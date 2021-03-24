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Час Земли, большой Бах и вкусная литература
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?

Друзья! В эти выходные Нижний Тагил присоединится к акции «Час Земли». Мы ежесекундно пользуемся ресурсами нашей планеты. Давайте не будем равнодушными и выключим свет на один час. Если дома сидеть совсем не хочется, то можно провести время с пользой, узнав, как без электричества проводили время наши предки.

Что такое «Теория большого Баха» и где расскажут о вкусной литературе - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.

TagilCity.ru рекомендует

Спектакль «Ну и фрукт ты!»

9 апреля в 19:00


«Ну и фрукт ты!»- это совершенно невероятная и неожиданная история, с множеством комичных ситуаций и доброго юмора. Современная пьеса, смешной сюжет, множество сменяющих друг друга забавных перипетий и гениальная игра актеров-все это не может оставить зрителя равнодушным. Не упустите шанс отлично провести время и получить массу положительных впечатлений от удивительного комического спектакля.


Стоимость: 1800 - 2400 рублей

Билеты в кассе гастролей в Александровском пассаже, в ДК Окунева, и на сайте gastrolint.ru.


ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Музеи
Акция «Час Земли»
27 марта с 18:00 до 21:00

Как проводили досуг наши предки без электричества и современных гаджетов, какие были развлечения у разных сословий, какие забавы и увеселения предпочитали наши прадедушки и прабабушки? Об этом расскажут сотрудники музеев.

«Во тьме веков» - Историко-краеведческий музей
18.00-21.00 (Экскурсии стартуют каждые 15 минут). Погрузимся во тьму веков: от каменного века и до начала 20 столетия? Поговорим об истоках досуга, узнаем, как и где развлекались темными вечерами господа Демидовы, для чего весной все тагильчане собирались на Лисьей горе и как отдыхали от напряженной работы учителя, врачи, служащие и инженеры Нижнетагильска рубежа XIX-XX вв. 
 «Сумеречные праздники» - Выставочные залы музея-заповедника 
18.00-21.00 (Экскурсии стартуют каждые 15 минут). Какими были детские праздники в Светском Союзе 20-30 гг., и как влияла идеология на досуг детей этого времени. О первых кинотеатрах, купеческих клубах и азартных играх, которые так любили представители нижнетагильской интеллигенции. О развлечениях молодежи заводского поселка в конце XIX – начале XX вв.
«Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю я играть. Шесть, семь, восемь. Сказку на ночь мы попросим» - 
Историко-технический музей «Дом Черепановых»
18.00, 19.30 Как проходили тихие семейные вечера сто лет назад? Вы думаете, что тихо, скучно и в темноте? А если в темноте разыграть целый спектакль, самим изготовить фигурки персонажей с сюжетом любимых детских сказок «Кто сказал «Мяу» и «Серебряное копытце».
«Салонные игры» - Музей «Демидовская дача»
18.00, 19.30 Хотите попасть в атмосферу непринужденности салонных игр XIX века? Тогда приглашаем вас скрасить свой досуг светскими забавами так, как это делали дамы и господа 150 лет назад. Вы научитесь играть в шарады, фанты, лото, поучаствуете в домашнем спектакле и даже разучите бальные танцы. А во второй половине вечера мы приглашаем посетить необычное интерактивное мероприятие «Спиритический сеанс».Вместе мы погрузимся в еще одно развлечение XIX в. – вызовем «дух» первого хозяина дачи, управляющего демидовских заводов Ф.И.Швецова и, возможно, узнаем из первых уст о дачной жизни и досуге заводской интеллигенции в 19 столетия.
Пешеходная экскурсия «Дом, улица, фонарь, аптека…»
18.00, 20.00 Александровская улица, ныне начало пр. Ленина, многое может рассказать о старом Тагиле. Кто на ней жил в XIX веке, что такое доходные дома и кто их содержал, где располагался первый кинотеатр в городе, игорный клуб и самая дорогая гостиница, а также где проводили свободное время самые богатые толстосумы Нижнетагильского поселка и близ лежащих городов - все ответы на нашей пешеходной экскурсии.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Мастер-класс «Мамонты»


27 марта в 13.00

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Тематическая экскурсия «Жизнь т творчество писателя А.П.Бондина»


28 марта в 14:00

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

Обзорная экскурсия в экспозиции «Демидовская дача»


28 марта в 13.00

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

Обзорная экскурсия «История тагильского края с древнейших времен до 1917 г.»


28 марта в 15.00

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

Тематическая экскурсия «Досуг тагильчан»


28 марта в 12.00

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

Тематическая экскурсия «Мамонт возвращается»


28 марта в 12.00

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Лекция «Певец инея и солнца»
27 марта в 15:00

Лекция к 150-летию со дня рождения Игоря Грабаря. В собрании музея хранится две работы художника: с одной вы можете познакомиться в экспозиции Зала Русского искусства, со второй – во время беседы.

