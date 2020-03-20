Где жить хорошо:
Рейтинг крупных промышленных городов
Свердловской области
В Свердловской области более 70 городских округов и муниципальных районов. Для исследования мы выбрали те, где наиболее развита промышленность. Да, как говорят, Урал – опорный край державы, и здесь почти в каждом городе, а то и посёлке, есть крупное предприятие, но мы рассматривали лишь те, которые по-прежнему держат марку, а не любуются на развалинах медальками за былые успехи (хотя накануне раздачи звания «Город трудовой доблести» это, может быть, и актуально). Также в рейтинг мы не включили Екатеринбург, иначе можно было бы с уверенностью сказать, кто возглавит список, безо всяких исследований.
Как считали?
Районы Свердловской области оценивались по ключевым показателям:

• Здравоохранение
• Экология
• Финансы
• Демография
• Жилье и городская среда
• Цифровая экономика
• Доходы людей
• Дороги
• Спорт
• Образование
• Инфраструктура

Полный список показателей.

В основу рейтинга легли данные базы показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики за 2018-2019 годы и региональных нормативно-правовых актов:

• Число лечебно-профилактических учреждений
• Общая масса твердых коммунальных отходов в год
• Сумма дотаций
• Численность населения на 1 января
• Общая площадь жилых помещений на одного жителя
• Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью
• Число телефонизированных сельских населенных пунктов
• Среднемесячная заработная плата работников организаций
• Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
• Число спортивных сооружений
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций
• Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании
• Одиночное протяжение уличной газовой сети
• Количество негазифицированных населенных пунктов
• Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
• Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)

Районам присваивались баллы в зависимости от положения в таблице. Чем больше значение — тем выше балл.

Исключением стали показатели с негативными факторами. Например, количество сел без водопроводов. Там более высокие оценки получили те районы, где количество таких сел минимально. Всего были проанализированы данные 15 образований. Там, где отсутствуют данные, территория получала максимально низкую оценку.

В описании районов приведены скандалы, значимые события и инциденты, которыми район отметился в региональной или федеральной повестке.

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Городской округ Верхняя Пышма
Мы исключили Екатеринбург, но первое место в рейтинге всё равно занял район, во главе которого - спутник уральской столицы, в котором была создана легендарная «Уральская Горно-металлургическая компания». В него входит 25 населённых пунктов, здесь, кроме УГМК, ведут деятельность «Уралэлектромедь» и «Уральские локомотивы», а также другие крупные строительные, химические и пищевые предприятия. Близость со столицей и присутствие гигантов существенно повлияло на развитие города. Тут тебе и Дворец спорта УГМК, и Ледовый дворец спорта УГМК и парк (ну чей же, чей? Надо же!) УГМК. К тому же, ранее здесь действовали школы олимпийского резерва, которые перевезли в Екатеринбург. Впрочем, в Верхней Пышме по-прежнему готовят сильных спортсменов – один клуб самбо на более 100 воспитанников чего стоит. Ну вы догадаетесь, наверное, какое предприятие этот клуб организовало.

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Иван Соломин
Глава района
1 МЕСТО
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Городской округ Первоуральск
Это образование включает в себя 30 населённых пунктов, административным центром которых является Первоуральск, а основное предприятие – одноимённый новотрубный завод. Но что ещё более любопытно, здесь развита культурная инфраструктура: Инновационный культурный центр, Исторический музей, Музей восковых фигур, Музей истории Новотрубного завода, Музей трудовой и боевой славы, Театр драмы, Театр танца и другие, а также несколько, пусть исторически и под «рабоче-заводским» патронажем, Дворцов культуры.
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Игорь Кабец
Глава района
2 МЕСТО
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Городской округ Полевской
Ещё один приближённый к Екатеринбургу населённый пункт, почти спутник, хоть официально таковым не считается – Полевской. Учитывая критерии отбора по силе промышленности, не взять его было нельзя. Один только Северский трубный завод от ТМК говорит в пользу города. А ведь есть ещё Северский завод ЖБИ, Полевской металлофурнитурный завод, ПАО «Уралгидромедь» и другие.

