Современные технологии не стоят на месте. Они тесно связаны с нашей жизнью. Меняясь сами, они изменяют и её. Редакция TagilCity.ru решила заглянуть в будущее и узнать больше об интернете вещей, который, по словам экспертов, станет трендом ближайшего десятилетия.
Мир, в котором машины взаимодействуют между собой, - уже не прогнозы футурологов или творчество фантастов, а осязаемая область роста. Эксперты говорят, что влияние человеческого фактора на производственные процессы будет неуклонно снижаться.