Что касается бездомных. Мы больше вреда приносим, в том числе и животным, и не надо забывать о людях. У нас сегодня целое поколение, скажем так, животных, рожденных дикими. Они не знают, что такое человек, они только издалека его видели. Они никогда не жили в доме, ни в квартире и т.д. Это уже дикие животные. Но в этом их и опасность. И с точки зрения болезни, и с точки зрения возможного нападения на человека, это бывает.



И здесь не должно быть никаких лукавств – это дикое и очень опасное животное, потому что очень умное. А у нас, к сожалению, в погоне копируются законы, в том числе европейского сообщества, доходим до парадокса. У нас сегодня нужно не просто отловить собачку. Ее нужно содержать в комнатном помещении или помещении при температуре не ниже 18 градусов, если мы про зиму говорим. Поить, кормить 6 месяцев – вдруг появится хозяин. Но собака была сразу рождена дикой, без хозяина. Причем такое количество, что столько желающих просто не найдешь.



А на это тратятся деньги. Причем на собак уходит порой больше, чем средний прожиточный минимум! И надо перестать в этих мероприятиях ставить галочки для отчетности и говорить: «Вот тут мы немножко чему-то соответствуем». Надо называть вещи своими именами, навести порядок и тогда с действительно домашними животными будет и уход, и чистота, и ответственность. И площадки для животных появятся, в том числе в Нижнем Тагиле. Их же надо на какие-то средства строить. Мы же не можем их строить за счет людей без питомцев, в том числе тех, у кого аллергия на животных.



И вот надо именно с этого начинать. Надо перестать лукавить: вот у нас тут все правильно, и вот, не дай бог, нас обвинят в какой-то жестокости. Неправильно, когда мы позволяем и закрываем глаза на происходящее. Это неправильно по отношению к животным и неправильно по отношению к людям. Проблемы существуют, и они прогрессируют. Я обращался к законодателям всех уровней. И Государственной Думы, и региональной. Но надо принимать законы. Потому что действительно за их соблюдением, за тем, что сейчас принято, следит прокуратура. И на нас воздействует.