Друзья! Приближаются выходные и TagilCity.ru приготовил для вас подборку мероприятий для нескучного уикэнда.
Все, кто неравнодушен к судьбе бездомных животных, приглашаются на благотворительную акцию «Осенний хвостофест». Милые носики и пушистые хвостики ждут вашей помощи. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили!
Знаете ли вы, что на воде тоже можно рисовать? Такой вид искусства называется эбру. Волшебные «танцующие» краски на воде перенесут вас из серых будней в удивительный мир фантазий. Любой желающий справится с этой техникой, получит уверенность в собственных силах и положительные эмоции от необычного вида искусства.
Кроме этого, вы сможете побывать на открытии фотовыставок, сходить на новинки в кино, посетить музеи, театры и многое другое.
Счастливых вам выходных!
«Осенний хвостофест»
27 октября в 12:00 Друзья! Совместно с медицинским колледжем пройдет очередное благотворительное мероприятие в помощь бездомным животным. Ждем учащихся, их родителей, студентов и всех-всех, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим и хочет оказать им любую, даже самую маленькую, помощь В программе:
аквагрим;
игры для детей;
выступление обученных собак на знание команд;
ярмарка сувениров.
Площадь перед КДК «Современник».
Мероприятия в музеях
Лекция «Тагильские купчихи»
27 октября в 15:00 На лекции вы познакомитесь с представительницами этого сословия. Они поддерживали большие торговые дела, переживали удары судьбы и при этом растили наследников, которым передавали не просто торговые лавки, а крупные торговые дома или даже монополии. Стоимость: взрослые – 100 руб., дети – 50 руб. Музей быта и ремесел горнозаводского населения ул. Тагильская, 26.
Мастер-класс по эбру – росписи на воде
27 октября в 15:00 Яркими красками создаются красивые узоры и разводы настоящее волшебство красок! Эбру – еще называют «танцующие» или «плавающие» краски на воде, которые переносятся на бумагу. Стоимость: 800 рублей, дети до 7 лет в сопровождении взрослых бесплатно. Запись по телефону: 25-26-47. Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4.
Интерактивное мероприятие «Осенний топиарий»
27 октября в 15:00 Топиарий – это декоративное деревце небольшого размера, которым украшают интерьеры. У каждого есть возможность создать свой неповторимый осенний топиарий! Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 80 руб., студент – 110 руб., пенсионер – 110 руб., взрослый – 120 руб. Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.
Городской фотоконкурс «Мама, милая мама…»
До 21 ноября Для каждой любящей мамы период развития ребенка — один из самых волнующих в жизни. Время летит очень быстро, дети взрослеют, а их милые и забавные образы остаются в воспоминаниях и на фотографиях. В преддверии праздника в честь самого главного, важного и самого любимого человека в жизни каждого из нас, Городской Дворец молодежи проводит фотоконкурс «Мама, милая мама…» Подробнее
Тени, песок и пластилин: юные тагильчане научатся снимать мультфильмы
В ГДДЮТ для тагильских ребят открыта новая творческая группа по изучению основ мультипликации. На занятиях ребята научатся снимать собственные мультфильмы в различной технике.
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Дворы Ленинского района Нижнего Тагила проходят финишную стадию благоустройства
Благоустройство дворов в Ленинским районе Нижнего Тагила подходит к концу. Дворы, в которых проведены работы по благоустройству, в рамках объезда района посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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Главное не имя, главное – спорт для детей: жители Нижнего Тагила о центре единоборств
Жители Нижнего Тагила обсуждают строительство центра единоборств для детей в Нижнем Тагиле, который планируют назвать именем Хабиба Нурмагомедова. Анонсирование события состоялось 13 октября.
