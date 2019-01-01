«Очень женатый таксист»

26 января в 18:00

Вот это совпадение! Две милые дамы – Мэри и Барбара одновременно разыскивают не вернувшихся вовремя с работы мужей. Оба пропавших работают таксистами. У обоих темные волосы и голубые глаза. Больше того, обоих зовут Джонами! А уж то, что фамилия каждого из них Смит, это просто невероятно! Таких совпадений быть не может.

Кто здесь кому жена, кто таксист, кто сосед, кто фермер и вообще, чьего мужа разыскивают английские полицейские? Без хохота в этой карусели нелепицы и лжи не разобраться!

Стоимость: 250 – 300 рублей



Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка