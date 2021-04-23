Вновь молниеносно пролетели выходные. Если вы по каким-либо причинам провели их дома, не стоит расстраиваться - в будни тоже можно найти время посетить разные мероприятия. По традиции в культобзоре TagilCity.ru вы найдете самые интересные события предстоящей недели.
Танцевать можно на улице. Не верите? Сходите на танцевальную прогулку и потанцуйте от души. Также любители музыки смогут выбрать концерт в подходящем формате: барды, квартирник или песни победы. В кино пройдет фильм о художнике -сюрреалисте Сальвадоре Дали.
Продуктивной вам недели!
«Молоко»
«Девятаев»
С 29 апреля
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Великий»
Сеансы 26-28 апреля
ТЦ DEPO
«Властелин колец: Возвращение Короля. Перевыпуск»
С 29 апреля
ТЦ DEPO
«Прабабушка лёгкого поведения»
С 29 апреля
ТЦ DEPO
«Небесная сказка»
27 апреля в 11:00 и 16:00 и 28 апреля в 11:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Ревизор (версия 1.2)»
28 апреля и 30 апреля в 18:00 и 29 апреля в 16:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»
29 апреля в 10:00 и 12:30
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Истории Ладошкиных»
29 апреля в 10:00
Стоимость: 150 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 27
ТЦ DEPO