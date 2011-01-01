– Объемы росли, и вскоре нашего цеха в 250 кв.м перестало хватать, и мы переехали в новое помещение площадью 500 кв.м. Сейчас это уже новая фабрика с современным оборудованием и лучшими специалистами швейного дела.



В 2012 году компании, которая из ИП перешла в ООО, предстояло выбрать комфортный банк для бизнеса.



– В Нижнем Тагиле сделать это было сложно: где-то вообще не рассматривают малый бизнес для кредитования. У кого-то более жёсткие условия, кто-то работает с малым бизнесом, но не кредитует, кто-то вообще не работает с юридическими лицами. В итоге выбор был сделан в пользу ВУЗ-банка. И мы с ними до сих пор.