Родной диван: из чего состоит мебельный бизнес в России

Многие ИП и частные конторы, в том числе и частные лица, оттягивают продажи. Сегодня в свободной продаже находится очень много материалов и комплектующих. Понятно, что затраты на при производстве мебели у частников намного ниже. Здесь у них преимущество: они могут снижать цены на продажу мебели. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, эти люди ведут теневой бизнес. Их никогда не поймать. И единственное, что со стороны государства хотелось бы видеть - это контроль над такими людьми. Но опять же, это может привести к тому, что они исчезнут из правового поля окончательно.

