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Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! По традиции TagilCity.ru приготовил для вас подборку самых интересных мероприятий на будни.

На этой неделе в Нижнем Тагиле состоится большое музыкальное событие – Приваловский музыкальный форум. Целых три дня вас ждут концерты музыкальных коллективов, выставка, посвященная Николаю Ивановичу Привалову, детский музыкальный конкурс и многое другое.
Пусть звучание русских народных инструментов мысленно вернет вас к истокам и навсегда останется в сердце.

Британский театр славится своей оригинальностью и высоким мастерством актеров. Но не у всех есть возможность посетить загадочный туманный Лондон, поэтому насладится игрой Бенедикта Камбербэтча и Джонни Ли Миллера можно на широком экране.

Кроме этого, вас ждут экскурсия про историю любви, спектакли, конкурсы и многое другое.
Хорошего вам настроения!
Приваловский музыкальный форум
25 – 27 октября
В 2018 году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося музыкального и общественного деятеля, этнографа, композитора, музыканта-исполнителя, реставратора старинных русских народных инструментов, исследователя Николая Ивановича Привалова (1868–1928), родившегося в Нижнем Тагиле. Николай Привалов оказал значительное влияние на развитие отечественной музыкальной культуры и системы образования, способствовал появлению новых форм культурного творчества, приобрёл известность не только как автор музыкальных сочинений, обработок народных песен, статей о русской музыке, музыкальном фольклоре, но и как ближайший сподвижник Василия Васильевича Андреева — создателя первого в истории России оркестра русских народных инструментов.
Мероприятия форума:
25 октября в 11:00
Научно-практическая конференция «Русская народная оркестровая культура: от истоков к современности».
Нижнетагильский колледж искусств. Вход свободный.
26 октября в 9:30
Всероссийский конкурс детско-юношеских ансамблей и оркестров русских народных инструментов на приз Н. И. Привалова.
Нижнетагильский колледж искусств. Вход свободный.
25 октября в 16:30
Выставка музыкальных инструментов «Да здравствует русский талант!»
Нижнетагильский музей-заповедник. Вход свободный.
Программа Приваловского музыкального форума

Спектакли
«Двенадцать стульев»
23 октября в 18:00
Блестящий дуэт Великого Комбинатора Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова, лишённого положения уездного предводителя дворянства, занимается поиском сокровищ мадам Петуховой. Перед смертью тёща призналась Ипполиту Матвеевичу в том, что спрятала свои дореволюционные фамильные драгоценности в одном из двенадцати стульев гарнитура работы мастера Гамбса.
Стоимость: 200 – 250 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Пока она умирала»
24 октября в 18:00
«Пока она умирала» – это рождественская история, произошедшая с неугомонной Софьей, её дочерью Татьяной и мужчиной «бесвребровского» возраста, в финале которой окажутся трепетно счастливы не только они.
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Случай на станции Кочетовка»
25 октября в 18:00
История, описанная в рассказе Александра Солженицына «Случай на станции Кочетовка», происходит в самом начале Великой Отечественной войны. Но в рассказе Александра Исаевича и в спектакле по нему нет героических боевых действий.
В нём как бы изнанка войны. И судьбы. А точнее - одна на двоих судьба. И трагический выбор. И его цена.
Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Theatre HD: «Франкенштейн: Ли Миллер»
23 октября в 19:00
Меняясь ролями, Камбербэтч и Ли Миллер демонстрируют высший актерский пилотаж: трудно представить, что кто-то из зрителей, посмотрев один из вариантов спектакля, не захочет прийти и посмотреть второй. Существует мнение, что Ли Миллер – создание – наиболее яркий из двух, а Камбербэтч органичнее в роли доктора, но чтобы согласиться или опровергнуть это утверждение, надо увидеть в каждой из ролей их обоих. Неудивительно, что актеры разделили между собой две главные лондонские театральные награды – премию Лоуренса Оливье и премию газеты Evening Standard.
Стоимость: 450 рублей.
ТЦ DEPO
Экскурсия «История любви. О чем рассказали портреты»
25 октября в 18:00
На этот раз речь пойдет о короткой и драматической жизни княжны Марии Элимовны Мещерской, героини пылкого юношеского романа наследника российского престола, будущего императора Александра III, впоследствии ставшей женой Павла Павловича Демидова.
Стоимость: дошкольник – 25 руб., учащийся – 45 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 75 руб., взрослый – 90 руб.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.
Территория ПРО – 5 «С городом наедине»
С 16 октября по 4 ноября
Нижнетагильский музей изобразительных искусств проводит в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» выставку – конкурс профессиональной и любительской фотографии. Главной задачей выставки – конкурса «Территория ПРО-5. С городом наедине» является рассмотрение средствами фотографии и другими художественными средствами разных аспектов культурного взаимодействия сообщества и города, создание серии работ, рассказывающих о восприятии Нижнего Тагила его жителями.
Произведения необходимо приносить по адресу:
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7, Гундыревой Н.А. до 1 ноября 2018 года.
Занятия по литературному творчеству
Первая встреча 9 ноября
Желающие принять участие должны прислать 1-3 творческие работы с указанием имени, фамилии, возраста и контактного телефона автора на почту pressa@tagillib.ru. Ведущий: писатель, член Союза российских писателей Яков Васильевич Разливинский. Занятия будут проходить два раза в месяц. Предварительная запись по телефону: 41-09-29.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а.
Библиотечные мероприятия
10:00 – «Кредит- жизнь в долг или способ удовлетворить потребности», библиотека №6
14:00 – «История комсомола в песнях»: литературно-музыкальный час, библиотека №3
23 октября
10:00 – «На библиотечной волне»: единый день информации, все библиотеки города
14:00 – «Семья и деньги»: беседа с электронной презентацией, библиотека №4
24 октября
10:00 – «Доброта открытого сердца»: вечер отдыха, библиотека №4
12:00 – «Гордимся славою предков»: час памяти, библиотека №15
13:30 – «Комсомольцы-добровольцы»: литературно-музыкальная композиция, библиотека №8
25 октября
Праздники и памятные даты
22 октября
Международный день школьных библиотек
23 октября
День iPod
24 октября
День любви к теплым носкам
25 октября
Всемирный день художника
26 октября
Праздник приятных неожиданностей
27 октября
День Плюшевого Мишки
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