расследование tagilcity.ru
Зверская карьера: чем живет ветеринарный бизнес в Нижнем Тагиле
Ветеринарный бизнес Нижнего Тагила: конкуренция, отзывы, необходимые и навязанные услуги.
Редакция TagilCity.ru продолжает изучать рынок услуг Нижнего Тагила. В очередное расследование попал рынок ветеринарных услуг.

Мы выясняли, как работает и на чем зарабатывает бизнес частных ветклиник Нижнего Тагила. Инсайдеры из числа работников сферы поделились, почему отзывы от клиентов об одной и той же клинике могут быть как восторженно-положительными, так и резко негативными.
Если любимому питомцу не здоровится, мы спешим в ветклинику. Многие люди видят в человеке в белом халате волшебника и полностью уповают на этого врача. Ведь человек может сказать и показать, где у него болит. А состояние животного может определить только специалист.

Почему, обратившись один раз в клинику, люди готовы приходить в нее вновь и вновь. Почему, возникают ситуации, когда после курса процедур в одной клинике люди начинают искать помощи в другой?
Согласно данным из системы СПАРК, в Нижнем Тагиле на рынке ветуслуг услуг работает не более 10 компаний. Среди них наиболее известными считаются: ветклиники «Симба», «Айболит», «Веселый шпиц», «Три кота», ветеринарный госпиталь «Динго», веткабинет «Ветхаус», а также государственные ветеринарные станции.
Ветеринарная клиника «Симба»

На рынке ветуслуг с 2010 года.

Директор: Светлана Сенникова; совладельцы: Светлана Сенникова, Наталья Некрестова, Ирина Гайнутдинова.

Выручка от продажи за отчетный период 2016 года составила 6,418 млн рублей.

В 2017 году заключен контракт с МУ МВД России «Нижнетагильское» на оказание услуг по обслуживанию служебных собак.
Информация о нарушениях, выявленных надзорными органами, отсутствует.
ООО «Ветеринарный центр «Веселый шпиц»

Работает с 2013 года

Директор и учредитель: Анжелика Сохраннова

Выручка от продажи на конец 2017 года составила 7,196 млн рублей.

Хозяева четвероногих пациентов говорят, что в этой клинике самое современное оборудование для диагностики.

В 2016 году при плановой проверке Россельхознадзора были выявлены нарушения в хранении лекарственных препаратов (нарушен температурный режим). В 2017 году Роструд выявил нарушения трудового законодательства во время внеплановой проверки.

Ветеринарный госпиталь «Динго»

ООО «Динго» зарегистрировано в 1995 году, местонахождение - г. Екатеринбург, в Нижнем Тагиле работает филиал госпиталя.

Директор и учредитель: Игорь Абрамов

По данным системы Спарк выручка от продаж в 2017 году составила 1,507 млн рублей.
Данных о нарушениях, выявленных во время плановых проверок надзорных органов в системе нет.
I
Ветеринарная клиника «Айболит»

ИП Зайцева Наталья Владимировна, работает с 1997 года.

В системе Спарк нет данных о выручке индивидуальных предпринимателей.

В 2017 году заключен контракт между ИП Зайцева Н.В. и МУ МВД России «Нижнетагильское»
на обслуживание служебных собак.

Ветклиника «Айболит» оказывает ветеринарную помощь грызунам и рептилиям.


Ветеринарная клиника «Ветхаус»

ИП Лях Александра Игоревна, зарегистрирован в 2014 году.

Клиника расположена на первом этаже жилого дома.
Приверженцы и негативщики
Нет людей, которые будут на 100% довольны какой-либо клиникой. И у нас таких полно. Есть клиенты, которые говорят: «Мы доверяем только Вам» и ездят из Серова, Верхотурья и городов поближе. Это приятно, что они ценят. Есть и такие, кто остается недоволен лечением. Как правило, когда животное в плохом состоянии, у людей отключается мозг и они жаждут чуда. За это животное в клинике также борются, как и они, а оно умирает. В состоянии аффекта владелец считает виноватой, конечно, клинику. Соответственно, пишут как положительные, так и резко негативные отзывы. А ведь мы сами, когда куда-то едем или собираемся посетить что-то, читаем отзывы, и у нас складывается мнение.

