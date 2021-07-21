культобзор на tagilcity.ru
Гребля, джунгли и уличные спектакли
Куда сходить в будни в Нижнем Тагиле?

Друзья! Начинается новая рабочая неделя, и мы подготовили для вас подборку будничных мероприятий. На реке Тагил стартуют соревнования по гребному слалому, в кино - новый фильм о путешествии по джунглям, а также нас ждет фестиваль уличных спектаклей для детей.


Куда пойти в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Хорошей недели!

Фестиваль детских уличных спектаклей «Ку-ку Фест»

27 июля в 14:00

В программе :
Больше пятнадцати спектаклей с элементами театра кукол, где играют дети и взрослые; балаганные представления; уличные игры, хороводы; фуд-корт с простой едой для детей; тематические сладости и сувениры; фотозона; вечерние танцы.
Стоимость: для взрослых и детей старше 5 лет – 300 рублей на все спектакли, дети до 5 лет- бесплатно.

Посёлок Черноисточинск, Кирова 2а, территория фабрики
Моноспектакль «Греческий салат»
29 июля в 20:00

В Нижней Тагил приедет спектакль-концерт о хорошо забытых супергероях от актёра челябинского театра драмы Вадима Долговых.
Музыкальный стендап для электрогитары без оркестра по древнегреческим мифам, которые окажутся не такими уж и древними и совсем не греческими. Рассказчик сам создаёт музыку, играет на инструментах, превращая повествование в концерт человека-оркестра.

Стоимость: 200 рублей
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Летняя программа чтения «Ключ от лета»
28 июля в 11.00
Неизведанное рядом: сторисек
Библиотека №1
28 июля в 14.00
Тайна в книге - книга-тайна: квест
Библиотека №18
28 июля в 15.00
По дороге в легенду: познавательная лаборатория
Библиотека №3
28 июля в 15.00
Причуды природы: экологическое исследование
Библиотека №5
28 июля в 15.00
В лабиринте головоломок: квест
Библиотека №7
28 июля в 15.00
Живая планета Земля: калейдоскоп интересных открытий
Библиотека №8

Гребной слалом

25 по 27 июля в 10:00


На реке Тагил пройдут Чемпионат Уральского федерального округа и Чемпионат города Нижний Тагил по гребному слалому.


В соревнованиях примут участие спортсмены сборной команды России и Свердловской области.


Парк «Народный»

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Выставки
«В стране изумрудного Будды», работает до 1 августа
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Проба. Молодые ювелиры», работает до 10 августа
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Западноевропейской искусство», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
Графика Айрата Терегулова, работает до 8 августа
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Индустриальное наследие как ресурс для развития», работает до 30 июля
Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6
Кино

«Щенячий патруль в кино»

С 26 августа


«Красногвардеец»

«Основной инстинкт»

С 29 августа


«Красногвардеец»

«Круиз по джунглям»

С 29 августа


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Международный день тигра
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Международный день дружбы
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Всемирный день рейнджера
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Текст и оформление: Нателла Николова
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