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Юная тагильчанка Вика Старикова выступила в полуфинале «Минуты славы»
Девочка пела под аккомпанемент мамы
В последний день зимы восьмилетняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила выступила на съёмках второго этапа шоу «Минута славы» в Москве. В этот раз она вышла на сцену не одна, а в сопровождении своей мамы – Анны Стариковой. Виктория исполнила песню Сергея Трофимова «Родина» под аккомпанемент своей мамы, которая играла на рояле. Эфир на «Первом канале» состоялся 25 марта.

В эксклюзивном интервью редакции TagilCity.ru мама Виктории рассказала, оказались ли члены жюри благосклонны в этот раз к её дочери, и с какими впечатлениями девочка вернулась в Нижний Тагил.

Для тех читателей, кто пропустил материал о первом выступлении Виктории Стариковой на шоу «Минута славы», напомним, что тогда судьи посчитали, что Виктория спела слишком взрослую песню, глубину которой не может осознать. Это притом, что на шоу тагильчанку пригласили именно с этой песней.
Изменилось ли что-то в этот раз?
Анна Старикова
Мама Виктории
Они попытались сгладить ситуацию, сказали, что никаких больше самостоятельных выступлений, чтобы на Вику не нападали, что она такая маленькая. Теперь я должна была поддержать свою дочь и выйти на сцену вместе с ней. Я закончила музыкальную школу, но давно не садилась за инструмент. Пришлось вспоминать. Мы вдвоём исполняли песню «Родина» - я играла на рояле, а Вика пела. После выступления на первом этапе нас поддержало очень много людей, эта песня стала нашей им благодарностью.
В прошлый раз благодаря удачному броску монеты-жребия Виктория попала на следующий этап шоу. Насколько хорошо для талантливой тагильчанки завершился этот этап?
Анна Старикова
Мама Виктории
Мнения жюри снова разделились поровну. Сергей Светлаков и Сергей Юрский были за нас. Познеру, я думаю, тоже понравилось, потому что позже он подарил ей очень трогательное письмо. Но раз у него была позиция, что детям там не место, он сказал «нет». А Рената Муратовна была вообще в принципе против нашего выхода на сцену.
В отличие от первого этапа, в этот раз паритет судейских решений не давал права бросить жребий, а приравнивался к проигрышу. Поэтому недавно восьмилетняя Виктория вернулась в Нижний Тагил.
Анна Старикова
Мама Виктории
Было изначально понятно, что дальше мы не сможем пройти. Из 9 участников жюри было нужно выбрать двоих. Глупо было бы полагать, что мы сможем конкурировать с чемпионами мира по хождению по проволоке, многоопытными фокусниками или силовыми акробатами.
Какие впечатления остались у Виктории от поездки? Не переживает ли она, ведь на первом этапе два голоса против вызвали у неё слёзы?
Анна Старикова
Мама Виктории
Ей очень понравилось. Кончено, ей хотелось пройти по решению судей, безо всяких монеток. Эту монету, кстати, ей потом подарили, и она с удовольствием с ней играет. Сегодня она взяла её с собой в школу. Факт отказа со стороны жюри вообще для неё был сиюминутным огорчением. Творческим детям свойственно так выражать свои эмоции. Тем взрослым, которые пишут, что ребенку была нанесена травма, могу сказать, что это не так. Был вынесен урок, что нужно трудиться и совершенствоваться. Но это все равно никоим образом не оправдывает судей! Викуля собирается участвовать во всех достойных проектах, куда будут приглашать. Её расстроило то, что всё закончилось. Очень хочется ещё. Такого заряда эмоций, который мы получили за этот проект, мы бы не получили нигде в нашем городе!
Насколько сильное влияние на решения девочки оказывают родители?
Анна Старикова
Мама Виктории
Мы ей можем помочь, что-то посоветовать, но выбирает она сама. Светлаков правильно понял, что в некоторых моментах она взрослее нас всех вместе взятых. А опыт выхода на такую сцену ни с чем не сравним. Для Вики это всё интересно и ново, как этому не способствовать?
Выступление восьмилетней тагильчанки в полуфинале шоу «Минута славы» получило поддержку только половины жюри: для попадания в финал этого не хватило.
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