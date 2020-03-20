Районы Свердловской области оценивались по ключевым показателям:
• Здравоохранение
• Экология
• Финансы
• Демография
• Жилье и городская среда
• Цифровая экономика
• Доходы людей
• Дороги
• Спорт
• Образование
• Инфраструктура
Полный список показателей.
В основу рейтинга легли данные базы показателей муниципальных образований Федеральной службы государственной статистики за 2018-2019 годы и региональных нормативно-правовых актов:
• Число лечебно-профилактических учреждений
• Общая масса твердых коммунальных отходов в год
• Сумма дотаций
• Численность населения на 1 января
• Общая площадь жилых помещений на одного жителя
• Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью
• Число телефонизированных сельских населенных пунктов
• Среднемесячная заработная плата работников организаций
• Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
• Число спортивных сооружений
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций
• Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в муниципальном образовании
• Одиночное протяжение уличной газовой сети
• Количество негазифицированных населенных пунктов
• Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей)
• Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей)
Районам присваивались баллы в зависимости от положения в таблице. Чем больше значение — тем выше балл.
Исключением стали показатели с негативными факторами. Например, количество сел без водопроводов. Там более высокие оценки получили те районы, где количество таких сел минимально. Всего были проанализированы данные 15 образований. Там, где отсутствуют данные, территория получала максимально низкую оценку.
В описании районов приведены скандалы, значимые события и инциденты, которыми район отметился в региональной или федеральной повестке.