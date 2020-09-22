ЗАТОПЛЕННЫЕ ШАХТЫ
И ОБРУШИВШИЕСЯ КАРЬЕРЫ
Почему Нижний Тагил уходит под землю
Шахты, карьеры и рудники — это не только часть промышленного производства Нижнего Тагила, но и реальная угроза для его жителей, когда земля из-под ног может уйти в буквальном смысле. TagilCity.ru решило узнать, в каких районах города есть риски обрушения из-за близости шахт, но ни Роснедра, ни ВГОК, ни профильные ведомства не смогли предоставить карты подземных разработок. Тогда редакция взяла данные из открытых источников, а также обратилась в Нижнетагильский музей-заповедник, городской архив и библиотеки. На основе полученных данных мы составили собственную карту, где отмечены территории двух крупных шахт и зоны их возможного обрушения. За основу взяты площадь подземных и наземных выработок, а также данные о рельефе и геоактивности обозначенных участков. В качестве экспертов редакция привлекла экологов и шахтеров.
КАРТА ОБЪЕКТОВ В ЗОНАХ РИСКА
Зона шахты
«Магнетитовая»
Зона шахты
«Эксплуатационная»
Школа интернат №10
Детский сад №58
ДК Железнодорожников
Церковь
Коллективный сад
"Зай гора"
Подстанция
Заправка
Шахта "Эксплуатационная"
Лебяжинский карьер
Карьер "Зай-гора"
Лебяжинский агламерационный цех
Заправка
Заправка
Церковь
Кадетска школа №21
Школа №10
Школа-интернат №15
Детская больница №2
Заправка
Школа Искусств
Стадион Высокогорец
Школа №58
ДК Юбилейный
Школа №50
Школа №30
Котельная
Дом детского творчества
Котельная
Школа №1
Котельная
Парк им. Горького
Детский дом №7
Детская больница №3
Школа №23
Травмотологическое отделение
Музей быта и ремесел
Заправка
Никольская часовня
Котельная
Заправка
Троицкий собор
Стадион Фортуна
Школа №48
Детский сад №96
Заправка
Черемшанский железный карьер
Автотранспортный цех
Цех Тагиллес
Железный карьер
Деревообрабатывающй комплекс
Каменский железный карьер
Подстанция
Черемшанский карьер
Детский сад №22
Механический цех
НТМЗ
Подстанция
Котельная
Высокогорский обогатетельный комбинат
Шахта "Магнетитовая"
Выскогорский железный рудник
КАКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОПАСНОСТИ
По подсчетам TagilCity.ru в зоне шахт «Магнетитовая»
и «Эксплуатационная» находятся:
музей
1
7
школ
3
детских сада
4
церкви
4
котельных
1
стадион
8
заправок
3
медучреждения
3
электроподстанции
1
парк
3
производственных предприятий
5
>200
жилых домов
учреждения культуры
Историческая справка
4 марта 1702 Петр I издал указ о передаче Невьянского завода Никите Демидову и строительстве завода на реке Тагил. В июле 1721 года началась добыча железной руды на Высокогорском месторождении. 8 октября 1722 года на Выйском заводе был получен первый чугун из высокогорской руды. В 1814 году началась добыча медных руд и малахита на Меднорудянском месторождении. В конце XIX — начале XX века рудники подверглись реконструкции. В 1890-х годах руду стали вывозить в железнодорожных вагонах, стало применяться пневматическое бурение.

В 1914 году на рудниках комбината было добыто руды 234,2 тыс. тонн, в том числе: на Высокогорском руднике — 193,3 тыс. тонн, на Лебяжинском — 40,9 тыс. тонн. В 1907 году на комбинате было впервые применено электричество, запущен паровой насос.

В 1929 году появились первый паровой экскаватор и паровозы узкой колеи. Началась добыча руды на Лебяжинском месторождении.
Добыча руды возросла с 418 тысяч тонн в 1932 году до 768,7 тысяч тонн в 1940 году. Особенно интенсивно рудники эксплуатировались в годы Великой Отечественной войны из-за оккупации металлургических центров в западных районах страны.

В 1946 году началась подземная добыча руды на Высокогорском месторождении, в 1948 году — на Лебяжинском руднике. В 1957 году начал работу Соловьевогорский дунитовый карьер. В 1958 году был произведён первый лебяжинский агломерат. В июне 1990 года добыча руды в главном карьере горы Высокой была прекращена. В 1990 году добыто 4650 тыс. тонн руды, в том числе подземным способом 4362 тыс. тонн (93,8%), открытым способом — 288 тыс. (6,2%). С 1991 года вся руда добывается только подземным способом.
В Тагильском железорудном районе горные работы ведутся уже почти 300 лет. За это время на западной окраине города в карьерах и шахтах вынуто 221 млн. м3 горной породы, еще 93 млн. м3 перемещено в отвалы и хвостохранилища.
В настоящее время в структуре ОАО „ВГОК“ находится одна неработающая шахта - "Эксплуатационная“. В связи с истощением запасов Лебяжинского месторождения в 2011 году шахта законсервирована мокрым способом,
— сообщили TagilCity.ru на ВГОКе.
Шахта
«Магнетитовая»
Шахта
«Эксплуатационная»
· Площадь примерно 500 га

· Месторождение разведано до глубины 1200 метров

· Открыта в 1946 году, является старейшей шахтой Высокогорского обогатительного комбината

· В 2016 году планировалось прекратить разработки и закрыть шахту, однако она является рабочей по сей день
· Примерный объем пустот 10 млн м3

· Максимальная глубина месторождения — 700 метров

· Открыт﻿а в 1953 году

· Законсервирована мокрым способом в 2011 году в связи с истощением Лебяжинского месторождения

По сведениям специалистов, Нижнетагильский район относится к зоне первой категории потенциальной сейсмоопасности. В пределах подобных зон, где расположены крупные промышленные месторождения полезных ископаемых, вероятны землетрясения силой 6−7 баллов.
Разработка месторождений медных и железных руд, которая продолжается на протяжении 300 лет, привела к необратимым изменениям геологической и экологической среды в Нижнем Тагиле и относится к техногенным нарушениям, связанным с добычей полезных ископаемых,
— кандидат технических наук Григорий Ворошилов.
Опасность для инфраструктуры Нижнего Тагила усугубляется тем, что в местах разработки ископаемых проходят три разлома, которые способствуют техногенным землетрясениям и тектоническим нарушениям в виде сдвигов.
Рис. 1. План г. Нижний Тагил: 1 — Высокогорское месторождение; 2 — Лебяжинское;3 — Естюнинское; 4 — Гальяновское; 5 — Турьинский разлом; 6 — Главный разлом;7 — Тимано-Кокчетавская тектоническая зона
Аномальные подвижки на участке разработки месторождения провоцируют техногенные факторы по добыче и переработке полезных ископаемых. Из-за мокрых хвостов обогащения, которые заполняют участок, проходящий через Главный разлом, нарушается гидрогеологический режим массива горных пород, снижается ее прочность. В результате создается дополнительная техногенная нагрузка, вызывающая деформацию.

Еще одним фактором обрушения, по мнению экспертов, может стать так называемый "мокрый" способ консервации шахт, когда пустоты просто затапливаются водой. Так произошло с шахтой "Эксплуатационная". Такой же способ будет использоваться при консервации "Магнетитовой".
Если, например, пустота находится на глубине 600 метров, то давление воды, которой там никогда не было, может спровоцировать взрыв. Начнутся оползни, поднимется давление. Тогда может образоваться большая зона обрушения, и начнется она с Нижней Черемшанки до улицы Носова, охватит район ВМЗ, а там находятся жилые дома,
— руководитель общественного движения "Экоправо" Андрей Волегов.
Использование "мокрого" способа при консервации более выгодно с экономической позиции. Альтернативой ему является "сухой" способ, когда при ликвидации шахты продолжается работа водоотлива, вентиляторных и подъемных установок.
﻿При "сухом" способе идут расходы на обслуживающий персонал, содержание выработок, электроэнергию и т. д. Поэтому, конечно, у нас используют полное затопление. При этом такой способ более разрушительный. Никто не контролирует, что там внутри, и не знает, куда вода в итоге может вылиться. Есть еще один способ — "комбинированный". При нем уровень воды в затопленных шахтах можно регулировать,
— бывший шахтер Михаил Золотухин.
Пока это лишь сценарий развития событий, так как "Магнетитовая" в настоящее время эксплуатируется. Но он вполне может стать реальностью после консервации шахты. Ведь сотни миллионов кубов горных пустот и сейсмическая активность могут привести к масштабной трагедии.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИЗ-ЗА
ЗЕМНЫХ ПУСТОТ РУХНЕТ:
Ближайшие жилые районы останутся без электричества, и блэкаут приведет к остановке работы соцобъектов, нарушая привычную жизнь жителей.
Жилые дома и соцобъекты остануться без воды и тепла, что поставит под угрозу эпидблагополучие тагильчан.
Возможен разлив бензина и его возгорание.
Это повлечет за собой травмирование и гибель людей.

Электроподстанция
Заправка
Котельная
Жилой дом, школа, дет. сад
По словам шахтеров, еще в советские времена пустоты от шахт под районом ВМЗ хотели укрепить, чтобы избежать проседания грунта. Однако после руководство ВГОКа отказалось от этой идеи.

﻿В свое время мне, как горному специалисту и шахтеру, приходилось участвовать в проектировании бетонного узла, опустевшие помещения которого стоят до сих пор внизу под горой, где возвышается копер "Магнетитовой". Предполагалось, что бетон, здесь произведенный, будет закачиваться в подземные горные выработки в районе ВМЗ. Но через некоторое время кто-то в руководстве прикинул и пришел к выводу, что это слишком долго и дорого,
— бывший шахтер Михаил Золотухин.
А в это время жители близлежащих к шахтам домов уже не один десяток лет находятся на пороховой бочке.
Помню в детстве по субботам или воскресеньям горную породу в 6 утра взрывали. Мы тогда жили на ВМЗ. Помню советский такой круглый красный будильник. Всегда видела его перед глазами на тумбе, когда просыпалась от грохота. В доме ходуном ходили шкафы, звенел хрусталь в серванте. И это было какой-то нормой. Не боялись. Но потом по дому пошла трещина,
— жительница Выи.
2 октября 2009 года в районе улицы Быкова произошел обвал, в результате которого на глубину 40−50 сантиметров просело дорожное полотно, длина провала составила не менее 60 метров. Предварительной причиной происшествия стал тектонический сдвиг.

﻿В 2010 году в районе шахты "Магнетитовая" произошел сдвиг почвы, из-за чего погнулись рельсы, ведущие на станцию Высокая. На участке автомобильной дороги к поселку Черемшанка почва просела на глубину почти в 1,5 метра, также было повреждено одно бесхозное здание на территории Высокогорского механического завода. Общая же площадь, на которой произошли подвижки и проседания земной коры, составила примерно 700 кв. м.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ?
По мнению ученых из Института горного дела УрО РАН, следует предпринять следующие действия:
С применением современных технологий спутниковой геодезии организовать и провести специальные исследования тектонических движений и деформаций в области добычи и переработки полезных ископаемых.
Определить границы распространения современных подвижек, а также их энергию движения.
При консервации шахт горные выработки и буровые скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, и инфраструктуры.
Все проводимые действия должны контролироваться для выявления потенциально уязвимых объектов и повышения их устойчивости.
Такие мероприятия помогут предотвратить или в крайнем случае предугадать надвигающуюся катастрофу и возможную гибель людей. Но будут ли в действительности предприняты эти шаги? Проблема существует уже несколько десятков лет. Еще с демидовских времен руда становилась средством обогащения. Только вот в погоне за природными запасами, кажется, забыли о людях.
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