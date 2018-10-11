Друзья! Приближаются выходные и TagilCity.ru приготовил для вас подборку мероприятий для нескучного уикэнда.



Все, кто неравнодушен к судьбе бездомных животных, приглашаются на благотворительную акцию «Осенний хвостофест». Милые носики и пушистые хвостики ждут вашей помощи. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили!



Знаете ли вы, что на воде тоже можно рисовать? Такой вид искусства называется эбру. Волшебные «танцующие» краски на воде перенесут вас из серых будней в удивительный мир фантазий. Любой желающий справится с этой техникой, получит уверенность в собственных силах и положительные эмоции от необычного вида искусства.



Кроме этого, вы сможете побывать на открытии фотовыставок, сходить на новинки в кино, посетить музеи, театры и многое другое.



Счастливых вам выходных!

