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культобзор tagilcity.ru
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!
Вперёд, к выходным! Последний майский уик-энд богат спортивными событиями, обещает нам две интересные кинопремьеры, а для тысяч одиннадцатиклассников станет мгновением затишья перед вступлением в совсем другой мир.
На этой неделе по всей стране звенят последние звонки. Конечно, впереди ещё выпускные экзамены, но сегодняшние школьники одной ногой уже вступили в новый, свой собственный мир. Совсем скоро в приключениях и путешествиях взрослой жизни потеряют значение недавние школьные рейтинги и обиды; появятся новые цели, новые достижения.

Смело идите вперёд и помните, что в реальной жизни не бывает черновиков, а настоящий тагильский характер не раз вас выручит.

Детали – в культобзоре TagilCity.ru

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Площадки для воркаута в Нижнем Тагиле уже не редкость
В прошлые выходные на Долгой прошёл забег на трамплин, открывший насыщенные недели здорового образа жизни: нам предлагают сдать нормы ГТО, принять участие в турнире по воркауту и бросить курить.

За модным словом «воркаут» скрываются спортивные тренировки на свежем воздухе на самых простых, «дворовых» снарядах – брусьях, турниках, кольцах. Специализированные физкультурные площадки в Нижнем Тагиле уже не редкость, а сам вид спорта, развивающий силу и выносливость, доступен каждому. В воскресенье, 27 мая, у Дворца молодежи пройдёт спортивный турнир по воркауту «Тагильский характер». К участию приглашаются все желающие.

31 мая – Всемирный день без табака. Редакция TagilCity.ru уведомляет: культобзор заряжен на способность легко и безболезненно бросить курить навсегда прямо сейчас. Не спешите выкидывать последнюю пачку сигарет: вашей решимости она не убавит, а 31 мая в «Красногвардейце» вы сможете обменять её на бесплатный билет в кино. Кино тоже будет про здоровый образ жизни: «Роналду против Месси» – документальный фильм о становлении и карьере двух легенд мирового футбола.
Спортивный турнир по воркауту «Тагильский характер»
Принять участие может любой желающий (находясь в здравом уме и в трезвом состоянии); предварительная электронная регистрация
Дворец молодежи
Пархоменко, 37
27 мая, ВС, 13:00
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Тестирование населения по нормам ВФСК ГТО
От 6 до 70+ лет


ФОК Президентский
ГГМ
30 мая, СР, 09:30-15:00
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Киноакция ко Всемирному дню без табака
Вы можете получить бесплатный билет на «Роналду против Месси», сдав пачку сигарет


Кинотеатр «Красногвардеец»
31 мая, ЧТ, 19:00
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕНЬ
День открытых дверей в Центральной библиотеке
25 мая в Центральной библиотеке Нижнего Тагила пройдёт день открытых дверей, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек.
Посетителям предложат узнать свой характер по выбранной книге, расшифровать эмодзи с названиями известных литературных произведений, поучаствовать в интерактивной викторине «Библиотека знакомая и незнакомая», встретиться с книгой «вслепую» и принять участие в акции «Взвешенные книги».
Для взрослых и детей.

Центральная библиотека
пр-т Строителей, 1А
25 мая, ПТ
тел.: (3435) 41-29-09
КИНОПРЕМЬЕРЫ
«Черновик»
Только представьте: просыпаетесь вы однажды утром, а вас никто не помнит. И на работе не ждут, и паспорт в руках рассыпается - все признаки свежеобрётенного супергероизма налицо. А миссия? Мир спасать, конечно, что за странный вопрос. Даже несколько миров.
«Черновик» – экранизация одноимённого произведения Сергея Лукьяненко. Обычно это означает, что фильм не будет похож ни на книгу, ни на отдельно опубликованный киносценарий к ней.
Так что если после просмотра ждать выхода продолжения вам будет невмоготу, придется прочесть и «Черновик», и «Чистовик».

Кинотеатр «Родина», кинотеатр «Россия»
с 25 мая
Афиша
Тему отечественного кинопроизводства поддерживает новость этой недели от съёмочной команды фильма «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой»: уже можно посмотреть первый тизер. Вернее, тизер к тизеру – так назвал ролик сам автор.
«Хан Соло.
Звёздные войны: Истории»
Спин-офф вселенной «Звёздных войн», хронологически вклинивающийся сразу за эпизодом III.
Фильм рассказывает о приключениях молодого Хана Соло и Чубакки: контрабанда, любовь и Чубакка!
В качестве режиссёра задействован Рон Ховард.

Кинотеатр «Родина», кинотеатр «Россия»
с 24 мая
Афиша
КУЛЬТПОХОД
Известный неизвестный Пётр Бортнов
Выставка к 100-летию художника
Музей изобразительных искусств
ул. Уральская, 7
с 24 мая

Афиша
«Две головы, никаких идей»
33 цветные фотографии, выстраивающие историю запутанной новой жизни в Нью-Йорке. Вход свободный.

Галерея Space Place,
Центральная библиотека
пр-т Строителей, 1А
Открытие 25 мая, 17:00
Афиша
Интерактивное мероприятие
«Графология. Напиши – и я скажу, кто ты»
Азы графологии в «Музейный четверг»
Музей А.П.Бондина
ул.Красноармейская, 8
31 мая, 18:00
Афиша
ДЕТЯМ
«Распрекрасный принц»
Кинотеатр «Родина», кинотеатр «Россия»
с 28 мая
Афиша
«Садко»
Кинотеатр «Родина», Кинотеатр «Россия»
с 24 мая
Афиша
«Леонардо.
Миссия: Мона Лиза»
Кинотеатр «Красногвардеец»
с 24 мая
Афиша
«Волшебное кольцо»
Нижнетагильский театр кукол
пр-т Ленина, 14
30 мая, 18:00
Афиша
«Пчёлка Майя и Кубок мёда»
Кинотеатр «Родина», Кинотеатр «Россия»
с 17 мая
Афиша
«В стране дорожных знаков»
Нижнетагильский театр кукол
пр-т Ленина, 14
26-27 мая в 11:00, 13:00
Афиша
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
«Роналду против Месси»
Почему: киноакция ко Дню без табака. И можно посмотреть на Месси!
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«Тагильский характер»
Почему: себя показать, на других посмотреть, за друзей поболеть.
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«Черновик»
Почему: оценить перенос знакомой истории на экран.
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День открытых дверей в Центральной библиотеке
Почему: книги - это любовь на всю жизнь!
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Какими бы ни были ваши планы на выходные, редакция TagilCity.ru советует и напоминает:
Что делать, если вас укусил клещ
Не поджигайте сухую траву!
Правила поведения в парках и других местах отдыха
График отключения горячей воды в Нижнем Тагиле
И пусть ни отключения горячей воды, ни погода не испортят вам настроение.
ОТМЕЧАЕМ:
21-25 мая

Последний звонок
26 мая

День российского
предпринимательства

27 мая

Общероссийский день библиотек

27 мая

День химика
28 мая

День пограничника
29 мая

День военного
автомобилиста

31 мая

Всемирный день без табака
31 мая

День российской адвокатуры
Проведите выходные здорово и здорово!
Текст и оформление: Юлия Нозикова
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