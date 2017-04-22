В октябре 2017 года будет 5 лет, как Сергей Носов является мэром Нижнего Тагила.
Практически полгода еще осталось. За эти полгода можно чего еще сделать. Если говорить по предварительным итогам, я бы выделил некоторые вещи, которые считаю важными. Например, набережная Тагильского пруда. Я считаю, что этот объект удалось выполнить.
Главное, что нам удалось – изменилось отношение тагильчан к своему любимому городу. Для меня показателем этого является день города, к примеру, - массовое мероприятие, когда, если не справляются городские службы, то мусор сейчас лежит аккуратно возле урн, полных в том числе. То есть теперь мусор не разбрасывают, стараются, чтобы было почище. Этого, на мой взгляд, раньше не было. Но это очень важно.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Еще один важный проект. Тагильский трамвай стал предприятием, работающим без убытков. Нам удалось организовать работу и провести мероприятия, позволяющие нашему общественному транспорту уверенно функционировать. Соответственно, у него есть будущее. Многие тагильчане помнят ситуацию, когда трамвай был на грани исчезновения. Мы его спасли.
Я считаю одним из достижений — это то, что тепло- и ресурсоснабжающие организации, во всяком случае две, стали работать рентабельно. Не с убытками, а рентабельно. В том числе за счёт того, что мы провели ряд мероприятий, позволяющих снижать затраты. Это опять же определенная перспектива, в том числе и по привлечению инвестиций в этот сектор экономики.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Сергей носов:
Остальные объекты, о которых мы любим говорить, все их видели, знают. И эти объекты являются, на мой взгляд, символом того, что жизнь в Нижнем Тагиле не просто продолжается или вяло течет. Жизнь может и должна быть более интересной, более активной! И менять жизнь эту можно своими руками. То есть, всем вместе.
Ну, а если говорить, что еще полгода - в любом случае нужно работать до конца, независимо от того есть указ, нет указа. В последний день на работе нужно работать так, будто он действительно последний. Торопиться сделать еще большее и создать заделы на будущее. Потому что главное, ради чего работает любой руководитель на любом уровне, – создание перспектив и подготовка кадров.