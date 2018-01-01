Досуг в Нижнем Тагиле
VRCLUB в Нижнем Тагиле – виртуальная реальность для детей... и взрослых
Как в Нижнем Тагиле устроить незабываемый праздник? Как необычно провести выходные? Где испытать непередаваемые ощущения от интерактивного мира?
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Если у вас возникли эти вопросы, то у нас есть отличная подсказка ­– записывайтесь и приходите в первый в Нижнем Тагиле клуб виртуальной реальности VRCLUB!
Виртуальная реальность уже в Нижнем Тагиле!
Виртуальная реальность стала максимально доступна. Теперь это не вымысел из фильмов, а новый вид развлечений для всей семьи!
Хотя бы раз каждому человеку наверняка хотелось ощутить на себе, что такое интерактивный мир.

Помимо того, что это интересно, игры в виртуальной реальности – отличная замена обычным компьютерным играм, в которые так любят играть современные подростки. Почему бы их хобби не направить в другое русло?

Не поспоришь с тем, что для современных подростков виртуальная реальность – это о-очень занимательно.

Занятия в VRCLUB проходят максимально активно: сценарий игр заставляет двигаться юных гостей по виртуальному миру, приседать, прыгать, возможно, даже ползать, а не сидеть за компьютерным столом.

После посещения VRCLUB у гостей улучшается настроение!
Каждый человек хотя бы раз должен ощутить на себе, что такое виртуальная реальность!
Почему в VRCLUB?
VRCLUB – единственное в Нижнем Тагиле место, где вы с комфортом сможете поиграть в самые разнообразные игры виртуальной реальности.
Более 100 игр в библиотеке
Для самых искушённых геймеров в VRCLUB собрана большая игротека. Точное количество игр назвать нельзя, сейчас насчитываются десятки виртуальных развлечений – от сражений с зомби до покорения космоса.

Можно кататься на горных лыжах, качаться на гигантской качели, ходить по шаткой дощечке на высоте.

Еженедельно библиотека пополняется новыми играми – на любой вкус и цвет!

А во что хотели бы вы поиграть? В VRCLUB всегда просят гостей оставлять пожелания по играм.
Испытайте своё чувство равновесия. Безумно волнительно!
Гигантские качели, от которых сразу же захватывает дух и подкашиваются ноги!
Гонки Dirt Rally в виртуальной реальности. Реалистичный компьютерный мир!
Игра Cosmos Crash в виртуальной реальности.
Это безопасно!
Да, во время игры в виртуальном мире человек теряет связь с реальностью, опорно-двигательный аппарат реагирует на то, что он видит.

Но за спиной гостя, если есть необходимость, всегда будет оператор, который поддержит, когда у игрока будет уходить земля из-под ног.

Помещение в VRCLUB – достаточно большое, без помех.
В VRCLUB – cамое современное оборудование
В VRCLUB используются современные VR-аттракционы на базе шлемов HTC Vive и Oculus Rift. Мощные компьютеры обладают всеми характеристиками, чтобы перенести игроков в качественную интерактивный мир. На сегодняшний день не существует более продвинутых систем виртуальной реальности.
VRCLUB в Нижнем Тагиле
Устрой праздник в VRCLUB!
Времяпрепровождение VRCLUB – совершенно новый подход к проведению праздников для людей любого возраста. Единственное, ребёнок должен быть в возрасте от 8 лет, поскольку малышей компьютер попросту не видит.

Не вдохновляет поход в ресторан, кинотеатр или боулинг? Тогда самое время позвать друзей в VRCLUB!

Есть возможность играть втроём в одну игру: это объединяет команду и оставляет положительные впечатления на долгое время.
Поиграл? Отдохни!
На площадке VRCLUB гости могут не только поиграть, но и отдохнуть в комфортных условиях.

Для команд подготовлена отдельная обеденная зона, где можно накрыть стол.

Есть возможность с удобством расположиться как маленькой, так и большой компании.

В распоряжении гостей – удобные диваны, кресла и столы.
Отзывы гостей VRCLUB
Алена
Была в VRCLUB в июне 2018 года
Увидела группу в контакте и заинтересовалась. Первый раз пришла одна, впечатлений море! Во второй раз уже привела друзей. Вроде взрослые люди, а пищат от радости! Парни-операторы компетентны в играх, а девушки-администраторы отзывчивы на входе!
Евгений
Был в VRCLUB в октябре 2018 года
Я был в ВР-клубе на дне рождении своего друга. Мне понравилось бесконечное число игр, в которые можно рубиться. Очень удобно, что там же рядом можно поесть пиццу за столом!
Ксения
Была в VRCLUB в июне 2018 года
Я очень довольна тем, что открыли клуб виртуальной реальности VRCLUB. Время пролетело незаметно. Там не только можно стоя играть во всякие войнушки, но и покататься на машинках. Если сравнивать с Екатеринбургом – цены тут намного ниже. Вообщем всё понравилось!
Бонус для маленьких гостей
Окажись внутри мультика!
Гости клуба виртуальной реальности всего за 50 рублей могут очутиться в VR-мультфильме про ёжика Генри.

Это история маленького ежа с большой проблемой... он любит обниматься!
Забронируйте дату и вы в игре!
Вы можете оставить заявку на посещение VRCLUB. Для этого нужно указать своё имя и контактные данные.
Получить 10 минут бесплатно!
VRCLUB Нижний Тагил

Контакты:
8-9-222-102-112
germes-ltd@mail.ru

Адрес: Тагилстроевский район,
мкр. Красный Камень,
проезд Восточный, д. 3
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