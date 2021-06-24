Главное событие для всех фанатов дрифта и автоспорта – ежегодный региональный чемпионат по дрифту «#DRIFTWARS». В этом году этап пройдет в рамках единого Чемпионата Урала по дрифту.
В этом году впервые с 2015 года город Нижний Тагил будет представлен своим пилотом – Александром Пузановым.
В программе:
-мощнейший дрифт на прокаченных автомонстрах от крутых пилотов Урала;
-насыщенная шоу-программа;
-выставка уникальных автомобилей;
-дрифт-такси;
-розыгрыши призов и подарков; -
-работа фудкорта;
-фото и видео от профессиональных фотографов и видеооператоров.
Горнолыжный комплекс «Гора Долгая»
Стоимость: 300-500 рублей
Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
27 июня в 16:00
Автор —Трэвис Чжан (Китай).
Трэвис Чжан, родившийся в Куньмине, Китай, обнаружил свою любовь к фотографии, когда играл с одолженной камерой в молодом возрасте. Во время поездки в США он оттачивал свои навыки работы с экзотическими автомобилями, создавая фотографии, достойные международных брендов и рекламных агентств.
Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
26 июня в 13.00
Мастер-класс «Гигрометры»
Узнайте больше о работе метеорологов и изготовьте своими руками предсказатель дождя.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
26 июня в 13.00
Тематическая экскурсия «Далекое близко»
26 июня в 13.00
Пешеходная экскурсия «Тагил литературный»
26 июня в 13.00
Тематическая экскурсия «Как в старину кашу варили»
Вы не только узнаете, как давно на Руси начали есть кашу, какие виды каш готовили и как они назывались, но и познакомитесь со старинными рецептами этих блюд.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
27 июня в 14.00
Тематическая экскурсия «Вкусная литература: советская кухня»
27 июня в 13.00 и в 15.00
Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»