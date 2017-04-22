Сергей Носов о бездомных собаках в Нижнем Тагиле: нужно жесткое законодательство в отношении владельцев животных
20 апреля Сергей Носов во время прямого эфира с редакцией ответил и на вопросы читателей TagilCity.ru.
В частности, жителей Нижнего Тагила интересует ситуация с бездомными собаками и в принципе, с собаками, у которых есть хозяева. Бездомные собаки пугают и взрослых, и детей. Это опасно и вероятностью заражения бешенством, и в принципе нападением. А для домашних собак тагильчанам очень хотелось бы иметь площадки для выгула. Возможно ли появление данных площадок и как решается проблема с бездомными животными?
Конечно, в России земли много. Земли настолько много, что мы не умеем ей распоряжаться, но считаем, что ее тут... И одна из проблем на нашей большой российской территории сейчас решается - со свалками. Свалки же нам никто из соседних регионов или, тем более, недружественной страны не привозил. Это мы сделали все сами.

Что касается собак, это вообще вопрос очень серьезный и, я бы сказал, принципиальный. И, к сожалению, никто не хочет его решать на законодательном уровне.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Сергей носов:
Мы часто сравниваем себя «А вот у них… а у нас…». Надо сказать, держать четвероногого друга в Европе – это достаточно накладно. Владельцам животных нужно платить все страховки, медицинские в том числе. Платить налоги и так далее, и тому подобное. И ложится серьезная юридическая ответственность. Так, хозяина могут наказать за жесткое обращение с животными. При этом, я за рубежом обращал внимание: когда собаку выгуливают – у всех на поводке привязан мешочек для того, чтобы убрать за своим четвероногим другом.
У нас же сегодня как происходит – люди обращаются: «Снег растаял, невозможно во дворе гулять с детьми». Везде остались следы от собак. Но это опять же, к сожалению, на мой взгляд, происходит потому, что отсутствует законодательство, которое регулирует такие вещи и регулирует очень жестко. Отсутствует материальная ответственность за своего четвероногого друга. Это первое.

И в том числе поэтому у нас, к сожалению, продолжает увеличиваться количество бездомных животных - собак, по которым уже обращаются граждане. Но, возвращаясь не к бездомным: у нас же совершенно нет никакой ответственности и, иногда, даже морали, когда громадный пес, типа ротвейлера, идет без намордника! И хозяин заявляет: «Он у меня послушный, он не кусается, он меня слушается». Это, знаете, некая бравада такая, что «я такой крутой, что собака у меня, пальцем шевельну, она выполнит любую команду». К сожалению, так не получается.

К сожалению, мы другое не учитываем, что человек этого не знает, мимо проходящий, в том числе и ребенок. И он боится. И вот это недисциплинированность, безответственность, мы не замечаем в ней, что мы обижаем или травмируем других людей, проходящих мимо.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
Что касается бездомных. Мы больше вреда приносим, в том числе и животным, и не надо забывать о людях. У нас сегодня целое поколение, скажем так, животных, рожденных дикими. Они не знают, что такое человек, они только издалека его видели. Они никогда не жили в доме, ни в квартире и т.д. Это уже дикие животные. Но в этом их и опасность. И с точки зрения болезни, и с точки зрения возможного нападения на человека, это бывает.

И здесь не должно быть никаких лукавств – это дикое и очень опасное животное, потому что очень умное. А у нас, к сожалению, в погоне копируются законы, в том числе европейского сообщества, доходим до парадокса. У нас сегодня нужно не просто отловить собачку. Ее нужно содержать в комнатном помещении или помещении при температуре не ниже 18 градусов, если мы про зиму говорим. Поить, кормить 6 месяцев – вдруг появится хозяин. Но собака была сразу рождена дикой, без хозяина. Причем такое количество, что столько желающих просто не найдешь.

А на это тратятся деньги. Причем на собак уходит порой больше, чем средний прожиточный минимум! И надо перестать в этих мероприятиях ставить галочки для отчетности и говорить: «Вот тут мы немножко чему-то соответствуем». Надо называть вещи своими именами, навести порядок и тогда с действительно домашними животными будет и уход, и чистота, и ответственность. И площадки для животных появятся, в том числе в Нижнем Тагиле. Их же надо на какие-то средства строить. Мы же не можем их строить за счет людей без питомцев, в том числе тех, у кого аллергия на животных.

И вот надо именно с этого начинать. Надо перестать лукавить: вот у нас тут все правильно, и вот, не дай бог, нас обвинят в какой-то жестокости. Неправильно, когда мы позволяем и закрываем глаза на происходящее. Это неправильно по отношению к животным и неправильно по отношению к людям. Проблемы существуют, и они прогрессируют. Я обращался к законодателям всех уровней. И Государственной Думы, и региональной. Но надо принимать законы. Потому что действительно за их соблюдением, за тем, что сейчас принято, следит прокуратура. И на нас воздействует.
Сергей Носов
Глава города Нижний Тагил
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