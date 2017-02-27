Ей очень понравилось. Кончено, ей хотелось пройти по решению судей, безо всяких монеток. Эту монету, кстати, ей потом подарили, и она с удовольствием с ней играет. Сегодня она взяла её с собой в школу. Факт отказа со стороны жюри вообще для неё был сиюминутным огорчением. Творческим детям свойственно так выражать свои эмоции. Тем взрослым, которые пишут, что ребенку была нанесена травма, могу сказать, что это не так. Был вынесен урок, что нужно трудиться и совершенствоваться. Но это все равно никоим образом не оправдывает судей! Викуля собирается участвовать во всех достойных проектах, куда будут приглашать. Её расстроило то, что всё закончилось. Очень хочется ещё. Такого заряда эмоций, который мы получили за этот проект, мы бы не получили нигде в нашем городе!

