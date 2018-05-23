У меня 2 ребенка, они погодки. Один спортсмен, занимается баскетболом. Летом едет на сборы в спортивный лагерь. Рассказал младшему, как это классно - общение, тренировки, соревнования, свежий воздух. Там он в своей стихии. А младший занятиям спортом предпочитает слушать музыку и пробует делать аранжировки сам. Неплохо было бы, если бы тематические сборы были и для музыкантов. И потом, дети все время заняты любимым делом, у них есть цель, ну и общение со сверстниками тоже важно.