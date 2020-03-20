Второй – как минимум по количеству жителей – город региона. Упоминания только двух промышленных гигантов - ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавода» - было бы достаточно, чтобы оправдать включение Тагила в наш рейтинг. А ведь есть ещё «Уралхимпласт» и «Планта». Да и что уж, даже ВГОК, несмотря на его плачевное положение, можно вспомнить.



Что касается социального развития, за последние пару десятков лет Нижний Тагил может похвастаться появлением современного медицинского центра (госпиталя Тетюхина), масштабным ремонтом дорог, строительством набережной, супершколы на 1000 учеников и нескольких детских садов, а в планах – очередной этап нацпроекта «Безопасные качественные автодороги», мост через Тагильский пруд и ряд культурных объектов.



Впрочем, если уж мы заговорили про медицину, нелишне будет упомнять прошлогодний «бунт» работников здравоохранения. Именно с тагильских хирургов взяли пример остальные медики, возмущённые низкими зарплатами и высокими нагрузками, а Демидовская больница то и дело оказывается в скандальной повестке. Так что простора для совершенствования Нижнему Тагилу вполне хватает.





