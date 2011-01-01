Как тагильчанин построил бизнес на детской одежде:
«Еще каких-то 10 лет назад я даже не представлял себе, что буду заниматься детским трикотажем, а сейчас я руковожу компанией, у которой есть свои производственные мощности, франчайзинговая сеть и огромное количество поклонников»
Сергей Ветошкин является основателем компании LEMIVE по производству детского трикотажа.

– Я родом из Нижнего Тагила, из династии строителей, и будущее связывал только с этой профессией, отучившись в строительном институте и работая в строительной организации, – рассказывает Сергей. – Работа по найму довольно быстро перестала меня удовлетворять, и я решил заняться своим бизнесом: сколотил бригаду строителей и занялся ремонтом. Бизнес хорошо развивался, я был доволен результатом.
История с непростым началом
Вплоть до 2008 года Сергей работал с бригадой строителей. Но объекты разом оказались заморожены из-за кризиса, бригада распалась, заработки прекратились.

25-летний глава семейства, отец маленькой дочки стал думать о том, как теперь зарабатывать.
В это же время знакомый Сергея, который должен был ему крупную сумму денег, пошёл навстречу товарищу и вернул деньги раньше срока.

А ещё он предложил интересную идею для бизнеса – пошив детского трикотажа. Сергея эта подсказка зацепила, и он начал изучать рынок с нуля.
2008 год – запуск одежды под брендом
«Милое солнышко»
Спойлер: трудное начало, отсутствие прибыли и уход напарника
Ассортимент компании был невелик: ползунки, пижамы, комплекты белья и другое. Несколько оптовиков закупали партии продукции, однако доход покрывал лишь оплату кредита и транспортные расходы, поскольку цех располагался в другом городе. Два года молодые бизнесмены ничего не зарабатывали, однако вера Сергея в успех его дела была непоколебима.
Чего не скажешь о напарнике: тот покинул «невыгодный» бизнес.
– И как раз в это время я узнал, что в Нижнем Тагиле остался без работы крупный цех по пошиву спецодежды, сотрудники были готовы помочь мне в наладке оборудования и перейти на работу ко мне. Это была удача! Я нанял новых конструкторов детской одежды, которые помогли улучшить ассортимент, увеличив его до 50 наименований, они внесли огромный вклад в развитие компании.

Сергей Ветошкин
Расширяя границы

Вскоре в Нижнем Тагиле открылись два розничных магазина по продаже трикотажа. Команде Сергея удалось точно определить свою нишу.

Началось производство недорогой качественной одежды, которая завоевала симпатии родителей. Деятельность компании начала охватывать другие города Свердловской области.

В 2011 году компания завоевала победу на премии «Шеф года 2011» в номинации «Шеф. Прорыв. Производство».
– Объемы росли, и вскоре нашего цеха в 250 кв.м перестало хватать, и мы переехали в новое помещение площадью 500 кв.м. Сейчас это уже новая фабрика с современным оборудованием и лучшими специалистами швейного дела.

В 2012 году компании, которая из ИП перешла в ООО, предстояло выбрать комфортный банк для бизнеса.

– В Нижнем Тагиле сделать это было сложно: где-то вообще не рассматривают малый бизнес для кредитования. У кого-то более жёсткие условия, кто-то работает с малым бизнесом, но не кредитует, кто-то вообще не работает с юридическими лицами. В итоге выбор был сделан в пользу ВУЗ-банка. И мы с ними до сих пор.
Вдохновлённый собственными детьми
В 2011 году были открыты ещё два магазина. Делами Сергей занимался вместе с супругой. К 2013 году одежду «Милое солнышко» отправляли по всей России. Фабрика выпускала по 15 тысяч изделий в месяц.
В 2014 году компания сменила имя на LEMIVE. Появился новый бренд детской одежды, вдохновителями которого Сергей по праву называет своих детей.


Весь 2017 год компания занималась запуском нового потока трикотажа. За два месяца удалось получить более 40 заявок.
LEMIVE, по первым буквам имен детей Сергея: ЛЕ – Леонид, МИ – Милана, ВЕ – Ветошкины.
– Мы постоянно совершенствуем свой ассортимент, отслеживаем модные тенденции, уделяем большое внимание упаковке. К 2020 году мы планируем открыть 50 фирменных магазинов LEMIVE в России и Казахстане.

Сергей Ветошкин
«Мы не планируем останавливаться на наших достижениях!»
  • 2 миллиона штук детских товаров за 10 лет работы
  • Более тысячи положительных отзывов и армия поклонников

Бизнес вместе с надёжным банком
Персональный менеджер ВУЗ-банка всегда на связи и может решать любые, даже самые нестандартные задачи, связанные с бизнесом.
Отдельно можно говорить о том, что без поддержки банка ни один бизнес не смог бы добиться успеха.
Все понимают, что деньги решают многое, несмотря на вдохновение и желание владельца той или иной компании.

Пройдя вместе с ВУЗ-банком путь становления компании, Ветошкин лишь убедился, что сделал правильный выбор. Теперь LEMIVE имеет в банке несколько счетов, кредитуется для пополнения оборотных средств и строит новые амбициозные планы.

– Банк легко может проверить целевое использование выданных средств, а мы всегда можем легко получить деньги на оборотку, чтобы закупить сырьё.


С компанией LEMIVE работает персональный менеджер.
– Наш персональный менеджер, Лариса, всегда на связи и помогает решать любые задачи, связанные с бизнесом.
Сергей Ветошкин о ВУЗ-банке
Основатель бренда LEMIVE
– Почему компания LEMIVE работает с ВУЗ-банком? По-моему, ответ очевиден: потому что нам с ними выгодно. Комфортные условия, скорость, персональный подход - в ВУЗ-банке есть всё, что нужно для бизнеса!
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