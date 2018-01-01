VRCLUB в Нижнем Тагиле – виртуальная реальность для детей... и взрослых

Хотя бы раз каждому человеку наверняка хотелось ощутить на себе, что такое интерактивный мир .



Помимо того, что это интересно , игры в виртуальной реальности – отличная замена обычным компьютерным играм, в которые так любят играть современные подростки. Почему бы их хобби не направить в другое русло?



Не поспоришь с тем, что для современных подростков виртуальная реальность – это о-очень занимательно.



Занятия в VRCLUB проходят максимально активно : сценарий игр заставляет двигаться юных гостей по виртуальному миру, приседать, прыгать, возможно, даже ползать, а не сидеть за компьютерным столом.



После посещения VRCLUB у гостей улучшается настроение!