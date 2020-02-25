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Тематическая экскурсия «Далекое близко»



27 февраля в 18:00



Современному человеку трудно себе представить, что совсем недавно люди не имели мобильных телефонов, не пользовались интернетом, не смотрели телевизор и понятия не имели о том, что такое радио. Как же они жили? А жили они, обходясь другими средствами, позволяющими передавать сообщения на далёкие расстояния. А вот что это были за средства вы узнаете на тематической экскурсии.



Стоимость: 30 - 130 рублей



Историко-технический музей «Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1

