Друзья! Вот и наступила последняя неделя зимы! Долой зимнюю хандру! Впереди нас ждут весеннее солнышко, звонкая капель и журчание ручьев. А как интересно провести последние зимние деньки, читайте в культобзоре TagilCity.ru.



Хотите разбираться в современном искусстве? Тогда приходите на творческую лекцию, и многие вещи об искусстве в современном мире станут просты и понятны.



Если же вы любите смотреть фильмы и обсуждать их, но не знаете с кем, то своим мнением можно поделится в клубе «Киногурман». На этой неделе вас ждет классика Тургенева «Дворянское гнездо».



А также в эти будни вы можете повысить свою финграмотность, сходить на новые выставки, насладится театральными постановками и многое другое.



Хорошего вам весеннего настроения!