«Я окончил военную кафедру Свердловского горного института, вышел оттуда командиром взвода дивизионной артиллерии. А затем долгие-долгие годы я был уже не в командном, а в политическом составе. Естественно ездил на сборы, правда не дотянул до двух лет срочной службы. Сейчас по возрасту отправлен в отставку в звании капитана запаса вооруженных сил, чем очень горжусь. Праздник 23 февраля я считаю скорее военным, а не мужским днем. Накануне был в совете ветеранов, и там было много ветеранов-женщин, которых я, конечно, тоже с праздником поздравил. Хотя обычно я шучу, что мужчины – защитники отечества, а женщины – наши защитники, никуда мы без них».