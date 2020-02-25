Культобзор на tagilcity.ru
Масленица, карнавал и рок-н-ролл
Куда сходить среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья, началась вкусная и ароматная Масленичная неделя. И, конечно, в будни нас ждут разные мероприятия, приуроченные к этому традиционному русскому празднику.
В феврале время празднования Венецианского карнавала, как он может быть связан с Масленицей? Узнаете на интерактивном мероприятии в музее. В театре нас ждут любимые спектакли, в кино - Тарковский, Рэдклифф и Оскар Уайльд. Где развлечься в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Вкусной недели!

Мастер-класс по SMM

25 февраля в 17:00

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а


Мозгобойня «Цивилизация»

26 февраля в 19:00

Вы побываете во всех периодах развития человечества: от первобытной общины и древнего мира до наших дней и ближайшего будущего.

Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47
Культурные пятницы
28 февраля

15:00 - Литературная гостиная «Образ войны в лирике Булата Окуджавы».
17:00 - Встреча с ветераном войны в Афганистане Валерием Комухиным.

Дом Окуджавы, ул. К. Маркса, 20а

Мастер-класс по созданию куколок Масленичек

28 февраля в 17:00

Изготовление кукол из природного материала уходит своими корнями в далекое прошлое. Считалось, что куклы, сделанные своими руками, способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом. Мы создадим куклу из лыка, которая добавит вашему дому природный аромат.

Стоимость: 50 рублей

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Спектакли
«Ханума»
25 февраля в 18:00

Стоимость: 470-500 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Три красавицы»
26 февраля в 18:00

Стоимость: 230-370 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Двенадцать стульев»
27 февраля в 18:00

Стоимость: 230-370 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Дикое счастье»
28 февраля в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
Концерты
«От Аленького цветочка к Алому парусу»
25 февраля в 18:00

Концерт, посвященный творчеству композитора, музыканта и аранжировщика Виктора Рукавишникова. Его песни знают и любят дети всей России. В феврале 2020 года ему исполнилось бы 55 лет.

ДК НТМК
«НИК РОК-Н-РОЛЛ & Трите души»

28 февраля в 20:00

Концерт в честь юбилейного тура XXV лет концертной деятельности «НИК РОК-Н-РОЛЛ & Трите души».

Стоимость: 300 рублей

ДК железнодорожников,
ул. Хохрякова, 17
«С пылу, с жару…»

26 февраля в 18:30

В абонементе «Комплимент от Шефа» на «второе» будет подано аппетитное театрализованное представление на тему Масленицы. Прозвучат инструментальные композиции на народные мелодии и стилизации «а ля рус» современных авторов. Будут и всем известные народные песни — «Очи чёрные», «Коробейники», «Выйду на улицу», «Валенки».

Стоимость: 300-700 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Большой сольный концерт Евгения Петросяна

27 февраля в 18:30

Стоимость: 1300 - 2500 рублей

 Нижнетагильская филармония
Ленина проспект, 31


Музеи
Интерактивное мероприятие «Ах, карнавал – удивительный мир!»

27 февраля в 16:30

Февраль - это время проведения Венецианского карнавала.
Вы познакомитесь с историей и традициями костюмированного праздника, погрузитесь в торжественную атмосферу Европы XVIII века, увидите карнавал глазами известных писателей и путешественников, узнаете, что общего у Венецианского карнавала и русской Масленицы и, конечно, примерите карнавальные маски.

Стоимость: 30 - 100 рублей

Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1

Фото: pxhere

Тематическая экскурсия «Далекое близко»
27 февраля в 18:00

Современному человеку трудно себе представить, что совсем недавно люди не имели мобильных телефонов, не пользовались интернетом, не смотрели телевизор и понятия не имели о том, что такое радио. Как же они жили? А жили они, обходясь другими средствами, позволяющими передавать сообщения на далёкие расстояния. А вот что это были за средства вы узнаете на тематической экскурсии.

Стоимость: 30 - 130 рублей

Историко-технический музей «Дом Черепановых»
ул. В. Черепанова, 1
Фото: pxhere

Обзорная экскурсия по выставке «Земля минералов»
27 февраля в 18:00

Вы познакомитесь со всем богатством геологической коллекции Нижнетагильского музея-заповедника – увидите неповторимые, удивительные самоцветы и минералы со всего света.

Стоимость: 30 - 110 рублей

Музей природы и охраны окружающей среды
пр. Ленина, 1а
Масленица в музее

с 26 по 29 февраля

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Кино
«Идеальный муж»
(рус. субтитры)

25 февраля в 19:00

Роллс-Ройс» английских комедий, «Идеальный муж» Оскара Уайльда – в новой постановке театральной компании Classic Spring. В этой увлекательной и по-прежнему злободневной пьесе политические интриги пробираются в самое сердце английской семьи. Сэр Роберт Чилтерн, член Палаты Общин, уверенно продвигается вверх по политической лестнице, пока в Лондоне не появляется миссис Чивли, в руках которой – неопровержимые доказательства его нечистоплотности в делах.


ТЦ DEPO



«Мегащенки. Электролапы и Шиммер и Шайн»

С 24 февраля


«Красногвардеец»

«Солярис»
28 февраля в 18:00

Фильмы Тарковского необычны: в них мало действия, нет ярких спецэффектов, но зато много диалогов и монологов главных героев, мучительно размышляющих о добре и зле, о нравственном поведении человека, о смысле жизни. Его фильмы заставляют задуматься над важнейшими вопросами человеческого бытия. Они требуют вдумчивого просмотра и размышления. В этом они сближаются с книгами: их нужно не только смотреть, но и «читать».

«Красногвардеец»
«Яга. Кошмар тёмного леса»

С 27 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Пушки Акимбо»

С 27 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Переводчики»
С 27 февраля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

Праздники и памятные даты
24 февраля
Масленица — начало сырной недели
25 февраля
Международный день блина
26 февраля
Всемирный день неторопливости
27 февраля
Международный день полярного медведя
29 февраля
Международный день редких заболеваний

1 марта
Всемирный день комплимента


Текст и оформление: Нателла Николова