Культобзор на tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: современное искусство, «Дворянское гнездо» и финансовая грамотрность
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и наступила последняя неделя зимы! Долой зимнюю хандру! Впереди нас ждут весеннее солнышко, звонкая капель и журчание ручьев. А как интересно провести последние зимние деньки, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Хотите разбираться в современном искусстве? Тогда приходите на творческую лекцию, и многие вещи об искусстве в современном мире станут просты и понятны.

Если же вы любите смотреть фильмы и обсуждать их, но не знаете с кем, то своим мнением можно поделится в клубе «Киногурман». На этой неделе вас ждет классика Тургенева «Дворянское гнездо».

А также в эти будни вы можете повысить свою финграмотность, сходить на новые выставки, насладится театральными постановками и многое другое.

Хорошего вам весеннего настроения!
Лекция «Как понимать современное
искусство?»
28 февраля в 18:45
Рассказ Евгения Комухина о современном искусстве – это нечто живое, интерактивное, эмоциональное. Если вы задаетесь этим вопросом, пытаетесь осмыслить,
проанализировать актуальные процессы в мире творчества, то обязательно приходите!
Стоимость: школьники, студенты, пенсионеры – 30 рублей, остальные – 50 рублей.

Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Мероприятия в музеях
Экскурсия «История тагильского края с древнейших времен до 1917 г.»
28 февраля в 18:00
Хорошо ли вы знаете историю родного края? Приходите в музей и узнайте больше об истории Нижнего Тагила и тагильского края с древнейших времен до февраля 1917 года. Здесь вы познакомитесь со знаменитыми археологическими находками с Горбуновского торфяника, собранием живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых работы известнейших российских и зарубежных художников, макетом паровоза Черепановых и многим другим.


Стоимость: дошкольник – 5,2 руб., учащийся 26 руб., студент – 38 руб., пенсионер – 46 руб., взрослый – 56 руб.

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Мастер-класс «Народная кукла «Масленица»

28 февраля в 18:00
Испокон веков весело и радостно провожали зиму. Праздник «за обилие еды» называли Масленица. Он считался семейным: две, а то и три недели ходили друг к другу в гости. Народная кукла Масленица может стать отличным подарком во время визитов к родственникам.
Необходимые материалы: лоскуты ткани х/б размером не меньше 25х25: три вида пестрой; один однотонной; один белый. Вата – 1 упаковка длиной 20 см. Нитки красные («Ирис», «Краше» и т.д.). Запись по телефону: 25-26-47.

Стоимость: 250 рублей


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Выставки
«Кокошник. Жемчужина коллекции»
С 21 февраля
На выставке демонстрируется традиционный праздничный кокошник (один из двух имеющихся в коллекции) 2-й половины XIX века, который является замечательным образцом декоративно-прикладного искусства.
Также вы увидите отдельные составные части кокошника, дающие полное и наглядное представление о красоте, уникальности
и мастерстве искусного исполнения этого головного убора.


Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
Выставка графики Энди Уорхола
С 21 февраля
Энди Уорхол (1928-1987) – американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «homo universale», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Живопись молодых художников
С 14 февраля по 6 марта
Участниками выставки живописи молодых художников стали молодые авторы в возрасте от 14 до 40 лет, жители города Нижний Тагил и Горнозаводского управленческого округа. К участию в выставке были представлены произведения различных жанров, выполненные в одной из живописных техник: масло, акрил, темпера, смешанная техника. Всего на выставке представлено более 50 работ.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Фотовыставки
«Вы ведете дневник, и дневник будет поддерживать»
С 20 февраля
Важно ли вести дневник? Что мне расскажут в будущем события прошлого? Это два основных вопроса которые ставит перед собой автор этой выставки.
Прошлое, словно маленький бисер разбросанный по большой комнате, который невозможно собрать.

Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20а
«Прошлое и настоящее»
С 21 февраля
Все эти работы сняты на iPhone. Автор имеет тенденцию делать фото на устройство, которое мы все используем каждый день, чтобы исследовать понятие о том, как стала доступна фотография.
Джейк Майклс фотограф из Лос-Анджелеса. В его работах сочетаются идеи традиционной фотографии с современными технологиями.
Он представил свои работы в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и Риме. Это его первая выставка в России.

Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20а
«Время жизни»
Открытие 25 февраля в 18:00
Агнес Тор, родившаяся в 1986 году в Швеции, является художницей, работающей с фотографией в качестве ее основного носителя. Она часто обращается к природе как к предмету, а также переводит эмоции и воспоминания в фотографии. Она интересуется пространством между тактильным и возвышенным; и хотя она часто фотографирует окружающий ее мир, она никогда не претендует на то, чтобы задокументировать мир таким, какой он есть, скорее открывая толкование для зрителя.

Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20а
Форум финансовой грамотности
27 февраля в 10:00
Цели форума:
формирование системного взгляда молодежи на финансовые системы в современных условиях;
  • формирования устойчивого интереса, привлечения детей старшего школьного возраста и студентов профессиональных учреждений к изучению основ финансовой и бюджетной системы, определению роли каждого гражданина в системе финансовых отношений;
  • воспитания финансово грамотного молодого поколения;
  • активизации совместного творчества детей, их родителей.


Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова, ул. Карла Маркса, 2
Спектакли
«Тартюф»
27 февраля в 18:00
Господин Оргон как раз из тех, кто верит и фразам, и фальшивому благочестию, и деланному благородству своего кумира, с радостью принимая желаемое за действительное. Очарованный талантливым нахалом, азартно манипулирующим людьми, он готов отдать Тартюфу не только последнюю рубашку, но и собственный дом, богатство и даже красавицу дочь.

Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ханума»
28 февраля и 1 марта в 18:00
Если ваше сердце хочет петь и танцевать – приходите на спектакль «Ханума»! Его обаятельные герои и пряный юмор гарантируют светлое послевкусие. Дома после спектакля вы обязательно будете напевать его чудесные мелодии! И верить в любовь, которая побеждает любые препятствия.
Стоимость: 400– 450 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Киногурман: обсуждение фильма «Дворянское гнездо»
1 марта в 18:00
Картина, которая в этом году отметит 50-летний юбилей, снята по мотивам одноимённого романа Ивана Тургенева. Лента создавалась блистательной командой профессионалов, составляющих сегодня золотой фонд российской кино.
Фильм получился удивительно атмосферным, изысканно красивым, выразительным и эмоционально насыщенным.


Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26
Праздники и памятные даты
26 февраля
Всемирный день фисташек
27 февраля
День белого полярного медведя
28 февраля
День ухода зимы
1 марта
Всемирный день комплимента
2 марта
Международный день спички
3 марта
Всемирный день дикой природы
Текст и оформление: Анна Григорьева
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