Владелица ветклиники в Нижнем Тагиле
На одних и тех же ресурсах можно увидеть совершенно полярные отзывы об одной и той же клинике.

Владелица ветклиники в Нижнем Тагиле
В любой сфере деятельности будут негативные и позитивные отзывы потребителя. Это нормально. Тут еще принцип – кто помог, тот и молодец. Так или иначе, мы в своей работе стремимся к качеству. Отзывы читаем, делаем выводы. Складывается так, что довольный человек и так всем доволен, он не всегда сядет писать хороший отзыв, ведь все замечательно. А вот негатив люди выплескивают на страницах интернета чаще, а потом этот негатив охотно пересказывается. А есть еще такая вещь, как конкуренция. Под фейковыми именами конкуренты поливают друг друга грязью.
Конкуренция
Конкуренция есть везде, в любом бизнесе. Просто кто-то может действовать не совсем прозрачными методами. У нас, например, строго-настрого запрещено говорить плохо о конкурентах при клиентах и просто в общении. Это неэтично.

Не каждая клиника в нашем городе примет пациента из другой клиники. Это очень удивляет. Ко мне приходят из многих клиник, они могут там комплексно лечиться, но мы им не отказываем, когда приходят к нам, как в последнюю инстанцию. С одной стороны – и владельцев жалко, и животное жалко, если оно доведено до крайности. Но мы же тоже не волшебники, бывает, что помочь уже ни чем нельзя.

Ветеринарный врач из Нижнего Тагила
Практически все владельцы клиник для животных имеют специальное образование. Собеседники редакции говорят о том, что сложно вести такой бизнес, не имея хотя бы первоначального образования. Помимо организационных моментов важно уметь оценить квалификацию врача при приеме на работу. Важно знать все в этом бизнесе и поработать в нем с азов, чтобы понять, как это вообще работает, как правильно отрегулировать работу клиники, чтобы это было удобно, комфортно и правильно.

Важным считается периодическое посещение терапевтических и хирургических конференций. Это новые знания и обмен опытом. Учеба и курсы повышения квалификации многие ветеринарные врачи считают обязательными, потому что, по сути, в клинике они продают свои знания и опыт.
Необходимость или навязанная услуга?
говорят
В ветеринарных клиниках идет выкачка денег. Часто к основным процедурам рекомендуют еще ряд других, зачастую совсем бесполезных. В некоторых клиниках даже выставлены планы по продажам. Бывает, лечат уже практически труп, но лечат. Им это надо. Это бизнес.
В свое время в одной из клиник города продавали «сложнопитательный укол» - 20 кубиков натрия хлорида и 2 куба цианокобаламина. Эту розовую водичку настоятельно рекомендовали, как средство от весеннего и осеннего авитаминоза животных. Это бред.

Вреда не будет, но и пользы никакой – деньги выкинуты. Понятно, что анализы крови – нужно делать, и мочи тоже, только они смогут рассказать об истинных причинах заболевания животного, но колоть розовую водичку – не обязательно. Таким же образом продавали аскорбиновую кислоту, которую животным загоняли под кожу, при этом они визжали, потому что она щиплет, там потом были воспаления, потому что под шкурой кислота. По владельцу же тоже видно, можно ему лапши навешать и раскрутить на что-то.

ветеринарный врач из Нижнего Тагила

Заводчица
Если с вами в клинике сюсюкаются, значит вы это оплатили. Но наглеть-то ведь тоже нельзя. А с другой стороны - если бы речь шла о человеке, а не о животном, хотели бы мы, чтобы про нашего нашего родственника сказали: «Тут нечего спасать, все равно умрет». Или все-же настаивали бы на лечении и борьбе за его жизнь до конца?
Часто в клиниках могут воспользоваться тем, что растерянные владельцы готовы на все, чтобы помочь любимому питомцу, но не разбираются, действительно ли нужны те или иные анализы и манипуляции.

