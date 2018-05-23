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Дети на каникулах: как отдохнуть весело и с пользой?
Летние каникулы - это время, которое ждёшь целый год. Кто-то едет отдыхать в загородный лагерь, кто-то - к морю. Многие ребята остаются в летний период в городе. И все без исключения желают сделать это лето самым незабываемым в их жизни!

Как провести время весело и с пользой, занимаясь творчеством?
Хотите видеть своего ребенка счастливым, с горящими от восторга глазами и массой новых идей?
Итак, занятия в школе закончились, впереди целое лето. Чем бы заняться? Радость от того, что впереди целых 3 месяца без школы, увы, может быстро смениться скукой и разочарованием, вызванным тем, что совершенно нечем заняться! Разве это дело?! Не дело, совершенно не дело!

Мы решили узнать у подростков, какой отдых вызывает у них радостные эмоции. Проверим, чего ждут от предстоящих каникул дети?
Полина
Есть специализированные лагеря отдыха. Они прикольны тем, что едешь не только, чтобы отдохнуть, найти новых друзей, но еще и проводишь время, занимаясь своим хобби. Например, если ты увлекаешься музыкой, то во время летнего отдыха в тематическом лагере можно совершенствовать игру на каком-либо музыкальном инструменте. То же самое - спортивные лагеря. Ежедневные тренировки проходят непринужденно и весело.
Егор
Общаться с друзьями и узнавать новое - всегда интересно. А если еще есть группа единомышленников - то это вообще круто. Ты вроде и отдыхаешь в каникулы, но в то же время каждую минуту занят чем-то интересным и полезным. Это сейчас про тематический отдых. Прошлым летом, например, мы с группой ребят целых 2 месяца репетировали, шили костюмы, а потом созвали друзей на отчетное выступление.
Лена
В этом году я начала заниматься музыкой, родители купили гитару. Так получилось, что этим летом у нас нет возможности поехать куда-нибудь отдыхать из-за папиной работы и загруженности на все лето. И тут я узнала, что есть летний лагерь, где собираются музыканты и новички. Можно также отдыхать с друзьями, играть на гитаре и клево проводить время в кругу единомышленников.
Я всегда отталкиваюсь от своих школьных воспоминаний. Что запомнилось, в какие дни летом я была особенно счастлива? Как правило, это связано с хорошей компанией, веселыми вожатыми в лагере, интересными активностями, друзьями, концертами. Я всегда пела и играла на гитаре.

Александра Морозова
руководитель музыкальной студии «Серебряные струны»
Исполнять мечты своих детей - что может быть лучше?
Большинство опрошенных родителей школьников разного возраста объединило желание, чтобы детский отдых быть активным, развивающим и надолго запомнился. Особенно, если ребенок – подросток, которому неинтересно проводить долгожданные дни свободы на даче с бабушкой. Нельзя потратить ни одного дня впустую! Вот некоторые семейные истории:
Сын мечтал играть на барабанах. В школе большая загруженность, все хотел выкроить время и пойти обучаться, но подготовка к аттестациям и уроки съедали все свободное время. Решил в каникулы все-таки освоить барабанную установку. И отдых, и общение, и мечта сбываться начинает. А главное - ребенок занят делом!
Мама 14-летнего подростка
У меня 2 ребенка, они погодки. Один спортсмен, занимается баскетболом. Летом едет на сборы в спортивный лагерь. Рассказал младшему, как это классно - общение, тренировки, соревнования, свежий воздух. Там он в своей стихии. А младший занятиям спортом предпочитает слушать музыку и пробует делать аранжировки сам. Неплохо было бы, если бы тематические сборы были и для музыкантов. И потом, дети все время заняты любимым делом, у них есть цель, ну и общение со сверстниками тоже важно.
Мама 2 детей
Здоровье, впечатления, знания – вот три составляющие летнего отдыха любого ребенка. И родители, планируя каникулы, должны учесть все!
Отдых и общение
Мастер-классы
Музыкальные занятия
Прогулки на свежем воздухе помогут восстановить силы после учебы. А еще можно добавить к прогулке квест на природе. А чтобы яркие впечатления сохранились надолго — почему бы не устроить фотосессию?
Лето — прекрасное время для того, чтобы научиться готовить. Можно экспериментировать самостоятельно, а можно посетить мастер-класс от шеф -повара.
Новые знакомства и поездки подарят массу незабываемых впечатлений. А что, если завести знакомства с опытными музыкантами и культурными деятелями?

