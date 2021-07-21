Друзья! Начинается новая рабочая неделя, и мы подготовили для вас подборку будничных мероприятий. На реке Тагил стартуют соревнования по гребному слалому, в кино - новый фильм о путешествии по джунглям, а также нас ждет фестиваль уличных спектаклей для детей.

Куда пойти в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Хорошей недели!