Зачастую грамотно ко всему подходят заводчики. Они занимаются разведением животных, часто обращаются в ветклиники и научились ориентироваться в вопросах ветеринарии не хуже дипломированных специалистов. Они любят свою породу, своих животных, и им уже редко можно навязать что-либо ненужное.


Заводчик собак, Нижний Тагил
Как правило, при покупке породистого питомца, заводчики рекомендуют новым владельцам обращаться в ту ветклинику, в которой обслуживаются сами.
Было как-то, что заболела собака. Анализы - это понятно, обязательно сдавать, без них не определить заболевание. Помимо всего прочего были назначены капельницы. На процедуру нужно было ездить в клинику каждый день. Естественно, в цену лечения входили не только стоимость лекарства и прием врача, но и каждая манипуляция в процедурном кабинете. Но я сам умею ставить капельницу. Настоял на том, чтобы собаке поставили катетер в вену, и сказал, что буду делать сам. Врач расстроилась, нехотя мне продали лекарства и расписали пропорции для капельницы. Но при этом настоятельно рекомендовали специальный корм купить именно в клинике. Конечно, больше же нигде такого нет, и дороже в 2 раза. А в целом, все клиники нормальные. Что-то лучше, что-то хуже.
Не благотворительная организация
Из чего складываются расценки за услуги и есть ли какой-то минимум, от которого отталкиваются все ветклиники? Договариваются ли клиники между собой о ценах на услуги?
Игроки не договариваются. Я, например, сама устанавливаю средний диапазон цены на услуги: прием, осмотр, манипуляции. Цены за консультацию в клиниках варьируются от 250 до 500 рублей. Кто-то назначает цену за консультацию ниже, чем другие, при этом рассчитывая на то, что больше людей придет. Какие-то услуги могут стоить дороже. То есть у меня, например, специализация - хирургия. Операции стоят дешевле, чем в других клиниках города, но какие-то другие услуги могут быть дороже. Мы сейчас говорим о частных клиниках, не берем в расчет государственные. При ценообразовании на услуги отталкиваются от себестоимости препаратов, от наркоза, от материалов, при этом учитываются расходы и на коммунальные услуги клиники. Редко когда помогаешь в ущерб себе, если уж какая-то бабушка. Но нужно понимать, что клиника - не благотворительная организация. Есть установленный прейскурант цен, по которому работает любая клиника. Единственно, я могу как руководитель - решить для себя, могу ли я сделать что-то дешевле.

Владелица ветклиники в Нижнем Тагиле

В ценообразование на услуги ветклиники входят:

  • Стоимость препаратов
  • Коммунальные услуги
  • Зарплата персоналу (врачи, администратор, уборщица)
  • Аренда помещения
    Столкнулась с тем, что в экстренном случае, поздно вечером было некуда обратиться. Почему в городе нет круглосуточных дежурных ветеринаров? Обзвонила, кого могла, когда моему коту требовалась помощь, но все говорили, что уже поздно и прием может состояться только с утра. Кот не дожил до утра. Вроде, казалось бы, услуга круглосуточного приема востребована, а на практике - нет такого в Нижнем Тагиле.

    Ольга
    жительница Нижнего Тагила
    В городе очень много частных клиник, конечно, это не может не радовать – у человека есть выбор, куда можно обратиться за помощью. В условиях конкурентного бизнеса каждый выживает, как может. И, конечно, есть такое, что в клиниках пациенту могут навязать ненужные ему услуги. Кто-то любит частную клинику, кто-то следуют за своим врачом в любую больницу, а кому-то не нужны бренды и ему нравятся специалисты из пригородной ветстанции по борьбе с болезнями животных.
    Текст, оформление: Ирина Анисимова
    Made on
    Tilda