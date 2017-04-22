Знаете, я уже 20 лет слышу, что надо привлекать инвестиции, но у нас в России до сих пор остается в целом проблема. У нас есть проблема в наших особых экономических зонах, которые должны привлекать инвестиции, а, по-моему, толком ничего не привлекли. А потрачены значительные деньги.



И инвестиции - это не какое-то мероприятие, которое обязательно должно быть выполнено. Здесь зачастую бывают и неудачи. Но надо каждый раз снова и снова повторять попытки. И уметь находить общий язык с потенциальными инвесторами. Самое главное здесь – доверие. У инвестора есть доверие к тем людям, с которыми ему предстоит работать. Будет доверие, что его инвестиции не пропадут, а вернуться к нему с процентами – и инвестор пойдет.



В Нижнем Тагиле у нас какие-то вещи получились. Есть перспективы, и мы над ними работаем. Что-то не получилось – мы будем повторять снова и снова. Потому что без привлечения инвестиций за одни бюджетные средства развитие города не удастся осуществить. Мы это прекрасно понимаем. И определенные успехи у Тагила есть. Мы одними из первых в Российской Федерации, пройдя все препоны, защитив нашу позицию в московском ФАСе, заключили контракт жизненного цикла на освещение города в 25 лет. Инвестиционный контракт на проект «Светлый город»! Причем условия такие, что гарантию за нашего подрядчика дал ВТБ на 1,5 миллиарда рублей.



Поэтому есть определённый опыт. Я смотрю на работников администрации - с этим опытом они уже спокойно подходят к вопросам о процессе, о котором мы говорим. Сейчас есть серьезная перспектива по воде. Это водоподготовка, водоснабжение, водоотведение в Нижнем Тагиле. И здесь мы уже ведем переговоры напрямую с венгерскими экспортными банками в рамках соглашения, которое было подписано президентом Владимиром Путиным и венгерским премьер-министром. И здесь мы видим желание потенциальных инвесторов сотрудничать именно с Нижним Тагилом. Для нас это приятно. Самое главное - реализовать, построить.

