Неделя сбережений, годы странствий и тёмное Средневековье

События новой недели не только развлекательные, но и образовательные. Если вы уже приготовили QR-код или справку, то смело можете не отказывать себе ни в чём - ни в кино, ни в театрах, ни в музеях. О них — в нашей подборке. Хорошей недели, тагильчане!