с Беседу ведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств – Елена Устинова.

Стоимость: от 50 до 150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Выставка «Вкусная» литература: советская кухня»
25 марта в 16:00

На выставке «Вкусная» литература: советская кухня» вы увидите поваренные книги разных лет, рукописные тетради с кулинарными рецептами, художественные книги с гастрономическими сюжетами, фотографии столовых, домашних застолий, металлическую, пластмассовую и фарфоровую посуду – как атрибуты разных периодов советского времени.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8
Заседание клуба «Тагильский родовед»
27 марта в 14:00

В программе заседания: лекция «Методика родоведческого поиска в архивах и Интернет-ресурсах», которую прочтет кандидат исторических наук, доцент Татьяна Мезенина.
Также перед вами выступит Людмила Бахарева. Тема ее доклада – «Покушение на И.В. Сталина. Нижнесалдинский след».

Ирико-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Концерты
«Теория Большого Баха»
27 марта в 17:00

Концерт для всей семьи из цикла «В гостях у Органа». Творчество великого композитора — необъятная Вселенная. А духовой орган — космический корабль! Нас ждут созвездие «Сюита» и комета «Фуга», метеор «Токката» и планета «Кантата», астероид «Концерт» и хоральный Млечный путь.

Стоимость: 350 рублей

Органный зал, Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7


Тимер Тау
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27 марта в 20:00

Группа ТимерТау – это чистая лирика, ничем не прикрытая, разбавленная искренним драйвом, душевными переживаниями и уверенностью в завтрашнем дне. Группа балансирует на грани поп-рока, электронной музыки и русского рока, специально не называя это Инди или Брит-попом.

Стоимость: 100 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Концерт Blues Bastard
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27 марта в 20:00

Blues Bastards из Екатеринбурга привезут акустический сет, сочетающий в себе элементы блюз-рока и постпанка.

Стоимость: от 900 рублей

ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17

Спектакли
«Жить»
28 марта в 18:00

Концерт для всей семьи из цикла «В гостях у Органа». Творчество великого композитора — необъятная Вселенная. А духовой орган — космический корабль! Нас ждут созвездие «Сюита» и комета «Фуга», метеор «Токката» и планета «Кантата», астероид «Концерт» и хоральный Млечный путь.

Стоимость: 350 рублей

«Маленький театр», ул. Уральская 4/1

«Дикое счастье»

27 марта в 17:00


Стоимость: 270 - 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Поминальная молитва»

28 марта в 17:00


Стоимость: 270 - 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Хармс. Всёничего»

27 марта в 14:00


Стоимость: от 170 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

Кино
«Годзилла против Конга»
Сеансы 27 и 28 марта

ТЦ DEPO, «Родина», «Россия», «Красногвардеец»
«Поступь хаоса»
Сеансы 27 и 28 марта

«Родина», «Россия»
«Где ты, Адам?»
28 марта в 17:00

«Красногвардеец»
Детям
Творческая мастерская «Пеппи в стране Веселии»
28 марта в 12:00 и 14:30

В формате книжного клуба дети не только познакомятся с книгой Астрид Линдгрен, но и поиграют в веселые игры, а ещё сделают настоящую Праздничную Кукарямбу.

﻿Стоимость: 150 рублей
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ДК имени И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей,1
Праздник «Красочный мир мультфильмов»
27 марта в 14:00

Вас ждут:

Экскурсия-квест, где вы узнаете, как создаются мультфильмы, разгадаете тайны известных анимационных героев, вспомните сюжеты любимых сказок.

Мастер-класс «Я – мультипликатор», на котором придумаете и нарисуете свой маленький мультфильм.

Стоимость: от 100 до 200 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»
27 и 28 марта


ТЦ DEPO, «Родина», «Россия», «Красногвардеец»
«Айнбо. Сердце Амазонии»
27 и 28 марта


ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
Райя и последний дракон
27 и 28 марта


ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
«Остер-класс. Конфетоедение»

28 марта в 14:00
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Спектакль-концерт-ток-шоу – помогатор от автора «Котенка Гава» и «38 попугаев». Яркие образы героев спектакля помогают детям работать с фактами, делать выводы и заключения. Все вместе мы произведем упорядочение опыта.

Стоимость: 170 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Федорино горе»
27 марта в 15:00, 17:00

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Синяя птица»
27 марта в 11:00, 13:00

Стоимость: 180 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«В стране дорожных знаков»
28 марта в 11:00, 13:00

Стоимость: 180 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Бременские музыканты»

28 марта в 12:00


Стоимость: 170 - 200 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова