Зверская карьера: чем живет ветеринарный бизнес в Нижнем Тагиле

Практически все владельцы клиник для животных имеют специальное образование. Собеседники редакции говорят о том, что сложно вести такой бизнес, не имея хотя бы первоначального образования. Помимо организационных моментов важно уметь оценить квалификацию врача при приеме на работу. Важно знать все в этом бизнесе и поработать в нем с азов, чтобы понять, как это вообще работает, как правильно отрегулировать работу клиники, чтобы это было удобно, комфортно и правильно.
Важным считается периодическое посещение терапевтических и хирургических конференций. Это новые знания и обмен опытом. Учеба и курсы повышения квалификации многие ветеринарные врачи считают обязательными, потому что, по сути, в клинике они продают свои знания и опыт.