Друзья! В эти выходные Нижний Тагил присоединится к акции «Час Земли». Мы ежесекундно пользуемся ресурсами нашей планеты. Давайте не будем равнодушными и выключим свет на один час. Если дома сидеть совсем не хочется, то можно провести время с пользой, узнав, как без электричества проводили время наши предки.
Что такое «Теория большого Баха» и где расскажут о вкусной литературе - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.
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Спектакль «Ну и фрукт ты!»
9 апреля в 19:00
«Ну и фрукт ты!»- это совершенно невероятная и неожиданная история, с множеством комичных ситуаций и доброго юмора. Современная пьеса, смешной сюжет, множество сменяющих друг друга забавных перипетий и гениальная игра актеров-все это не может оставить зрителя равнодушным. Не упустите шанс отлично провести время и получить массу положительных впечатлений от удивительного комического спектакля.
Стоимость: 1800 - 2400 рублей
Билеты в кассе гастролей в Александровском пассаже, в ДК Окунева, и на сайте gastrolint.ru.
ДК им. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Как проводили досуг наши предки без электричества и современных гаджетов, какие были развлечения у разных сословий, какие забавы и увеселения предпочитали наши прадедушки и прабабушки? Об этом расскажут сотрудники музеев.
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
Мастер-класс «Мамонты»
27 марта в 13.00
Тематическая экскурсия «Жизнь т творчество писателя А.П.Бондина»
28 марта в 14:00
Обзорная экскурсия в экспозиции «Демидовская дача»
28 марта в 13.00
Обзорная экскурсия «История тагильского края с древнейших времен до 1917 г.»
28 марта в 15.00
Тематическая экскурсия «Досуг тагильчан»
28 марта в 12.00
Тематическая экскурсия «Мамонт возвращается»
28 марта в 12.00
«Дикое счастье»
27 марта в 17:00
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Поминальная молитва»
28 марта в 17:00
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Хармс. Всёничего»
27 марта в 14:00
Стоимость: от 170 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Бременские музыканты»
28 марта в 12:00
Стоимость: 170 - 200 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка