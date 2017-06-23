Нередко посетители, привыкшие к «Олимпу», каким он был 5-10 лет назад, искренне удивляются: почему теперь не пускают в спортивном костюме? Они объясняют своё негодование тем, что их всегда пускали, везде пускают, они всю жизнь так ходят, и к нам в таком наряде несколько лет назад они попадали без проблем, а теперь - нельзя. Почему?!