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Как тагильчанин построил бизнес на детской одежде:
«Еще каких-то 10 лет назад я даже не представлял себе, что буду заниматься детским трикотажем, а сейчас я руковожу компанией, у которой есть свои производственные мощности, франчайзинговая сеть и огромное количество поклонников»
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Вскоре в Нижнем Тагиле открылись два розничных магазина по продаже трикотажа. Команде Сергея удалось точно определить свою нишу.
Началось производство недорогой качественной одежды, которая завоевала симпатии родителей. Деятельность компании начала охватывать другие города Свердловской области.
В 2011 году компания завоевала победу на премии «Шеф года 2011» в номинации «Шеф. Прорыв. Производство».