Культобзор на tagilcity.ru
Графология, день поэзии и Франкенштейн
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Кому не сидится дома, даже когда на улице пронизывающий ветер и дождь? Специально для вас традиционный культобзор от TagilCity.ru.
Предстоящая неделя будет наполнена кино, танцами и поэзией. А это повод, чтобы отправиться за новыми впечатлениями.
Чудесной недели и хорошего настроения!
Спектакли
«Ревизор»
26 сентября в 18:00


Стоимость: 230 - 270 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Головлёвы. Маменька»
27 сентября в 18:00

Стоимость: 470 - 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Музеи
Лекция в экспозиции «История Демидовской дачи»
26 сентября в 18:00

Лекция познакомит посетителей с историей Демидовской дачи. Вы узнаете, кем были хозяева усадьбы, и как менялся ее облик в течение почти двух веков.

Стоимость: дошкольник - 11,5 рублей, учащийся - 45,5 рублей, студент - 70 рублей, пенсионер - 73,5 рублей, взрослый - 83,5 рублей.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Интерактивное мероприятие «Графология. Напиши – и я скажу, кто ты»
26 сентября в 18:00

Хотели бы вы научиться читать мысли незнакомого человека и распознавать скрытые черты его характера? Если да, то это интерактивное мероприятие именно для вас.
Вы научитесь азам графологии - анализу характера человека по его почерку.

Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 50 рублей, студент - 60 рублей, пенсионер - 70 рублей, взрослый - 75 рублей.

Мемориально-литературный музей А.П.Бондина,
ул. Краснормейская, 8
Мероприятие в экоклассе ко Дню туризма «Памятники природы Урала»
26 сентября в 18:00

Уральский хребет находится на самой границе Европы и Азии. Это местоположение повлияло на формирование фауны и флоры, а также на складывание особого климата. Все достопримечательности Урала можно подразделить на исторические и природные. На этот раз поговорим о красоте и уникальности уральской природы.

Стоимость: дошкольник - 15 рублей, учащийся - 30 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 45 рублей, взрослый - 45 рублей.

Музей природы и охраны окружающей среды,
пр. Ленина, 1а
День поэзии
27 сентября

14:00 - Поэтический квиз.

15:00 - Настольная игра для компании ИгрА_Слов

18:00 - Презентация фотопроекта в галерее «Угол»

Литературно-музейный центр «Дом Окуджавы»
ул. Карла Маркса, 20А
Танцевальный вечер «Кому за...»

27 сентября в 19:00

Дворец культуры «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39

Квиз гуру

25 сентября 19:00

Dress code - чёрный цвет и самые отвязные костюмы вашего гардероба.

Стоимость: 300 рублей с человека.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Образовательный фест-квест «PRO ГОРОД»

27 сентября в 11:00

Студентов-первокурсников высших и средне-профессиональных учреждений Нижнего Тагила приглашают на фест-квест, приуроченный к празднованию Всемирного дня туризма и городского события «Посвящение в студенты».

Фест-квест включает в себя три образовательных квеста:
«Демидовский Тагил»;
«Художественный Тагил»;
«Героический Тагил».

НТГСПИ, ул. Красногавардейская, 57

Фестиваль этнокино
«Самсара», Рон Фрике
23-24 сентября в 15:00
Фильм, снятый полностью на 70-миллиметровую пленку, представляет собой полуторачасовое путешествие по самым удивительным местам планеты (всего в фильме покажут 25 стран на 5 континентах). Действие «Самсары» переносит зрителя на священные земли и в зоны стихийных бедствий, в сердце промышленных объектов и природных чудес.
«УСТЬ-ПОЛУЙ», Иван Головнев
25-26 сентября в 15:00
В 1932 году во время работ по строительству гидропорта на полуострове Ямал, близ города Салехарда, было обнаружено древнее захоронение, относящееся к I веку до н.э. Множество находок, осколков посуды, орудий труда, оружия, говорило о том, что здесь жили люди, а найденные предметы культуры и древние произведения искусства свидетельствовали о том, что это было святилище, где производились языческие обряды, в том числе человеческие жертвоприношения. Фильм расскажет об истории этого уникального места.
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОДИССЕЯ ВЛАДИМИРА АРСЕНЬЕВА», Иван Головнев
25-26 сентября в 15:00
Основанный на архивных фотографиях и текстах известного исследователя Дальнего Востока, автора "Дерсу Узала" и других книг, Владимира Арсеньева, фильм дает зрителю возможность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца – побывать на девственных природных территориях и географических объектах, ознакомиться с архаичными обычаями и проникнуть в тайны культуры местных этнических сообществ, познать романтику путешествий и почувствовать вкус открытий. В основе содержания фильма – арсеньевские высказывания на вечно актуальные темы – о культуре и цивилизации, человеке и природе, войне и мире…
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Кинотеатр «Красногвардеец» (Малый зал)
Кино
«Франкенштейн: Ли Миллер»
(рус. субтитры)
24 сентября в 19:00
Задействовав в качестве автора сценической адаптации «Франкенштейна» драматурга Ника Дира, режиссёр Дэнни Бойл придумал гениальный ход – чередовать Камбербэтча и Ли Миллера на главных ролях создания и доктора. Помимо нешуточного финансового бонуса, эта идея несёт в себе и революционное художественное измерение. Ежевечерне тасуя человеческое и чудовищное, заставляя актеров постоянно сбрасывать одну шкуру и залезать в другую, Бойл создает уникальный стерео-эффект сценической правды, отменяя её однозначность и восстанавливая естественное многообразие точек зрения на происходящие события.

Стоимость: 450 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO
«К звёздам»
С 26 сентября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Элефант»
С 23 сентября

ТЦ DEPO
Праздники и памятные даты
Международный день жестовых языков
23 сентября
Международный день караванщика
24 сентября
Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
26 сентября
Всемирный день моря
26 сентября
Всемирный день туризма
27 сентября
День воспитателя и всех дошкольных работников в России
27 сентября
Текст и оформление: Нателла Николова
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