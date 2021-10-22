Неделя сбережений, годы странствий и тёмное Средневековье

События новой недели не только развлекательные, но и образовательные. Если вы уже приготовили QR-код или справку, то смело можете не отказывать себе ни в чём - ни в кино, ни в театрах, ни в музеях. О них — в нашей подборке. Хорошей недели, тагильчане!
Неделя сбережений - 2021
«Годы странствий»
«Пусть будет праздник!»
«Такое ли темное Средневековье?»
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
«Озеро любви», работает до 31 октября
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Металл в украшении дома», работает до ноября
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 7
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Холодный расчёт
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО
Хороший, плохой, коп
с 21 октября
ТЦ DEPO
«Неисправимый Рон»
с 21 октября
ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Кошачьи миры Луиса Уэйна»
с 21 октября
ТЦ DEPO