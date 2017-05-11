Интервью на tagilcity.ru
Интернет вещей
Когда он появится в Нижнем Тагиле? Как нажатием кнопки смартфона регулировать температуру в доме, готовить еду и заказывать продукты?
Современные технологии не стоят на месте. Они тесно связаны с нашей жизнью. Меняясь сами, они изменяют и её. Редакция TagilCity.ru решила заглянуть в будущее и узнать больше об интернете вещей, который, по словам экспертов, станет трендом ближайшего десятилетия.

Мир, в котором машины взаимодействуют между собой, - уже не прогнозы футурологов или творчество фантастов, а осязаемая область роста. Эксперты говорят, что влияние человеческого фактора на производственные процессы будет неуклонно снижаться.

Представьте домохозяйку и её типичный выходной. После глажки белья она идёт по магазинам и вспоминает, что не выключила утюг. В будущем ей не придётся бежать домой. Ведь с интернетом вещей контролировать все подключенные устройства можно будет на экране смартфона.

Представьте её супруга – работника градообразующего предприятия. Благодаря интернету вещей датчики и сенсоры со 100% точностью смогут определять оставшийся срок службы деталей станка. Всё необходимое машина сможет заказывать у завода-изготовителя самостоятельно. Это освободит человека труда от бумажной рутины и повысит его производительность.

Представьте себе город, например – Нижний Тагил, в котором они живут. С интернетом вещей дорожный трафик, движение общественного транспорта, коммунальное и городское хозяйство будут регулироваться взаимодействием умных систем – единая цель которых - сделать жизнь горожан более комфортной, а деятельность тех, кто обеспечивает для них этот комфорт – более прозрачной.
О перспективах развития в Нижнем Тагиле и других российских городах таких технологий, журналистам TagilCity.ru рассказал специально прибывший из Екатеринбурга в Нижний Тагил гость - Владислав Сюркаев - эксперт в области IIoT (Industrial Internet of Things - промышленный интернет вещей) и эксперт в сфере связи с 13 летним опытом.
Интернациональная сеть (Internet) в 1993 году ворвалась в нашу жизнь и русские люди уже тогда начали сами обмениваться информацией, смотреть файлы, скачивать картинки, друг другу звонить и пользоваться этой всемирной сетью. Если говорить о золотом веке интернета, то он пришелся на 2000 год. И за двухтысячные годы интернет превратился из стационарной машины, где ты можешь получать какую-то информацию для себя, в некую систему, среду, в которой люди начали просто жить. Люди начали заказывать еду, выполнять действия, учиться, общаться, развлекаться.


Владислав Сюркаев
эксперт в области промышленного интернета вещей
Когда мы начали видеть эволюцию интернета, начали уже говорить, что часть интернета работает сегодня только для людей, а часть интернета начинает накапливать какую-то информацию, часть интернета начинает заниматься какими-то промышленными сервисами, которые, по сути, от обычного человека далеки и непонятны ему. Эта сеть и начала использоваться не только для средств развлечения как таковых, но еще и для работы. Для того, чтобы повышать свою эффективность, чтобы производственные процессы шли в ногу со временем. Потому появилось деление, мы начинаем говорить о том, что сейчас есть интернет людей - это наш привычный интернет. И есть очень красивый термин, которым сейчас стали пользоваться – интернет вещей.



Владислав Сюркаев
эксперт в области промышленного интернета вещей
Сейчас почти у каждого есть умный телефон – смартфон. В будущем он поможет всем желающим управлять умным домом.
Вычислительная мощность, которая оказалась у нас в руках, в виде мобильного телефона, оказалась некой вещью, которая позволяет тебе жить проще, интереснее, эффективнее. И когда этих устройств стало больше, мы начали понимать, что у этих устройств появляется свой интернет. И появляется своя сеть. Они способны сделать прорывные вещи с точки зрения промышленности, эволюции и прочего. Они образуют систему, которую мы называем «интернет вещей», у всех людей теперь есть интернет, а значит пришло и то время, когда свой интернет должен быть у всех вещей. И мы начинаем входить в эволюцию, когда наши устройства тоже начинают самостоятельно общаться друг с другом для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше.


