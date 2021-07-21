Друзья! Начинается новая рабочая неделя, и мы подготовили для вас подборку будничных мероприятий. На реке Тагил стартуют соревнования по гребному слалому, в кино - новый фильм о путешествии по джунглям, а также нас ждет фестиваль уличных спектаклей для детей.
Куда пойти в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Хорошей недели!
Гребной слалом
25 по 27 июля в 10:00
На реке Тагил пройдут Чемпионат Уральского федерального округа и Чемпионат города Нижний Тагил по гребному слалому.
В соревнованиях примут участие спортсмены сборной команды России и Свердловской области.
Парк «Народный»
«Щенячий патруль в кино»
С 26 августа
«Красногвардеец»
«Основной инстинкт»
С 29 августа
«Красногвардеец»
«Круиз по джунглям»
С 29 августа
ТЦ DEPO
День Крещения Руси28 июля