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Константин Поспелов
Глава района
3 МЕСТО
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Нижний Тагил
Второй – как минимум по количеству жителей – город региона. Упоминания только двух промышленных гигантов - ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавода» - было бы достаточно, чтобы оправдать включение Тагила в наш рейтинг. А ведь есть ещё «Уралхимпласт» и «Планта». Да и что уж, даже ВГОК, несмотря на его плачевное положение, можно вспомнить.

Что касается социального развития, за последние пару десятков лет Нижний Тагил может похвастаться появлением современного медицинского центра (госпиталя Тетюхина), масштабным ремонтом дорог, строительством набережной, супершколы на 1000 учеников и нескольких детских садов, а в планах – очередной этап нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», мост через Тагильский пруд и ряд культурных объектов.

Впрочем, если уж мы заговорили про медицину, нелишне будет упомнять прошлогодний «бунт» работников здравоохранения. Именно с тагильских хирургов взяли пример остальные медики, возмущённые низкими зарплатами и высокими нагрузками, а Демидовская больница то и дело оказывается в скандальной повестке. Так что простора для совершенствования Нижнему Тагилу вполне хватает.


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Владислав Пинаев
Глава города
4 МЕСТО
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Верхнесалдинский городской округ
Он включает в себя почти 20 населённых пунктов, но всё это – деревни и посёлки, а единственный город и он же административный центр – Верхняя Салда. Именно здесь находится одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску титановых изделий – «ВСМПО-АВИСМА». Также ведётся создание промкластера «Титановая долина», которая в феврале омрачилась громким скандалом – арестом за подозрение во взяточничестве куратора проекта Артемия Кызласова.

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Михаил Савченко
Глава района
5 МЕСТО
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Невьянский городской округ
Ближайший сосед Нижнего Тагила – Невьянск, славящийся своей Наклонной башней. По большому счёту, его промышленные успехи остались в прошлом, но мы не могли не включить его в наш рейтинг, поскольку город активно пытается вписаться в культурную повестку. Туристов и паломников привлекают красотами Спасо-Преображенского собора и атмосферой Музея иконописи, а также архитектурой с 300-летней историей.

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Александр Берчук
Глава района
6 МЕСТО
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Городской округ Краснотурьинск
Всего пять населённых пунктов с 60-тысячным административным центром, в котором действуют Богословский алюминиевый завод, Богословская ТЭЦ, Богословское рудоуправление и ЗАО «Золото Северного Урала». Один из немногих представителей нашего рейтинга, который может похвастаться спортивными достижениями, а именно – хоккейной командой «Маяк» (с мячом), которая выступает в Высшей лиге России. Также здесь проходит один из самых массовых горных забегов «Конжак».
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Александр Устинов
Глава района
7 МЕСТО
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Городской округ Ревда
Городской округ на 64 тысячи жителей, 62 тысячи из которых проживают в административном центре. В Ревде более десятка крупных и средних промышленных предприятий (металлургия, строительство, электроэнергия), и четыре основных принадлежат уже помянутому УГМК и группе НМЛК.
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Ирина Тейшева
Глава района
8 МЕСТО
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Качканарский городской округ
Почти родной Нижнему Тагилу из-за Горно-обогатительного комбината, который входит в состав ЕВРАЗа и тесно сотрудничает с НТМК. Кроме градообразующего предприятия знаменит одноимённой горой, на вершине которой расположен буддийский монастырь, любимый туристами и паломниками.
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Андрей Ярославцев
Глава района
9 МЕСТО
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Каменский
городской округ
Административным центром здесь является Каменск-Уральский, который, как ни странно, в сам округ не входит. При этом, КУ - третий по численности город Свердловской области, но в нашем рейтинге он важен наличием на своей территории Синарского трубного и Каменск-Уральского металлургического заводов, а также Сибирско-Уральской алюминиевой компания, входящей в ОК «Российский алюминий».

