Экскурсия «История тагильского края с древнейших времен до 1917 г.»
28 февраля в 18:00
Хорошо ли вы знаете историю родного края? Приходите в музей и узнайте больше об истории Нижнего Тагила и тагильского края с древнейших времен до февраля 1917 года. Здесь вы познакомитесь со знаменитыми археологическими находками с Горбуновского торфяника, собранием живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых работы известнейших российских и зарубежных художников, макетом паровоза Черепановых и многим другим.
Стоимость: дошкольник – 5,2 руб., учащийся 26 руб., студент – 38 руб., пенсионер – 46 руб., взрослый – 56 руб.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1