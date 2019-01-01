Друзья! В эти снежные и морозные дни TagilCity.ru подготовил для вас традиционный культобзор, где собрано множество интересных событий для нескучных выходных.
В эти выходные для вас выступят юные тагильские музыканты, пройдут соревнования по скалолазанию, состоится поэтическая дуэль. Также вас ждут выставки, мастер-классы и новинки кино!
В эти зимние дни согревайтесь хорошим настроением!
Концерт «Большая сцена для юных музыкантов»
26 января в 16:00 Совместный проект с музыкальными школами. Лауреат международных конкурсов оркестр «Демидов-камерата». Дирижёр — Евгений Сеславин. Стоимость: 300 рублей Большой зал филармонии пр. Ленина, 31
Соревнования по скалолазанию «Крещенские морозы 2019»
26 и 27 января в 10:00 Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, без ограничения в спортивной квалификации.
ГДДЮТ, ул. Красногвардейская, 15
Поэтическая дуэль: «Душа людская - та же льдина»
27 января в 18:00 Автор наинежнейшей и наитончайшей темы — Богдан. Он же вместе с Гелей и проведёт нашу словесную перепалку нового 2019 года. Правила просты: два раунда, тема стихи о временах года.
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Мероприятия в музеях
Виртуальная выставка живописи Юрия Платонова
С 21 января по 28 февраля Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает посетить виртуальную выставку произведений Юрия Васильевича Платонова (1939-2017) из коллекции музея, приуроченную к 80-летию со дня рождения художника.
Ул. Уральская, 7
Выставка «Здоровье – это красиво»
С 24 января по 10 апреля На выставке, на примере прекрасных образцов русского и советского искусства, можно узнать об основах здорового образа жизни. В экспозиции проводятся интерактивные образовательные программы: проводится упражнение «Ухо-нос», как пример способа активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга, интерактивное занятие «Собери тарелочку здорового питания», мультимедийная викторина «Спорт в русском искусстве», интерактивное занятие «Движение – это жизнь».
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Беседа о творчестве П.К. Голубятникова
27 января в 15:00 В День 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, мы приглашаем вас на беседу, посвященную творчеству уникального, самобытного художника П.К.Голубятникова, чья жизнь трагически оборвалась в осажденном городе, а его наследие волею судьбы оказалось в Нижнем Тагиле .
Стоимость: взрослые – 50 руб., дети – 30 руб.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мастер-класс «Кулон из полимерной глины»
26 января в 15:00 Под руководством Светланы Куксы – мастера по созданию авторских украшений и декора – вы создадите кулон из полимерной глины Запись по телефону: 25-26-47.
Стоимость: 450 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Клуб «Тагильский родовед»
26 января в 14:00 Приглашаем родоведов и всех, кто интересуется историей своей семьи, на первое в 2019 году заседание. В программе: 1. Доклад «Родоведческие исследования в современном мире». 2. Экскурсия по выставке «Без бумажки ты букашка».
Стоимость: бесплатно
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Экскурсия по музею быта и ремесел
26 января в 15:00 Музей быта и ремесел памятник архитектуры XIX века. Его экспозиции раскрывают яркий мир уральского быта горнозаводского населения. Здесь вы можете увидеть интерьеры домов различных сословий, традиционную одежду, уникальные изделия из бересты.
Музей быта и ремесел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 26
Проект «Путешествия картин. Их знает мир»
С 25 января В музее стартует выставочный проект к 75-летию Нижнетагильского музея изобразительных искусств Путешествия картин. Их знает мир». В рамках проекта планируется проведение семи мини-выставок, на каждой из которых будут представлены произведения музея, наиболее востребованные в масштабных международных выставочных проектах. Первая экспозиция представляет полотна З. Серебряковой, К. Коровина и А. Самохвалова, только что вернувшиеся с всероссийского проекта «Сокровища музеев России».
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Фотовыставки
«Я абсолютно ненавижу гортензии»
Открытие 25 января в 18:00 Это цитата Мадонны, выражающая ее неприязнь к определенному цветку. Прошлым летом, когда я был в двухнедельном круизе, где я фотографировал воду и дельфинов, эта линия продолжала проходить через мою голову, потому что она очень противоречива, особенно с точки зрения океана. Пункт назначения круиза был Азорскими островами, которые известны большими полями гортензий. Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А
«Sicklove»
Открытие 26 января в 18:00 Моя серия «Sicklove» о моем лучшем друге, у которого был диагностирован рак поджелудочной железы. Эта серия более личная, чем мои предыдущие работы. Это несет больше частной боли. Это отражает идеи близости, бессмертия и потери идентичности при уходе за больным близким человеком.
Галерея BUNKER, ул. Карла Маркса, 22
«Медленная пыль»
Открытие 26 января в 18:00 Возьмите самый дешевый автомобиль в прокате. Возьмите на заправке закусок на пару дней, а затем просто езжайте, пока не увидите что-то странное. Деталь, которая удержит ваш взгляд. Не планируйте, где вы окажетесь сегодня вечером.
Галерея BUNKER, ул. Карла Маркса, 22
Спектакли
«Очень женатый таксист»
26 января в 18:00 Вот это совпадение! Две милые дамы – Мэри и Барбара одновременно разыскивают не вернувшихся вовремя с работы мужей. Оба пропавших работают таксистами. У обоих темные волосы и голубые глаза. Больше того, обоих зовут Джонами! А уж то, что фамилия каждого из них Смит, это просто невероятно! Таких совпадений быть не может. Кто здесь кому жена, кто таксист, кто сосед, кто фермер и вообще, чьего мужа разыскивают английские полицейские? Без хохота в этой карусели нелепицы и лжи не разобраться! Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Поминальная молитва»
27 января в 18:00 Еще совсем недавно богатым человеком был Тевье. Была у него любимая жена, пять дочерей, две коровы и одна старая лошадь. Была у него мечта счастливо выдать дочек замуж. Была дорогая его сердцу деревенька Анатовка, построенный своими руками дом и дуб у забора. А еще была вера, Бог, с которым он вел ироничные разговоры, запросто беседовал по душам, советовался по самым пустяковым и самым важным вопросам. Но колесо истории закрутилось так, что, по признанию Тевье, «все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как ещё вылетело! С треском, Господи, спаси и помилуй». Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Детям
Спектакли в Драматическом театре
«Щелкунчик»
26 января в 12:00 Волшебная история случилась в ночь на Рождество с маленькой Мари. Как только взрослые легли спать, под елкой ожили все солдатики, куклы и другие игрушки! Даже новенький сломавшийся Щелкунчик! И принцесса Перлипат! И злая Мышильда! И ее хвостатое войско! Ожили все герои сказки про чудесный орех кракатук, которую перед сном рассказал Мари и ее брату Францу их крестный Дроссельмейер. Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Три поросёнка»
27 января в 12:00 Известная сказка про строителей домиков Нуф-Нуфа, Наф-Нафа и Ниф-Нифа, про незлого Волка и… очаровательную Бабочку. Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка