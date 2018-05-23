Прогулки на свежем воздухе помогут восстановить силы после учебы. А еще можно добавить к прогулке квест на природе. А чтобы яркие впечатления сохранились надолго — почему бы не устроить фотосессию?
Лето — прекрасное время для того, чтобы научиться готовить. Можно экспериментировать самостоятельно, а можно посетить мастер-класс от шеф -повара.
Новые знакомства и поездки подарят массу незабываемых впечатлений. А что, если завести знакомства с опытными музыкантами и культурными деятелями?
Творческим личностям в дни летних каникул можно заняться актерским мастерством, научиться сценическим движениям. К новому учебному году полезным будет постичь искусство оратора и отточить технику речи.
Если лето, то с музыкой! Интересно постичь теорию музыки, азы звукозаписи и попробовать импровизировать. Лето — отличная пора, когда можно раскрыть грани своего таланта.
Чтобы каникулы превращались для него в бесцельное лежание на диване и бесконечные компьютерные игры, можно начать учиться играть на музыкальном инструменте. Освоив гитару, ударные или синтезатор, можно создать собственную музыкальную группу, а потом продолжить выступать на концертах.