Как развлекательный центр на окраине стал одним из самых ярких и интересных заведений для клубного отдыха Нижнего Тагила?
Сейчас развлекательный центр «Олимп» - любимое место отдыха тагильчан с великолепной кухней, уютными интерьерами и яркой развлекательной шоу-программой. Каждые выходные социальные сети заполняют фотографии счастливых гостей заведения, оставшихся довольным выбором места отдыха на все 100%.
Глядя на стильные интерьеры, приличных и улыбающихся гостей, работающих в заведении профессионалов - танцоров, ведущих шоу, поваров и консьержей - даже не верится, что так было далеко не всегда.
Когда произошла перезагрузка?
Развлекательный центр «Олимп», расположенный по адресу ул. Молодёжная, 22б, активно преображается с сентября 2016 года. Тогда у заведения изменились владельцы, что запустило цепочку качественных перемен. Осталось ли в заведении что-нибудь общее, кроме названия, с прежними временами, постарались разобраться журналисты TagilCity.ru.
Вспомним старый «Олимп»
До того, как мы взяли помещения «Олимпа», если называть вещи своими именами, это было, как сейчас принято говорить, «гоп-тусовка». Место ассоциировалось с колхозными дискотеками, на которых продолжалась «гражданская война», куда люди ходили не столько отдохнуть, сколько подраться.
Николай Георгиев
Директор развлекательного центра «Олимп»
Из старого - только имя - «Олимп»
Мы усердно работаем над тем, чтобы без смены имени вывести этот бренд - «Олимп» - из чёрного света, в котором он был ранее, в белый. Те, кто были в «Олимпе» до смены владельцев и после - подтвердят - изменилось абсолютно всё, кроме названия: и публика, и персонал, и оснащение, и, как следствие, качество сервиса.
Николай Георгиев
Директор развлекательного центра «Олимп»
FC/DC 18+
Нередко посетители, привыкшие к «Олимпу», каким он был 5-10 лет назад, искренне удивляются: почему теперь не пускают в спортивном костюме? Они объясняют своё негодование тем, что их всегда пускали, везде пускают, они всю жизнь так ходят, и к нам в таком наряде несколько лет назад они попадали без проблем, а теперь - нельзя. Почему?!
Николай Георгиев
Директор развлекательного центра «Олимп»
Всё ради качественного отдыха тагильчан
Среди всех заведений Нижнего Тагила мы выделяемся сильной развлекательной программой, в которую вкладываются не только средства, но и душа, искренний труд команды профессионалов, каждый участник которой старается сделать всё, чтобы отдых в нашем заведении был незабываемым: арт-проект, ведущий, DJ, повара, даже шьющие танцорам швеи - все работают только ради этого. В Нижнем Тагиле совсем немного заведений имеют свою развлекательную программу.
Николай Георгиев
Директор развлекательного центра «Олимп»
«Олимп» - как площадка для банкетов, свадеб, концертов
Техническая составляющая «Олимпа», как площадки для отдыха, является одной из лучших в Нижнем Тагиле - свет, зал на 200 посадочных мест, акустика, профессиональная организация, отличная европейская кухня с огромным количеством позиций на любой вкус - всё это позволяет проводить в нашем заведении самые разные мероприятия. В том числе свадьбы, банкеты и концерты.
Николай Георгиев
Директор развлекательного центра «Олимп»
Развеем призрак старого «Олимпа»?
Мы проделали колоссальную работу по организации комфортного и безопасного отдыха для жителей Нижнего Тагила. И, тем не менее, порой приходится читать в социальных сетях комментарии, якобы мы используем в сообществе клуба чужие фотографии, дабы заманить платежеспособных клиентов в лапы гопников. Читать это и смешно, и обидно. Безопасность для наших клиентов организована на самом высоком уровне. В нашем развлекательном центре всегда царит доброжелательная атмосфера веселья и непринуждённости. Не верите на слово? Прийти и убедиться лично можно каждый день с 20:00.
Николай Георгиев
Директор развлекательного центра «Олимп»
«Олимп» всегда рад новым друзьям
Взойти на «Олимп», обновлённый, стильный и дружелюбный, жители и гости Нижнего Тагила могут ежедневно с 20:00 до 6:00.
С понедельника по четверг заведение работает в режиме кафе, а в пятницу и субботу «Олимп» встречает гостей своей яркой развлекательной шоу-программой, сценарий которой уникален для каждого вечера.
Забронировать столик или узнать о возможности организации собственных мероприятий можно по номеру: 8 967 636 16 99