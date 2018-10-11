Культобзор на tagilcity.ru
Осенний хвостофест, роспись на воде и топиарий
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Приближаются выходные и TagilCity.ru приготовил для вас подборку мероприятий для нескучного уикэнда.

Все, кто неравнодушен к судьбе бездомных животных, приглашаются на благотворительную акцию «Осенний хвостофест». Милые носики и пушистые хвостики ждут вашей помощи. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили!

Знаете ли вы, что на воде тоже можно рисовать? Такой вид искусства называется эбру. Волшебные «танцующие» краски на воде перенесут вас из серых будней в удивительный мир фантазий. Любой желающий справится с этой техникой, получит уверенность в собственных силах и положительные эмоции от необычного вида искусства.

Кроме этого, вы сможете побывать на открытии фотовыставок, сходить на новинки в кино, посетить музеи, театры и многое другое.

Счастливых вам выходных!
«Осенний хвостофест»
27 октября в 12:00
Друзья! Совместно с медицинским колледжем пройдет очередное благотворительное мероприятие в помощь бездомным животным. Ждем учащихся, их родителей, студентов и всех-всех, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим и хочет оказать им любую, даже самую маленькую, помощь
В программе:
  • аквагрим;
  • игры для детей;
  • выступление обученных собак на знание команд;
  • ярмарка сувениров.
Площадь перед КДК «Современник».
Мероприятия в музеях
Лекция «Тагильские купчихи»
27 октября в 15:00
На лекции вы познакомитесь с представительницами этого сословия. Они поддерживали большие торговые дела, переживали удары судьбы и при этом растили наследников, которым передавали не просто торговые лавки, а крупные торговые дома или даже монополии.
Стоимость: взрослые – 100 руб., дети – 50 руб.
Музей быта и ремесел горнозаводского населения ул. Тагильская, 26.
Мастер-класс по эбру – росписи на воде
27 октября в 15:00
Яркими красками создаются красивые узоры и разводы настоящее волшебство красок! Эбру – еще называют «танцующие» или «плавающие» краски на воде, которые переносятся на бумагу.
Стоимость: 800 рублей, дети до 7 лет в сопровождении взрослых бесплатно.
Запись по телефону: 25-26-47.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4.
Интерактивное мероприятие «Осенний топиарий»
27 октября в 15:00
Топиарий – это декоративное деревце небольшого размера, которым украшают интерьеры. У каждого есть возможность создать свой неповторимый осенний топиарий!
Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 80 руб., студент – 110 руб., пенсионер – 110 руб., взрослый – 120 руб.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.
Городской фотоконкурс «Мама, милая мама…»
До 21 ноября
Для каждой любящей мамы период развития ребенка — один из самых волнующих в жизни. Время летит очень быстро, дети взрослеют, а их милые и забавные образы остаются в воспоминаниях и на фотографиях.
В преддверии праздника в честь самого главного, важного и самого любимого человека в жизни каждого из нас, Городской Дворец молодежи проводит фотоконкурс «Мама, милая мама…»
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Тени, песок и пластилин: юные тагильчане научатся снимать мультфильмы
В ГДДЮТ для тагильских ребят открыта новая творческая группа по изучению основ мультипликации. На занятиях ребята научатся снимать собственные мультфильмы в различной технике.

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Дворы Ленинского района Нижнего Тагила проходят финишную стадию благоустройства
Благоустройство дворов в Ленинским районе Нижнего Тагила подходит к концу. Дворы, в которых проведены работы по благоустройству, в рамках объезда района посетил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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Главное не имя, главное – спорт для детей: жители Нижнего Тагила о центре единоборств
Жители Нижнего Тагила обсуждают строительство центра единоборств для детей в Нижнем Тагиле, который планируют назвать именем Хабиба Нурмагомедова. Анонсирование события состоялось 13 октября.
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Фотовыставки
«Новый метод»
27 октября в 18:00
Эта выставка состоит из разных объектов и промежуточных пространств. И метафора, и символизм используются как инструмент для изменения значений, предлагая новые способы постижения мира.
И объекты, и окружающие нас пространства оказывают влияние на очень конкретный и статический путь. Когда наши глаза привыкли к нашей окружающей среде, мы больше не наслаждаемся этим.

Дом Художника ул. Уральская, 4/1
«Окрашенные синие»
27 октября в 18:00
Каждая фотография, которую Джош Аронсон отображает, представляет собой игривый подход к изучению индивидуальности и личности субъекта, спрашивая, как можно показать тело человека без откровенно сексуального взгляда. Тонко меняя механизмы восприятия на своей выставке с помощью уникальных плакатов и смешанных медиаформатов, Аронсон вносит небольшие изменения в традиционный ландшафт фотогалереи, создавая диалог между телами разной расы, пола и возраста.

Доме Художника, ул. Уральская, 4/1.
«Под тенью солнца»
26 октября в 18:00
От автора. Итак, в 2011 году я назвал свой проект «Под тенью солнца» и начал изучать скрытые жизни. Я использую это слово, потому что, как только я прошел по крутым дорожкам и добрался до отдаленных горных деревень, таких как Торели, Алакаяр, Бильги и Узунтекне, меня встретил другой образ жизни, о котором мало кто из нас знает.

