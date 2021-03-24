Друзья! В эти выходные Нижний Тагил присоединится к акции «Час Земли». Мы ежесекундно пользуемся ресурсами нашей планеты. Давайте не будем равнодушными и выключим свет на один час. Если дома сидеть совсем не хочется, то можно провести время с пользой, узнав, как без электричества проводили время наши предки.

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