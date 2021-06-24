культобзор на tagilcity.ru
Бендер, плэнер и День молодёжи
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Эти выходные будут теплыми и очень интересными.

В последний уик-энд июня отмечаем День молодёжи. Он пройдет в онлайн-формате. В кино стартовал новый фильм о великом комбинаторе и любимце женщин Остапе Бендере-Задунайском. В фильме мы увидим еще юного героя, который учится у своего наставника обману, лести и шантажу.
Также в эти выходные тагильчанам предлагают взять карандаши и кисти и отправиться рисовать пейзаж на свежем воздухе.
Подробное расписание мероприятий читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Кубок Урала по дрифту DRIFTWARS
4 июля в 13:00

Главное событие для всех фанатов дрифта и автоспорта – ежегодный региональный чемпионат по дрифту «#DRIFTWARS». В этом году этап пройдет в рамках единого Чемпионата Урала по дрифту.

В этом году впервые с 2015 года город Нижний Тагил будет представлен своим пилотом – Александром Пузановым.


В программе:

-мощнейший дрифт на прокаченных автомонстрах от крутых пилотов Урала;

-насыщенная шоу-программа;

-выставка уникальных автомобилей;

-дрифт-такси;

-розыгрыши призов и подарков; -

-работа фудкорта;

-фото и видео от профессиональных фотографов и видеооператоров.


Горнолыжный комплекс «Гора Долгая»


﻿Концерты
Концерт Сергея Цветкова

26 июня в 16:00

Стоимость: 300-500 рублей


Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

COVER BAND HONEY KEYS
26 июня в 23:00

Вас ждет мощный музыкальный заряд, невероятный драйв и плейлист из любимых хитов и популярных композиций.

Стоимость: 350 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27
Променад на Демидовской даче
26 июня в 14:00

В программе – концерт ансамбля народных инструментов «Рябинка» им. О. Попова. Музыканты, лауреаты и победители всероссийских и международных конкурсов исполнят народные произведения в классической и джазовой обработках, эстрадные композиции и другое.

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Музыкальная набережная
26 июня в 18:00

Местные музыканты поздравят тагильчан и гостей города с Днём молодежи.

«Тагильская лагуна», спуск от светомузыкального фонтана

﻿Музеи
Авторская экскурсия по выставке «В стране изумрудного Будды»
26 июня в 13:00

Экскурсия от куратора проекта – Владимира Анисимова, академика Российской Академии художеств, президента Бюро Творческих экспедиций, общественного деятеля.

На выставке экспонируется более ста художественных произведений, посвящённые культуре и природе Таиланда. Участники – известные российские художники, работающие в различных видах и техниках изобразительного искусства.

Стоимость: 50-150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Экскурсия в МУЗЕОН
26 июня в 16:00

Вы сможете узнать, как каждая из скульптур попала в парк, где она находилась до этого, как проходил процесс реставрации, в чем художественные и исторические особенности советской парковой скульптуры и о многом другом.

Стоимость: 50-150 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Выставка «Лица Трэвиса»

27 июня в 16:00


Автор —Трэвис Чжан (Китай).


Трэвис Чжан, родившийся в Куньмине, Китай, обнаружил свою любовь к фотографии, когда играл с одолженной камерой в молодом возрасте. Во время поездки в США он оттачивал свои навыки работы с экзотическими автомобилями, создавая фотографии, достойные международных брендов и рекламных агентств.


Дом Художника, ул. Уральская, 4/1

Авторская экскурсия на выставке Huarelism

26 июня в 17.00

Экскурсия от тагильской художницы Алисы Горшениной.

НТМИИ, ул. Уральская, 4
Artist talk, посвященный арт-группе Second Hand

27 июня в 17.00

Бывшие участники Second Hand расскажут о своих проектах и деятельности группы в целом, а так же покажут небольшой фильм, который был снят во время подготовки к 3-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

НТМИИ, ул. Уральская, 4

Пленэр в сквере музея
27 июня в 13.00

Пленэр – прекрасная возможность попрактиковаться в передаче окружающей природы. Материалы Вы можете выбрать по своим предпочтениям: графитные карандаши, уголь, пастель, цветные карандаши, восковые мелки, акварель.

НТМИИ, ул. Уральская, 4
Мастер-класс «Обруч по-русски»
27 июня в 15.00

Все привыкли считать народное искусство устаревшим, но на нашем мастер-классе мы докажем обратное. Вместе с мастером вы создадите стильный браслет.

НТМИИ, ул. Уральская, 4

26 июня в 13.00

Мастер-класс «Гигрометры»

Узнайте больше о работе метеорологов и изготовьте своими руками предсказатель дождя.


Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

26 июня в 13.00

Тематическая экскурсия «Далекое близко»

Вы не только узнаете историю средств связи и увидите старинные телеграфы, телефоны, радиолы и телевизоры, но и посмотрите, как они работают.

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

26 июня в 13.00

Пешеходная экскурсия «Тагил литературный»

Вы познакомитесь с произведениями Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. П. Бондина, В. А. Овсепьяна, Т. Г. Казаковой, в которых упоминается Нижний Тагил. Увидите достопримечательности нашего города, связанные с литературой.

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

26 июня в 13.00

Тематическая экскурсия «Как в старину кашу варили»

Вы не только узнаете, как давно на Руси начали есть кашу, какие виды каш готовили и как они назывались, но и познакомитесь со старинными рецептами этих блюд.


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

27 июня в 14.00

Тематическая экскурсия «Вкусная литература: советская кухня»

На выставке вы увидите поваренные книги разных лет, рукописные тетради с кулинарными рецептами, художественные книги с гастрономическими сюжетами, фотографии столовых, домашних застолий, металлическую, пластмассовую и фарфоровую посуду.
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина, ул. Красноармейская, 8

27 июня в 13.00 и в 15.00

Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»

Кто жил на улице Александровской в середине XIX века, что такое доходные дома, где располагался один из первых кинотеатров, чем торговали на Базарной площади и какие ограничения были введены для приезжих торговцев. Все это вы узнаете из пешеходной экскурсии.

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

﻿Разное
Купальские гулянья
26 июня в 15:00

Муринский пруд
День молодёжи на радиоволнах
26 июня в 16:00

День молодёжи пройдет в онлайн-формате на волнах «ЭКОРАДИО».
т Поздравления, встречи с интересными людьми, позитивная музыка от кавер-групп Екатеринбурга и Нижнего Тагила, подведение итогов акции «Центр притяжения – День молодёжи!»р
Второй этап соревнований «Мала-Хит»
26 июня в 12:00

Второй этап соревнований «Мала-Хит» в дисциплине велоспорт-маунтинбайк XCE «FoxHill».

-восхождение на Лисью гору пройдёт в формате контрольной тренировки с раздельными стартами участников.
-участникам даются две зачетные попытки, не включая тренировочные, для преодоления трассы;
-время работы судей на трассе – 26 и 27 июня с 10:00 до 14:00. В любой из двух дней можно проехать зачетную попытку.
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ы Стартовые взносы: 100 рублей по предварительной регистрации, 150 при регистрации на месте.
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Лисья гора

﻿Кино
«Бендер: Начало»
26 и 27 июня

«Красногвардеец», ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
«Рок-Дог 2»
26 и 27 июня

«Красногвардеец», «Родина», «Россия»
«Проклятый чиновник»
26 и 27 июня

«Красногвардеец», «Родина», «Россия»
«Ледяной драйв»
26 и 27 июня

ТЦ DEPO, «Родина», «Россия»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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