Галерея «Угол» ул. Карла Маркса, д. 20а.
Квартирник в «Гагарин-баре»
27 октября в 21:00
Совсем неважно что здесь написано и как всё подано. Официальные лозунги,всеми признанные идеи и модные стили не всегда являются сильной стороной команды. Единственное и естественное желание играть и самовыражаться – вот двигатель группы, а совпадают ли векторы участников в направлениях-тут уж кому как повезет... Мы пока движемся... Хотите с нами?
Стоимость: 300 руб.
ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
Спектакли
«Дикое счастье»
26 октября в 18:00
На Гордея Брагина – купца степенного и обстоятельного – обрушился немыслимый многотысячный долг, доставшийся ему в наследство от брата-каторжника Макарушки. Бежать от этой беды со всем семейством Гордей собрался на легендарные Белые озера – обетованную землю раскольников.
Стоимость: 250 – 300 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Трамвай «Желание»
27 октября в 18:00
Свободолюбивые семидесятые с ароматом индийских специй. И загадочный Новый Орлеан без налёта убогой окраины. У режиссера-постановщика Владимира Скворцова сценическая версия пьесы Теннесси Уильямса получилась сочная, визуальная, с атмосферной сценографией и яркими костюмами.
Стоимость: 250 – 300 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Земля Эльза»
28 октября в 18:00
Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюбленные Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости. Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке ещё одного нашего земляка Дмитрия Зимина. Спектакль тонкий, деликатный о нас, наших родителях и наших детях.
Стоимость: 250 – 300 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Сад скульптур» обустраивают у Нижнетагильского музея в рамках госпрограммы
Работы по обустройству «Сада скульптур» начались в Нижнем Тагиле, став вторым этапом преображения в рамках проекта по преображению территории возле музея изобразительных искусств.
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Имя Николая Привалова присвоено музыкальной школе №3 в Нижнем Тагиле
Детская музыкальная школа №3 в Нижнем Тагиле получила имя композитора и общественного деятеля Николая Привалова.


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Уборка тротуаров, обновление техники и снег: мэр Нижнего Тагила о дорожном хозяйстве
Спецтехника Нижнего Тагила готова к новому зимнему сезону в полном объёме. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл личный осмотр единиц спецтехники и озвучил планы города на зимний сезон.
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Детям
Спектакли в Театре кукол
«Петушок – Золотой Петушок» 3+
27 октября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей.
«Волшебное кольцо» 5+
28 октября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей.
«Большое путешествие маленькой тучки» 0+
28 сентября в 16:00
Стоимость: 250 рублей
Спектакли в Драматическом театре
«Кошкин дом»
28 октября в 12:00
Красавица Кошка пригласила друзей на светский раут. Курица и Петух, Коза и Козёл, свинья – кто только ни пришёл себя показать и на других посмотреть!
Гости восхищаются богатым домом гламурной хозяйки, веселятся и поедают щедрые угощения. А за окном замерзают Котята. Им не нашлось места на этом празднике жизни.
Стоимость: 150 – 180 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Мульт в кино»
Сеансы 27 и 28 октября
«Россия»: 09:25, 10:25, 11:20
«Родина»: 09:25 10:25 11:20
ТЦ DEPO: 10:00
«Смолфут»
Сеансы 27 и 28 октября
«Россия»: 09:50, 12:15, 13:25, 17:00
«Родина»: 12:15
«Родина» 3D: 09:50, 13:25, 17:00
ТЦ DEPO: 10:00, 11:25, 12:20, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 21:35
ТЦ DEPO 3D: 11:00, 12:55, 14:50, 16:45
«Красногвардеец»: 11:00, 15:05, 16:50
Кино
Комедия «Только не они»
Сеансы 27 и 28 октября
«Россия»: 15:50, 19:25
«Родина»: 15:50 19:25
ТЦ DEPO: 16:00, 17:55, 19:50, 21:50
Военный «Несокрушимый»
Сеансы 27 и 28 октября
«Россия»: 14:05, 17:40, 21:15
«Родина»: 14:05, 17:40, 21:15
ТЦ DEPO: 11:40, 18:25, 20:15
Фантастика «Репродукция»
Сеансы 27 и 28 октября
«Россия»: 23:00
«Родина»: 23:00
ТЦ DEPO: 10:10, 14:35, 19:10, 21:20, 23:30
«Красногвардеец»: 20:20, 22:15
Школьники Нижнего Тагила могут бесплатно посещать секцию астрономии в ГДДЮТ
Юные любители космоса, планет и звёздных систем теперь имеют возможность посещать секцию астрономии в Нижнем Тагиле. Занятия бесплатны.
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Тагильчанин занял третье место на соревнованиях по легкой атлетике для людей с ОВЗ
Житель Нижнего Тагила занял третье место на чемпионате Свердловской области по легкой атлетике среди людей с ОВЗ.

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