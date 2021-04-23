Культобзор на tagilcity.ru
Квартирник, танцы на улице и Дали
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?

Вновь молниеносно пролетели выходные. Если вы по каким-либо причинам провели их дома, не стоит расстраиваться - в будни тоже можно найти время посетить разные мероприятия. По традиции в культобзоре TagilCity.ru вы найдете самые интересные события предстоящей недели.


Танцевать можно на улице. Не верите? Сходите на танцевальную прогулку и потанцуйте от души. Также любители музыки смогут выбрать концерт в подходящем формате: барды, квартирник или песни победы. В кино пройдет фильм о художнике -сюрреалисте Сальвадоре Дали.


Продуктивной вам недели!

Концерты
«Победный марш»

29 апреля в 18:30

Стоимость: 300-500 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Творческий вечер Андрея Казакова «То самое шоу»

29 апреля в 19:00

Стоимость: 150 рублей

Дворец культуры имени И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей,1
Рок-группы Нижнего Тагила
У нас в городе много талантливых людей. TagilCity.ru подготовило материал о музыкантах, играющих рок и очень любящих творчество.
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Андрей Лисецкий и группа «Аватара»

30 апреля в 20:00

Музыканты сыграют акустическим составом программу «Вальс у обочины». Т
Скрипка, виолончель, гитара, зажигательная перкуссия, бас, барабаны и именно та двухчасовая программа, которую вы ещё не слышали.

Стоимость: 900 -1500 рублей

«Гагаринба﻿р, ул. Хохрякова 17
DANCE WALKING

29 апреля в 18:00

Участники собираются в назначенном месте, надевают наушники, одновременно включают общий плейлист на своих девайсах и танцуют. Уметь танцевать необязательно.

Маршрут: от ТРЦ Россия по площади Славы до фонтана, затем к Стеле с Вечным Огнем, от Стелы в сторону Поликлиник, от Поликлиник по пешеходному переходук Ледовому Дворцу, танцем вокруг и в парке Дворца.
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Встреча на Вагонке у ТРЦ Россия

Концерт коллективов ДК «Юбилейный»

28 и 30 апреля

Концерт заслуженного коллектива хореографического ансамбля "Родничок" и народного хореографического ансамбля "Акцент".

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе,29



﻿Творческая встреча «Я открываю свое сердце»

26 апреля в 18:00


Славянский центр, пр. Уральский, 111

Музеи



Выставка «Неизвестный Михаил Дистергефт»

26 апреля в 16:00

На юбилейной выставке вы познакомитесь с творчеством выдающегося мастера графики и живописи Михаила Васильевича Дистергефта. Основной частью экспозиции стали произведения, представленные семьей художника – его наследниками. Эта часть наследия по-настоящему уникальна, в неё вошли картины с видами родного уголка автора – Нижнего Тагила. Другая часть экспозиции дополнена графикой из коллекции музея.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Спектакли

«Молоко»


27 и 28 апреля в 19:00

Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Кино
«#АртЛекторийВкино: Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»

28 апреля в 19:00

Вы заглянете в знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетите вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас. Место Дали среди великих художников прошлого давно определено, и документальный фильм поможет приблизиться к мастеру, чей образ сам был произведением искусства — жизнь и творчество оказались в нём так тесно переплетены, что Дали обрёл бессмертие как одна из ключевых культурных фигур XX века.

Стоимость: 300 рублей

ТЦ DEPO

«Девятаев»

С 29 апреля


ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Великий»

Сеансы 26-28 апреля


ТЦ DEPO

«Властелин колец: Возвращение Короля. Перевыпуск»

С 29 апреля

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ТЦ DEPO

«Прабабушка лёгкого поведения»

С 29 апреля

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ТЦ DEPO

Детям

«Небесная сказка»

27 апреля в 11:00 и 16:00 и 28 апреля в 11:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Ревизор (версия 1.2)»

28 апреля и 30 апреля в 18:00 и 29 апреля в 16:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»

29 апреля в 10:00 и 12:30


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Истории Ладошкиных»

29 апреля в 10:00


Стоимость: 150 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 27

Как помочь птицам?
TagilCity.ru рассказывает о тагильчанке, которая спасает пернатых. Ястреб, сова, галка, дятлы и синицы - все проходят лечение в птичьей больнице.
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«Руфус. Хроники волшебной страны»

26-28 апреля

В этом весёлом семейном приключении Скотт и его подруга Эмили встречаются с Руфусом, отважным пушистым существом, который умоляет их помочь восстановить его исчезающее королевство.

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ТЦ DEPO

«Упс! Приплыли»
с 29 апреля
После 147 дней в открытом море дела на ковчеге не очень: запасы еды заканчиваются, хищники начинают жадно посматривать на травоядных, а земля так и не показалась. Но все меняет случай. Нечаянно оказавшись за бортом, Финни и Леа обнаруживают райский остров, на котором всем нашлось бы место. Осталось только спросить, что по этому поводу думают обитатели этого острова…

«Красногвардеец»
Праздники и памятные даты
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
26 апреля
Всемирный день охраны труда

28 апреля
День работника скорой медицинской помощи
28 апреля


Международный день танца
29 апреля
Великий (Чистый) четверг
29 апреля
Международный день джаза
29 апреля
Текст и оформление: Нателла Николова