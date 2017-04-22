Практически полгода еще осталось. За эти полгода можно чего еще сделать. Если говорить по предварительным итогам, я бы выделил некоторые вещи, которые считаю важными. Например, набережная Тагильского пруда. Я считаю, что этот объект удалось выполнить.



Главное, что нам удалось – изменилось отношение тагильчан к своему любимому городу. Для меня показателем этого является день города, к примеру, - массовое мероприятие, когда, если не справляются городские службы, то мусор сейчас лежит аккуратно возле урн, полных в том числе. То есть теперь мусор не разбрасывают, стараются, чтобы было почище. Этого, на мой взгляд, раньше не было. Но это очень важно.