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Фотовыставки
«Новый метод»
27 октября в 18:00 Эта выставка состоит из разных объектов и промежуточных пространств. И метафора, и символизм используются как инструмент для изменения значений, предлагая новые способы постижения мира. И объекты, и окружающие нас пространства оказывают влияние на очень конкретный и статический путь. Когда наши глаза привыкли к нашей окружающей среде, мы больше не наслаждаемся этим. Дом Художника ул. Уральская, 4/1
«Окрашенные синие»
27 октября в 18:00 Каждая фотография, которую Джош Аронсон отображает, представляет собой игривый подход к изучению индивидуальности и личности субъекта, спрашивая, как можно показать тело человека без откровенно сексуального взгляда. Тонко меняя механизмы восприятия на своей выставке с помощью уникальных плакатов и смешанных медиаформатов, Аронсон вносит небольшие изменения в традиционный ландшафт фотогалереи, создавая диалог между телами разной расы, пола и возраста.
Доме Художника, ул. Уральская, 4/1.
«Под тенью солнца»
26 октября в 18:00 От автора. Итак, в 2011 году я назвал свой проект «Под тенью солнца» и начал изучать скрытые жизни. Я использую это слово, потому что, как только я прошел по крутым дорожкам и добрался до отдаленных горных деревень, таких как Торели, Алакаяр, Бильги и Узунтекне, меня встретил другой образ жизни, о котором мало кто из нас знает. Галерея «Угол» ул. Карла Маркса, д. 20а.
Квартирник в «Гагарин-баре»
27 октября в 21:00 Совсем неважно что здесь написано и как всё подано. Официальные лозунги,всеми признанные идеи и модные стили не всегда являются сильной стороной команды. Единственное и естественное желание играть и самовыражаться – вот двигатель группы, а совпадают ли векторы участников в направлениях-тут уж кому как повезет... Мы пока движемся... Хотите с нами? Стоимость: 300 руб. ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
Спектакли
«Дикое счастье»
26 октября в 18:00 На Гордея Брагина – купца степенного и обстоятельного – обрушился немыслимый многотысячный долг, доставшийся ему в наследство от брата-каторжника Макарушки. Бежать от этой беды со всем семейством Гордей собрался на легендарные Белые озера – обетованную землю раскольников. Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Трамвай «Желание»
27 октября в 18:00 Свободолюбивые семидесятые с ароматом индийских специй. И загадочный Новый Орлеан без налёта убогой окраины. У режиссера-постановщика Владимира Скворцова сценическая версия пьесы Теннесси Уильямса получилась сочная, визуальная, с атмосферной сценографией и яркими костюмами. Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Земля Эльза»
28 октября в 18:00 Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюбленные Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости. Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке ещё одного нашего земляка Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный о нас, наших родителях и наших детях. Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Сад скульптур» обустраивают у Нижнетагильского музея в рамках госпрограммы
Работы по обустройству «Сада скульптур» начались в Нижнем Тагиле, став вторым этапом преображения в рамках проекта по преображению территории возле музея изобразительных искусств.
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Имя Николая Привалова присвоено музыкальной школе №3 в Нижнем Тагиле
Детская музыкальная школа №3 в Нижнем Тагиле получила имя композитора и общественного деятеля Николая Привалова.
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Уборка тротуаров, обновление техники и снег: мэр Нижнего Тагила о дорожном хозяйстве
Спецтехника Нижнего Тагила готова к новому зимнему сезону в полном объёме. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл личный осмотр единиц спецтехники и озвучил планы города на зимний сезон.
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Детям
Спектакли в Театре кукол
«Петушок – Золотой Петушок» 3+
27 октября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей.
«Волшебное кольцо» 5+
28 октября в 11:00 и в 13:00 Стоимость: 130 рублей.
«Большое путешествие маленькой тучки» 0+
28 сентября в 16:00 Стоимость: 250 рублей
Спектакли в Драматическом театре
«Кошкин дом»
28 октября в 12:00 Красавица Кошка пригласила друзей на светский раут. Курица и Петух, Коза и Козёл, свинья – кто только ни пришёл себя показать и на других посмотреть! Гости восхищаются богатым домом гламурной хозяйки, веселятся и поедают щедрые угощения. А за окном замерзают Котята. Им не нашлось места на этом празднике жизни. Стоимость: 150 – 180 рублей. Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Мульт в кино»
Сеансы 27 и 28 октября «Россия»: 09:25, 10:25, 11:20 «Родина»: 09:25 10:25 11:20 ТЦ DEPO: 10:00