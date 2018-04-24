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«КРИСТИ СТАЙЛ»
Салон «Кристи Стайл» в Нижнем Тагиле – это целая индустрия красоты, где каждый может найти для себя идеальную программу для красоты и здоровья.
Команда «Кристи Стайл», как и все жители Нижнего Тагила, после долгой и серой зимы хочет ярких и смелых обновлений. И поэтому для наших тагильчан мы приготовили:
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Новинки
Новая краска для волос, в состав которой входят кератин трионик, материнские клетки и жидкое золото.
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Акции
Комплексные программы по приятной цене.
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Скидки
50% для учащихся и пенсионеров. А также для именинников.
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Программы
Уверенный старт: три этапа преображения.
О нашей компании
Салон «Кристи Стайл» - самые актуальные предложения для красоты и здоровья тагильчан от опытных профессионалов.

Опытные косметологи, парикмахеры и стилисты – победители российских и международных конкурсов.

Также в команде есть высококвалифицированные тренеры и фитнес-инструкторы.
За 20 лет работы салон красоты «Кристина» и Волчкова Алла Михайловна награждены более чем 60 грамотами и благодарственными письмами только за благотворительную деятельность и за активное участие в реализации социальных программ в городе Нижний Тагил.

Наши новинки и акции
В этом разделе мы расскажем вам о наших новинках и самых интересных предложениях весны 2018.
Для учащихся
Скидка 50% на посещение тренажерного зала с 08:00 до 17:00
для учащихся и пенсионеров.

Стоимость занятия - 125 рублей.

Весна - самое время для подкрепления организма и формирования красивого тела. Теперь каждый учащийся сможет зарядиться энергией и получить удовольствие от полезных нагрузок в удобное для него время.

Уверенный старт
Проект «Уверенный старт» — для людей, которые желают изменить свое тело в лучшую сторону, быть стройными и подтянутыми.

Не всегда нам хватает силы воли начать ежедневные тренировки. Одного желания стать еще красивее и увереннее в себе - недостаточно. Хороший результат достигается путем ежедневных усилий и хорошего настроения. Проект «Уверенный старт» это:

- занятия с командой людей, которые тоже целеустремленны и готовы к изменениям;
- занятия с профессиональными инструкторами, которые будут вас контролировать, учить, поддерживать.

Одно занятие в тренажерном зале стоит 350 рублей. С программой «Уверенный старт» эта сумма снижается до 250 рублей.
Приятные бонусы для тех, кто выкладывается по полной!
1
После первого этапа всем участникам, дошедшим до финала - 3-х часовая SPA процедура в подарок
2
Для тех, кто прошел второй этап, салон «Кристи Стайл» дарит услуги маникюра и педикюра
3
Всем, кто дошел до финала - в подарок комплексная программа «Полное преображение».
Новая формула окрашивания
Наши специалисты следят за новыми тенденциями и технологиями в области красоты и моды. В нашем салоне появилась новая безаммиачная краска Botanic Gold.

Преимущества красителя:
- Окрашивание седых волос на 100%.
- Укрепление волос, глубокое увлажнение, питание, антиоксидантный эффект.
- Зеркальный блеск.
- Сохранение цвета до 6 недель.
- Содержит биокератин, масла арганы, кокоса и бергамота, концентрированный сок.
- При вымывании не появляется желтизныи теплых пигментов.
- Без агрессивного воздействия.
- Отсутствие токсичного запаха.
Смена цвета за одно посещение окрашивания новым средством.
Ботокс для волос
Универсальная формула для восстановления волос.

Из-за холодной температуры, головных уборов и нехватки витаминов наши волосы лишаются здорового блеска и выглядят болезненными и непривлекательными.

Ботокс для волос – это сыворотка восстановления волос с активными ингредиентами: кератином, натуральным коллагеном, аргановым маслом и гиалуроновой кислотой.
Эстетическая коррекция волосяного покрова по «Бразильской системе»:
Высокое качество продукции (производится в Великобритании, гипоаллергенен, подходит для людей с чуствительной кожей).
Не вызывает ожогов и покраснений! (Температура нанесения на кожу близка к температуре тела !)
Работает со сверх короткими волосами (от 24 часов после бритвенного станка)!
Удаляет поверхностные вросшие волосы!
Не травмирует кожу! (почти безболезненная процедура).
В 99% после процедуры отсутствуют вросшие волосы!
Все наши услуги
Тренажёрный зал
Зал групповых занятий
Йога, йога в гамаках, стретчинг, TRX-тренажёры, силовые упражнения, кроссфит
Парикмахерские услуги
Уход за руками и ногами
Косметология
Массаж и SPA-кабинет
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