Творческим личностям в дни летних каникул можно заняться актерским мастерством, научиться сценическим движениям. К новому учебному году полезным будет постичь искусство оратора и отточить технику речи.
Если лето, то с музыкой! Интересно постичь теорию музыки, азы звукозаписи и попробовать импровизировать. Лето — отличная пора, когда можно раскрыть грани своего таланта.

Чтобы каникулы превращались для него в бесцельное лежание на диване и бесконечные компьютерные игры, можно начать учиться играть на музыкальном инструменте. Освоив гитару, ударные или синтезатор, можно создать собственную музыкальную группу, а потом продолжить выступать на концертах.
Мне хочется себя проявить, особенно летом, когда все растет и цветет, хочется жить ярко и весело. И вот случайно я узнала новость о возможности побывать в новом музыкальном летнем лагере «CampRock». Этот лагерь собрал в себе самое лучшее: музыку и общение. Отличное настроение, музыкальные истории, приятная атмосфера общения. Ведь так приятно других послушать и себя показать. По мне - «CampRock» самая замечательная выдумка для приятного летнего городского отдыха.

Катя
15 лет
Что такое летний музыкальный лагерь? Участники прошлого сезона поделились впечатлениями:
Уроки по актерскому мастерству помогли мне развить уверенность в себе. С нами работали профессиональные педагоги. Это был мой первый опыт участия в творческой постановке. А еще за 3 недели я научилась играть на гитаре!

Лагерь принимает ребят как с опытом игры, так и без них. При этом это никак не мешает общению, наоборот, всегда есть те, у кого можно перенять ценный опыт.

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Крутые фотосессии и отчетники. На отчетном концерте мы показывали все, чему научились! А научились мы действительно многому благодаря нашим организаторам и педагогам, а также нашей сплоченной компании.

Уже проведено 7 классных смен в музыкальном лагере. Можно сказать, что за дни пребывания я смог реализовать свою мечту - играл в музыкальной группе.

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Александра Морозова
руководитель музыкальной студии «Серебряные струны»
Все проекты в студии мы делаем как для себя. Пусть это банально, но мне очень важно, чтобы в нашем лагере ребенок становился счастливее, увереннее и сильнее. Чтобы он нашел новых друзей и вместе с ними учился петь, играть на гитаре, барабанах и чем-то еще.
Что такое музыкальный лагерь Camprock?
СКОЛЬКО В ЛАГЕРЕ СМЕН?
Городской музыкальный лагерь CAMPROCK принимает
всех желающих от 8 до 17 лет на 3 смены: июнь, июль, август.
ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ЛАГЕРЯ?
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ: гитара, вокал, синтезатор (фортепиано), игра в музыкальной группе.

МАСТЕР-КЛАССЫ: актёрское мастерство, сценическое движение, искусство оратора, техника речи, звукозапись, импровизация, теория музыки.

ОТДЫХ И ОБЩЕНИЕ: квесты, прогулки, фотосессии, увлекательные мастер-классы по кулинарии (готовим рок-пиццу!), выезды и знакомства с опытными музыкантами и культурными деятелями.

С КАКИМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ?
Уровень подготовки любой! Индивидуальные программы для каждой группы внутри смены!
ПРЕДУСМОТРЕНО ЛИ ПИТАНИЕ ОТДЫХАЮЩИХ?
Каждый день вкусные обеды!
Записаться в летний музыкальный лагерь CAMPROCK!
Музыкальная студия «Серебряные струны»

Наши филиалы:
г. Нижний Тагил
Центр - ул. Газетная, 77а 8 922 11 25 105
Вагонка – ул. 7 ноября, 105 8 953 60 19 821
ГГМ – Уральский проспект, 83 8 922 22 60 505

Наш сайт: http://muz-nt.ru/
Наша группа ВК: https://vk.com/gitara_nt
Канал на Ютуб: https://www.youtube.com/
Инстаграм: https://www.instagram.com/musicstudio_nt/
Телефон: 8 (3435) 215-105
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