4 марта 1702 Петр I издал указ о передаче Невьянского завода Никите Демидову и строительстве завода на реке Тагил. В июле 1721 года началась добыча железной руды на Высокогорском месторождении. 8 октября 1722 года на Выйском заводе был получен первый чугун из высокогорской руды. В 1814 году началась добыча медных руд и малахита на Меднорудянском месторождении. В конце XIX — начале XX века рудники подверглись реконструкции. В 1890-х годах руду стали вывозить в железнодорожных вагонах, стало применяться пневматическое бурение.
В 1914 году на рудниках комбината было добыто руды 234,2 тыс. тонн, в том числе: на Высокогорском руднике — 193,3 тыс. тонн, на Лебяжинском — 40,9 тыс. тонн. В 1907 году на комбинате было впервые применено электричество, запущен паровой насос.
В 1929 году появились первый паровой экскаватор и паровозы узкой колеи. Началась добыча руды на Лебяжинском месторождении.
Добыча руды возросла с 418 тысяч тонн в 1932 году до 768,7 тысяч тонн в 1940 году. Особенно интенсивно рудники эксплуатировались в годы
Великой Отечественной войны из-за оккупации металлургических центров в западных районах страны.
В 1946 году началась подземная добыча руды на Высокогорском месторождении, в 1948 году — на Лебяжинском руднике. В 1957 году начал работу Соловьевогорский дунитовый карьер. В 1958 году был произведён первый лебяжинский агломерат. В июне 1990 года добыча руды в главном карьере горы Высокой была прекращена. В 1990 году добыто 4650 тыс. тонн руды, в том числе подземным способом 4362 тыс. тонн (93,8%), открытым способом — 288 тыс. (6,2%). С 1991 года вся руда добывается только подземным способом.