«УСТЬ-ПОЛУЙ», Иван Головнев

25-26 сентября в 15:00



В 1932 году во время работ по строительству гидропорта на полуострове Ямал, близ города Салехарда, было обнаружено древнее захоронение, относящееся к I веку до н.э. Множество находок, осколков посуды, орудий труда, оружия, говорило о том, что здесь жили люди, а найденные предметы культуры и древние произведения искусства свидетельствовали о том, что это было святилище, где производились языческие обряды, в том числе человеческие жертвоприношения. Фильм расскажет об истории этого уникального места.