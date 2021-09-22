ГТО, день комиксов и творческие вечера

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состоится лекция с творческим занятием «День комиксов».Это отличная возможность узнать историю возникновения этого направления в изобразительном искусстве и литературе, открыть для себя разные форматы комиксов, рассмотреть издания разных жанров и лет, поделиться своей личной коллекцией.После информативной части можно будет попробовать себя в творчестве – создать авторский сюжет в рамках комикса, используя классическую технику исполнения. На мероприятии будут предоставлены все необходимые материалы для работы.