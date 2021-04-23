Вновь молниеносно пролетели выходные. Если вы по каким-либо причинам провели их дома, не стоит расстраиваться - в будни тоже можно найти время посетить разные мероприятия. По традиции в культобзоре TagilCity.ru вы найдете самые интересные события предстоящей недели.

Танцевать можно на улице. Не верите? Сходите на танцевальную прогулку и потанцуйте от души. Также любители музыки смогут выбрать концерт в подходящем формате: барды, квартирник или песни победы. В кино пройдет фильм о художнике -сюрреалисте Сальвадоре Дали.

Продуктивной вам недели!