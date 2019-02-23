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Спасение ребенка, бег в противогазах и киносъемки: чем известным тагильчанам запомнилась служба в армии?
В честь Дня защитника Отечества редакция TagilCity.ru узнала у известных людей в городе, чем им запомнилась служба в армии, какой жизненный опыт они получили, отдавая долг Родине, и является ли этот праздник только военным.
Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила
Пошёл служить в 1987 году. Отслужил, как и все – 2 года, в артиллерийских войсках, в Чебаркуле. Армия больше всего запомнилась дембелем, уезжать домой было очень приятное чувство. Дома меня ждали родители.
Также помню, что в армии постоянно не хватало еды, несмотря на то, что кормили хорошо. Растущий организм, что же тут поделаешь. Очень хотелось конфет.
Армия меня многому научила. Там становишься мужчиной, учишься самостоятельности.
Если подходить формально, то это, конечно, праздник для тех, кто служит или уже отслужил. Но вообще – это праздник воинской славы и нам есть, чем гордится.
Служить должен каждый мужчина, научится обращаться с оружием и иметь строевые навыки должен каждый.
Фотография Владислава Пинаева вместе с родителями, сделанная в 1987 году во время службы в армии
Служил с 1992 по 1993 год в Пермском крае на особом объекте в войсках ПВО. Был у нас такой случай. Однажды, когда были в карауле, в 8 вечера услышали детские крики с зовом на помощь. Это была зима, было много снега. Приняли решение перелезть через ограду, и вшестером пошли в лес. Оказалось, что недалеко проходила деревенская лыжня. Через час дошли до мальчика 10-12 лет, который уже изрядно замерз. Мы отогрели его, как могли. Он съехал с лыжни и провалился в сугроб в овраг. Около километра мы тащили его на себе в часть. Отпоили чаем, вызвали милицию, они его забрали и передали родителям.
Анатолий Чернов
Начальник ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское»
«Я лично в армии не служил, поэтому тяготы службы мне не известны. Вообще, Родину защищают в широком смысле все силовики, независимо от службы в армии».

Сергей Соседков
Замруководителя следственного отдела по Ленинскому району СК России

Василий Гришков
Директор садового центра «Пятница»
«Я не служил. Если честно, в 18 лет мне казалось армия пустой тратой времени и торможению в моих амбициях. Ну и армия в то переходное для страны время была явно не на высоте. В сегодняшнее время я бы сознательно пошел в армию. Думаю, это мужчину делает мужчиной, прививается много полезных в жизни навыков. Мне кажется, многие бы сейчас, став совсем взрослыми, на пару месяцев уехали бы на военные сборы. Восприняли бы, как взрослый пионерский лагерь. Это поможет и отдохнуть от суеты, посмотреть на жизнь, работу с другой стороны. А все или не все должны служить – думаю, каждый должен сам выбрать. Кто-то хочет строить карьеру, семью, кто-то хочет пройти армию».
«Любой человек, любой мужчина является защитником. Защитник Отечества – это патриотизм и защита своей семьи, матери, жены, детей. Любой мужчина защитник, в том числе и защитник государства. Если что случится, каждый встанет на защиту страны».

Игорь Васильев
Руководитель МУП «Тагилдорстрой»
Валерий Суров
заместитель Главы Администрации города по социальной политике
«Служил в пограничных войсках. Армия научила меня разбираться в людях, научила выдержке. Я считаю, что любовь к защите своего отечества надо прививать с детства у ребенка. Я думаю, что малая наша Родина – это семья, это наш дом. И это нужно прививать ребенку, чтобы к зрелому возрасту он понял, что он должен служить в армии, он должен защищать свое Отечество, потому что это его Родина».
«Из курьезов самое смешное было, когда еще были в учебке. У нас почти через день были марш-броски: стрельбище, 5 км туда и 5 км обратно. У нас был один боец из Екатеринбурга, его называли «интеллигент», потому что мальчик был скромный, худенький. Мы как-то сдружились. Бежали на стрельбище и обратно, когда возвращались, у него видимо было состояние физическое слабенькое, и он, когда видел водонапорную башню у войсковой части, где мы финишировали, всегда обессиливал. А нам всегда прапорщик говорил: «Мы своих не бросаем». Я всегда брал у него бронежилет и автомат, а второй боец кидал его на плечо и нес на себе. Такое было раза четыре. Потом сидели как-то вечером, разговаривали. Сказали ему: «Значит так, мы тебя таскали, сейчас будешь ты нас таскать. Месяца через три все стабилизировалось, и он бегал уже шустрее нас».
«А еще один случай был. Также мы на стрельбище бежали, на последних 500 м нам давалась команда «газы», и мы одевали противогазы, а затем была так называемая «бочка» – в нее забегаешь и там подается газ. А так как мы были молодые, то многого еще не знали. И старослужащие нам говорят: «Вы что маетесь, бегаете, вы в клапан засуньте спички, чтобы легче дышалось и все нормально будет. Ну и засунули, а когда в эту «бочку» попали, то с соплями оттуда выползали».
«В армии мне служить не довелось. Срочная служба, в целом, полезный общественный институт, помогающий взрослеть. Но он не единственный, поэтому подход к обязательной службе может быть разный. Те же студенты, уезжая в другой город, живя в общежитии, также быстро начинают привыкать к взрослой ответственной жизни. Военная служба в большинстве своем должна быть профессиональной. Однако, без определенного запаса, в случае серьезной угрозы, также не обойтись. День защитника Отечества – это должен быть профессиональный праздник. Либо он должен называться по-другому, например, «День настоящего мужчины».

