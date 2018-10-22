Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви

Друзья! По традиции TagilCity.ru приготовил для вас подборку самых интересных мероприятий на будни.



На этой неделе в Нижнем Тагиле состоится большое музыкальное событие – Приваловский музыкальный форум. Целых три дня вас ждут концерты музыкальных коллективов, выставка, посвященная Николаю Ивановичу Привалову, детский музыкальный конкурс и многое другое.

Пусть звучание русских народных инструментов мысленно вернет вас к истокам и навсегда останется в сердце.



Британский театр славится своей оригинальностью и высоким мастерством актеров. Но не у всех есть возможность посетить загадочный туманный Лондон, поэтому насладится игрой Бенедикта Камбербэтча и Джонни Ли Миллера можно на широком экране.



Кроме этого, вас ждут экскурсия про историю любви, спектакли, конкурсы и многое другое.

Хорошего вам настроения!