Присутствие таких предприятий, естественно, вызывает спрос на профессиональные кадры и центры их подготовки. В КУ действует около десятка филиалов крупных вузов, среди которых УрФУ, УрГПУ, УрГЭУ и РГГУ.


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Сергей Белоусов
Глава района
10 МЕСТО
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Серовский
городской округ
Местный центр - уральский стотысячник Серов - можно смело назвать Нижним Тагилом в миниатюре. Город как экономически, так и политически полностью разделён местными предприятиями: Надеждинским металлургическим заводом (УГМК), Заводом ферросплавов, Механический заводом, а также Государственной районной электростанцией.

Обилие рабочих мест притягивает в Серов жителей со всего района, в том числе с соседних Карпинска и Краснотурьинска.

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Василий Сизиков
Глава района
11 МЕСТО
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Кировградский
городской округ
В административном плане наблюдается та же ситуация, что и с Верхней Пышмой. Кировградский городской округ находится на территории Кировграда, в который помимо прочего входит ещё и городской округ Верхний Тагил. Согласны, та ещё путаница. Но мы изучим только КГО. Итак, в округ входит девять населённых пунктов на 25 тысяч человек. На территории располагаются базы Кировградского завода твердых сплавов, Завода полиметаллов и АО «Уралэлектромедь». Кроме того, в самом Кировграде действует металлургическое производство, входящее в состав УГМК. Отметим, что в Кировграде находится дирекция Висимского биосферного заповедника и горнолыжный комплекс «Ежовая». Также здесь держит свой филиал УрГУ.

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Александр Оськин
Глава района
12 МЕСТО
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Городской округ Среднеуральск
Вместе с ГО Верхняя Пышма находится в границах административно-территориальной единицы города Верхняя Пышма. Населения здесь втрое меньше, но тоже Среднеуральск тоже может похвастаться наличием целого списка заводов (сюда в период Великой отечественной войны эвакуировали производственное оборудование с СССР). В городе действует ГРЭС и с десяток строительных и пищевых предприятий.
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Андрей Зашляпин
Глава района
13 МЕСТО
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Городской округ Среднеуральск

Вместе с ГО Верхняя Пышма находится в границах административно-территориальной единицы города Верхняя Пышма. Населения здесь втрое меньше, но Среднеуральск тоже может похвастаться наличием целого списка заводов (сюда в период Великой отечественной войны эвакуировали производственное оборудование с СССР). В городе действует ГРЭС и с десяток строительных и пищевых предприятий.

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Василий Матюшенко
Глава района
14 МЕСТО
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Городской округ Заречный
Скромный 30-тысячник включает в себя всего пять населённых пунктом, зато на его территории работают Белоярская АЭС и Институт реакторных материалов.
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Андрей Захарцев
Глава района
13 МЕСТО
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Туринский
городской округ
Ещё один «уралец», который может и в промышленность (лесная, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной), и в культуру: здесь пусть может, и не самые внушительные архитектурные достопримечательности соседствуют с памятниками природы. Тут же находятся объекты национального наследия – древние поселения, стоянки и городища.

При этом в состав Туринского округа входят 63 населённых пункта.
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Александр Пузырёв
Глава района
14 МЕСТО
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Алапаевск
Мы говорили, что не будем включать в рейтинг города, промышленные успехи которых по большому счёту остались лишь воспоминаниями, однако пусть Алапаевский металлургический завод с 2018 года объявлен банкротом, в городе ещё остались предприятия. Тем более, это одно из старейших уральских поселений, хранящее ряд исторических достопримечательностей. Впрочем, наше внимание к Алапаевску у руководства города, надо полагать, большой радости не вызовет: за исключением одного-двух показателей он плетётся в конце аналитических таблиц.
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Сайгид Билалов
Глава города
15 МЕСТО
Автор фото: Сергей Скоробогатов