Владислав Сюркаев
эксперт в области промышленного интернета вещей
Как интернет вещей изменит быт жителей Нижнего Тагила?
За примерами пользы, которую принесёт интернет вещей, далеко ходить не нужно. Если мы говорим о нашей частной жизни, то такая сеть устройств, как интернет вещей, позволит упростить многие рутинные бытовые процессы. Самый простой пример – мы привыкли сдавать показания приборов учета - света, газа и прочее. Что приходится делать сейчас: подходим к этому прибору, смотрим на него, переписываем показания на квиточек, заходим на сайт, записываем эти показания, делаем это своевременно. Иногда ошибаемся, и потом нам делают перерасчет, но ведь мы ясно понимаем, что если бы у наших счетчиков и приборов учета был бы свой интернет - они подключены были бы к сети, они смогли бы передавать эту информацию самостоятельно. Тогда от нас бы не требовалось нашего жизненного участия в этом процессе и подобным.


Владислав Сюркаев
эксперт в области промышленного интернета вещей
Интернет вещей позволит сделать прозрачными и
контролируемыми процессы управления бизнесом и государством
Интернет вещей – очень важный путь к четвертой промышленной революции, когда окружающие нас приборы, включенные в сеть интернет, помогают создавать добавочную стоимость. Повышать уровень нашей жизни. Создавать эффективные решения, рационально жить.

Владислав Сюркаев
эксперт в области промышленного интернета вещей
То, о чём мы говорим – не научная фантастика, а очень близкое и обозримое будущее. Мы начали изучение специальной радиосети. При её создании мы используем практику зарубежных коллег. Эта технология тестируется. Мы уже внедряем комплексные решения у наших уважаемых клиентов, которые давно с нами и нам доверяют. Мы развернули тестовую сеть в Екатеринбурге, которую можно использовать в качестве платформы для промышленного интернета. Мы создаем локальные проекты для нефтегазодобывающих компаний. Непосредственно в Свердловской области мы работаем с муниципалитетами, чтобы с помощью интернета вещей обеспечить новый уровень контроля над городским хозяйством. В данный момент ведётся работа над десятью пилотными проектами, которые к лету позволят развернуть сеть промышленного интернета или сеть интернета вещей. Мы планируем к концу года запустить такие сети в 20 муниципалитетах. И, вероятнее всего, в Нижнем Тагиле. Интернет вещей требует определённый инфраструктуры. Планируется, что сначала он появится на предприятиях, а после разворачивания сетей – этими технологиями смогут пользоваться и обычные горожане, в том числе тагильчане

Владислав Сюркаев
эксперт в области промышленного интернета вещей
На фото: Владислав Сюркаев – директор проектов «Ростелеком».
Интернет вещей в Нижнем Тагиле
Отдельные умные системы управления городом в Нижнем Тагиле внедряются уже сейчас. Первым умным оборудованием городского хозяйства станут светофоры – тестируемые в настоящее время на четырёх городских перекрёстках. Их цель – создание наиболее благоприятных условий движения транспортных средств, снижение дорожной загрузки, препятствование образованию пробок.
Фото: РИА Новости
Когда умными станут не только светофоры?
По сути, технология, на которой будет базироваться интернет вещей, как для потребителей, так и для предприятий, очень похожа на WI-FI. И способ её разворачивания достаточно прост. Это не займет много времени. Чтобы вы понимали скорость внедрения информационных технологий – приведу один пример. В 2004 году я был на международном IT форуме. Напомню, это были времена, когда люди хвастались друг другу наличием полифонии в сотовом телефоне. Зарубежные коллеги в тестовом режиме развернули сеть высокоскоростного беспроводного интернета - LTE. И выдали нам такие телефоны, аналог которых можно видеть в фильме «Васаби». Для нас тогда это казалось чем-то абсолютно невероятным. Мы сидели в огромном конференц-зале и организаторы поделили нас на две группы. Первая была – промоутерами – которая генерировала позитивные идеи развития этой технологии, а вторая наоборот - должна была обосновывать, почему в России никогда не будет LTE-интернета. Я оказался во второй группе и привёл пример посёлка под Екатеринбургом, в котором проживаю. Я сказал - «вот вы говорите сейчас про сети LTE, а я живу в посёлке в 12 км от Екатеринбурга и у меня нет газа. Хотя недавно правительство заявило, что мы выполнили программу по газификации населенных пунктов». Публика хорошо приняла мой пример, поскольку там было много людей из России, не понаслышке знающих о проблемах с газовыми коммуникациями. К чему я это говорю. Сейчас 2017 год – в нашем посёлке пять операторов предоставляют LTE-интернет, мы спокойно проводим видео-конференции, на высокой скорости пользуемся всему ресурсами сети. А газа у нас как не было, так и нет. Это говорит о том, что интернет-технологии эволюционируют гораздо быстрее прочих.


Владислав Сюркаев
эксперт в области промышленного интернета вещей
Текст: Павел Щербина
Фото: TagilCity.ru
Оформление: Юлия Суворова
Made on
Tilda