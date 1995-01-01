Зверская карьера: чем живет ветеринарный бизнес в Нижнем Тагиле

Как правило, при покупке породистого питомца, заводчики рекомендуют новым владельцам обращаться в ту ветклинику, в которой обслуживаются сами.

Было как-то, что заболела собака. Анализы - это понятно, обязательно сдавать, без них не определить заболевание. Помимо всего прочего были назначены капельницы. На процедуру нужно было ездить в клинику каждый день. Естественно, в цену лечения входили не только стоимость лекарства и прием врача, но и каждая манипуляция в процедурном кабинете. Но я сам умею ставить капельницу. Настоял на том, чтобы собаке поставили катетер в вену, и сказал, что буду делать сам. Врач расстроилась, нехотя мне продали лекарства и расписали пропорции для капельницы. Но при этом настоятельно рекомендовали специальный корм купить именно в клинике. Конечно, больше же нигде такого нет, и дороже в 2 раза. А в целом, все клиники нормальные. Что-то лучше, что-то хуже.