Николай Коваленко
Заместитель прокурора Дзержинского района
«К сожалению так получилось, что в армии я не служил. Я считаю, что, конечно, военные и те, кто в погонах любого ранга, являются защитниками Отечества. Но и каждый гражданин РФ тоже защитник Отечества на любом поприще. Защитник семьи, защитник слабых, например, на улице кого-то обижают. Это тот человек, который не боится защитить честь России, города, своей семьи. Это широкое толкование. На сегодня есть и женщины, которые в праве называться защитниками, ведь есть много женщин военнообязанных».
Владимир Радаев
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
«В моем подчинении есть сотрудники как служившие в армии, так и нет. Я считаю, что это не так принципиально. Представители силовых структур каждый день сталкиваются с опасностью, не зависимо от того, несли срочную службу или нет. Сейчас мы все служим на благо Родины».

Денис Кельбиханов
Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району СК России

Леонид Мартюшев
Председатель комиссии Нижнетагильской гордумы по бюджету, экономической политике и инвестициям
«Я окончил военную кафедру Свердловского горного института, вышел оттуда командиром взвода дивизионной артиллерии. А затем долгие-долгие годы я был уже не в командном, а в политическом составе. Естественно ездил на сборы, правда не дотянул до двух лет срочной службы. Сейчас по возрасту отправлен в отставку в звании капитана запаса вооруженных сил, чем очень горжусь. Праздник 23 февраля я считаю скорее военным, а не мужским днем. Накануне был в совете ветеранов, и там было много ветеранов-женщин, которых я, конечно, тоже с праздником поздравил. Хотя обычно я шучу, что мужчины – защитники отечества, а женщины – наши защитники, никуда мы без них».
«Я не служил. Мечтал служить в элитных войсках, в ВДВ, так как занимался борьбой. Думал, что после школы сразу пойду в армию, подвело зрение, поэтому пошёл учиться в институт. Наш педагогический. Но чувствую себя защитником. Нужным защитником учеников, учителей и молодежи в целом».

Данил Кукутин
Депутат Молодёжного парламента Свердловской области

Вячеслав Шведчиков
Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское»
«Я служил на русско-японской границе. Наша застава находилась на берегу океана, вдали от городского шума, поэтому мы часто встречали разных зверей от белки до медведя. Настоящий контактный зоопарк! А вообще, если посмотреть на историю государства Российского, то каждые 100 лет к нам приходил очень мощный враг. Например, в XX веке – это фашисты, в XIX – Наполеон с французами, в XVIII – турки, в XVII поляки. И так можно говорить про каждое столетие. Всегда, приходя на наши земли, враг находил только одно. И сегодня мы с вами продолжаем жить в России. А это значит, что наши деды были великие воины, и они дали нам возможность жить в нашей замечательной стране. Поэтому у нас нет морального права предать память о них. Считаю, чтобы наше государство оставалось государством, каждый должен пройти через ряды российской армии. Чтобы уметь держать оружие и защищать Родину. И помнить о том, кто мы такие – ибо кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего».
«Я нёс службу в артиллерийских войсках на Дальнем Востоке. И до сих пор не жалею, что отслужил – два года пролетели, как один день. Было очень интересно. Ещё в армии понял, что это моё – чёткая отлаженная структура. Поэтому после демобилизации в 1997 году устроился в органы внутренних дел. Благодаря службе научился высыпаться за 3-4 часа, и при этом чувствовать себя хорошо. Научился преодолевать трудности, какие-то проблемы. После армии начал смотреть на многие вещи по-другому, по-взрослому».

Александр Зверев
Начальник отдела охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское»
«2 июня 2004 года был призван на службу, чему был очень рад. 6-го я уже прибыл эшелоном в в/ч. Служил я в элитном подразделении под Москвой. Служба запомнилась много чем, каждый день осваивали военное дело, учения. Обучение проходил на должность командира отделения управляемого минирования. Запомнилась служба еще тем, что у нас в части проходили съемки сериала «Солдаты». Я лично принимал участие в съемках так как, служил во второй роте, где и проводились съемки в казарме. Первые 3 месяца службы состоял в команде «кино», и каждое утро на разводе нам отдавали приказ на выезд и помощь съемочной группе. После началась учебка. Прошел специальный тест, он позволил выходить за территорию части и в нарядах я защищал гарнизон».
Константин Баштовой
Руководитель СРОО «Город без границ-НТ»
«Из историй могу рассказать, как совершил первый звонок, в котором я сообщил, где я служу, чтобы не переживали. Как писал ранее, у нас проходили съемки и 12 июня, в мой день рождения, мы снимали сцену возле почты. Я попросил совершить звонок домой с почты у сержанта, он категорически был против. Я был сильно расстроен и сказал, что можно было бы разрешить ради дня рождения. Услышав наш разговор, актер Алексей Маклаков, игравший роль Шматко, убедил сержанта, что он должен пойти на встречу. Я побежал на почту и позвонил домой».
«Я служил в Мурманской области в пограничных войсках – там проходит граница с Норвегией. Климат непростой – зимой очень холодно из-за ледяного пронизывающего ветра. А летом, которое длится всего 2 месяца, температура воздуха не выше +15 градусов. Зато природа в этих краях очень богатая – ослепительно белый снег и настоящее северное сияние, летом грибы и ягоды. Нисколько не жалею о годах, проведённых в армии – служить, думаю, обязательно нужно. Знаю по себе – уходишь туда совсем юным, а возвращаешься уже взрослее и мудрее. В большинстве своём, благодаря хорошим командирам и товарищам. Поэтому армия в целом повлияла на мою дальнейшую судьбу – после демобилизации я сразу пошёл работать в органы внутренних дел. Тут такая же чёткая и отлаженная система».

Андрей Кузнецов
Начальник отдела полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское»
С Днём защитника Отечества!
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