Проект «Уверенный старт» — для людей, которые желают изменить свое тело в лучшую сторону, быть стройными и подтянутыми.



Не всегда нам хватает силы воли начать ежедневные тренировки. Одного желания стать еще красивее и увереннее в себе - недостаточно. Хороший результат достигается путем ежедневных усилий и хорошего настроения. Проект «Уверенный старт» это:



- занятия с командой людей, которые тоже целеустремленны и готовы к изменениям;

- занятия с профессиональными инструкторами, которые будут вас контролировать, учить, поддерживать.



Одно занятие в тренажерном зале стоит 350 рублей.

С программой «Уверенный старт» эта сумма снижается до 250 рублей.

