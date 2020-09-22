Шахты, карьеры и рудники — это не только часть промышленного производства Нижнего Тагила, но и реальная угроза для его жителей, когда земля из-под ног может уйти в буквальном смысле.

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решило узнать, в каких районах города есть риски обрушения из-за близости шахт, но ни Роснедра, ни ВГОК, ни профильные ведомства не смогли предоставить карты подземных разработок. Тогда редакция взяла данные из открытых источников, а также обратилась в Нижнетагильский музей-заповедник, городской архив и библиотеки. На основе полученных данных мы составили собственную карту, где отмечены территории двух крупных шахт и зоны их возможного обрушения. За основу взяты площадь подземных и наземных выработок, а также данные о рельефе и геоактивности обозначенных участков. В качестве экспертов редакция привлекла экологов и шахтеров.