00


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

Кино


Фестиваль фантастического кино BEST SCI-FI 2021

27 августа в 19:00

«Best Sci-Fi» – самый крупный международный фестиваль фантастического короткометражного кино. Он проходит в более чем 100 городах и в 15 странах мира. Россия принимает фестиваль второй раз.

«Красногвардеец»
«Любить...»

26-28 августа

Будет представлена полная версия фильма 1991 года, которая включает ранее удаленные советской цензурой фрагменты.

Основу фильма составляют четыре новеллы о любви. Каждая новелла начинается с эпиграфа, взятого из «Песни песней» из "Ветхого Завета". Новеллы чередуются с документальными кадрами, в которых на вопрос «Что значит любить?» отвечают священник Александр Мень и случайные прохожие

«Красногвардеец»

«Щенячий патруль в кино»

С 26 августа

«Красногвардеец»

«Воспоминания»

С 23 августа

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

«Вуду»

С 23 августа


ТЦ DEPO

«Кодекс киллера»

С 23 августа


«Россия», «Родина»

Праздники и памятные даты

День странной музыки


24 августа
День Байкала
25 августа
День устраивания секретиков
26 августа
День российского кино
27 августа
Праздник пролетающих облаков
27 августа
День рождения мотоцикла
29 августа
Текст и оформление: Нателла Николова
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