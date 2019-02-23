« Из курьезов самое смешное было, когда еще были в учебке. У нас почти через день были марш-броски: стрельбище, 5 км туда и 5 км обратно. У нас был один боец из Екатеринбурга, его называли «интеллигент», потому что мальчик был скромный, худенький. Мы как-то сдружились. Бежали на стрельбище и обратно, когда возвращались, у него видимо было состояние физическое слабенькое, и он, когда видел водонапорную башню у войсковой части, где мы финишировали, всегда обессиливал. А нам всегда прапорщик говорил: «Мы своих не бросаем». Я всегда брал у него бронежилет и автомат, а второй боец кидал его на плечо и нес на себе. Такое было раза четыре. Потом сидели как-то вечером, разговаривали. Сказали ему: «Значит так, мы тебя таскали, сейчас будешь ты нас таскать. Месяца через три все стабилизировалось, и он бегал уже шустрее нас ».