По сути, технология, на которой будет базироваться интернет вещей, как для потребителей, так и для предприятий, очень похожа на WI-FI. И способ её разворачивания достаточно прост. Это не займет много времени. Чтобы вы понимали скорость внедрения информационных технологий – приведу один пример. В 2004 году я был на международном IT форуме. Напомню, это были времена, когда люди хвастались друг другу наличием полифонии в сотовом телефоне. Зарубежные коллеги в тестовом режиме развернули сеть высокоскоростного беспроводного интернета - LTE. И выдали нам такие телефоны, аналог которых можно видеть в фильме «Васаби». Для нас тогда это казалось чем-то абсолютно невероятным. Мы сидели в огромном конференц-зале и организаторы поделили нас на две группы. Первая была – промоутерами – которая генерировала позитивные идеи развития этой технологии, а вторая наоборот - должна была обосновывать, почему в России никогда не будет LTE-интернета. Я оказался во второй группе и привёл пример посёлка под Екатеринбургом, в котором проживаю. Я сказал - «вот вы говорите сейчас про сети LTE, а я живу в посёлке в 12 км от Екатеринбурга и у меня нет газа. Хотя недавно правительство заявило, что мы выполнили программу по газификации населенных пунктов». Публика хорошо приняла мой пример, поскольку там было много людей из России, не понаслышке знающих о проблемах с газовыми коммуникациями. К чему я это говорю. Сейчас 2017 год – в нашем посёлке пять операторов предоставляют LTE-интернет, мы спокойно проводим видео-конференции, на высокой скорости пользуемся всему ресурсами сети. А газа у нас как не было, так и нет. Это говорит о том, что интернет-технологии эволюционируют гораздо быстрее прочих.



