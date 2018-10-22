Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви

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Приваловский музыкальный форум
25 – 27 октября
В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося музыкального и общественного деятеля, этнографа, композитора, музыканта-исполнителя, реставратора старинных русских народных инструментов, исследователя Николая Ивановича Привалова (1868–1928), родившегося в Нижнем Тагиле. Николай Привалов оказал значительное влияние на развитие отечественной музыкальной культуры и системы образования, способствовал появлению новых форм культурного творчества, приобрёл известность не только как автор музыкальных сочинений, обработок народных песен, статей о русской музыке, музыкальном фольклоре, но и как ближайший сподвижник Василия Васильевича Андреева — создателя первого в истории России оркестра русских народных инструментов.