Интерактивное мероприятие «Ах, карнавал – удивительный мир!»
27 февраля в 16:30
Февраль - это время проведения Венецианского карнавала.
Вы познакомитесь с историей и традициями костюмированного праздника, погрузитесь в торжественную атмосферу Европы XVIII века, увидите карнавал глазами известных писателей и путешественников, узнаете, что общего у Венецианского карнавала и русской Масленицы и, конечно, примерите карнавальные маски.
Стоимость: 30 - 100 рублей
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1