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Сергей Носов ответил на вопросы редакции TagilCity.ru и жителей Нижнего Тагила
20 апреля 2017 года состоялся
прямой эфир редакции TagilCity.ru
с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Глава города побеседовал с редакцией на важные политические и экономические темы, а также ответил на вопросы от читателей TagilCity.ru. Трансляция данного интервью проходила эксклюзивно в прямом эфире
в группе портала ВКонтакте
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