Культобзор на tagilcity.ru
Неделя сбережений, годы странствий и тёмное Средневековье
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

События новой недели не только развлекательные, но и образовательные. Если вы уже приготовили QR-код или справку, то смело можете не отказывать себе ни в чём - ни в кино, ни в театрах, ни в музеях. О них — в нашей подборке. Хорошей недели, тагильчане!

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Центральная библиотека

Неделя сбережений - 2021

Пришла пора менять финансовое поведение на осознанное
С 25 по 31 октября в библиотеках МБУК «ЦГБ» проходит Неделя сбережений. Взрослых участников ждут дискуссии с интересными гостями, полезные материалы для самостоятельного изучения, для школьников мы подготовили викторины и интерактивные мероприятия.

Каждый откроет для себя что-то новое, а также получит доступ к обширной библиотеке материалов по финансовой грамотности. Мероприятия проходят в рамках Всероссийской недели сбережений (с 18 октября по 16 ноября).

Смотреть программу →

«Годы странствий»

Беседа 18+
27 октября 14.00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы.

К 210-летию со дня рождения знаменитого венгерского композитора и виртуоза Ференца Листа состоится беседа в рамках цикла встреч: музыкальная среда.

Приглашаем всех желающих познакомиться с биографией композитора, пианиста, дирижера и педагога – Ф. Листа; узнать интересные факты из жизни и творчества композитора, а также послушать грамзаписи из фонда библиотеки.
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Дворец культуры им. И.В. Окунева

«Пусть будет праздник!»

Танцевальный вечер
28 октября (четверг) в 16:00 в Колонном зале ДК

Дворец культуры имени И. В. Окунева приглашает на танцевальный вечер 55+ «Пусть будет праздник!».

Из цикла развлекательных программ «Вагонские вечёрки»
28 октября (четверг) в 16:00 в Колонном зале ДК

Цена билета: 135 рублей
Касса: 377-593
Tagilcity.ru
Музей изобразительных искусств

«Такое ли темное Средневековье?»

Лекция-беседа
28 октября в 18.00
Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7

Участники встречи поговорят о Средневековье, архитектурных особенностях романского и готического европейского направления и Древнерусского зодчества, а также о том искусстве, которое было связано с храмами и монастырями.

Лекторы мероприятия: Алексеева Д.О. и Устинова Е.А.

Стоимость посещения музея: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Сообщать об участии нужно заранее: в группу или по номеру 8-3435-25-26-47.
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Авантюристки поневоле», 16+
28 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33

В рамках всероссийской гастрольно-концертной программы "БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ" Драматический театр г. Ачинск (Красноярский край)
От 230 до 270
р.
октябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Федорино горе», 4+
26 октября, 18:00
Нижний Тагил Ленина, д.14
300
р.
«Поющий кит. Подводные истории», 12+
27 и 28 октября, 18:00
Нижний Тагил Ленина, д.14
350
р.
сентябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Сорочинская ярмарка», 12+
27 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ильича, д.37
250
р.
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное выставке произведений тагильских художников – участников пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства.

На Всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, которая проходит в Калининграде с 2012 года, представлены работы ювелиров из пятнадцати городов России.

От Нижнего Тагила в конкурсе приняли 15 художников, среди них мастера – В.С. Безбородов, Ю.П. Маточкин, И.Б. Толкачев, Н.А. Романов, А.П. Барахвостов, С.А. Кислицкий и молодые художники – К.В. Гузенко, С.А. Бондаренков, Н.А. Дудин, А.Д. Кравченко и др.

Посетителей приглашают познакомиться с творчеством тагильских художников, увидеть уникальные произведения тагильских мастеров, узнать о конкурсе и ювелирном искусстве из презентации куратора биеннале в Нижнем Тагиле – Надежды Гундыревой, заместителя директора музея искусств по основной деятельности и развитию.

Стоимость посещения мероприятия: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в Нижнетагильский музей изобразительных искусств группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
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Действительно ли он расположен с нарушениями, разбиралось TagilCity.ru.
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Появился еще один легальный способ получить QR-код свердловчанам без прививок
QR-код теперь могут получить и те жители Свердловской области, которые переболели коронавирусом «неофициально». Заказать пропуск можно будет на госуслугах после посещения врача.
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Дежурные группы в детских садах Свердловской области откроются в нерабочую неделю
Дежурные группы в детских садах Свердловской области будут работать в течение нерабочей недели, которая объявлена с 30 октября по 7 ноября 2021 года.
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октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

Хороший, плохой, коп

с 21 октября

ТЦ DEPO

«Неисправимый Рон»

с 21 октября

ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

с 21 октября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты
День маркетолога

25 октября

Праздник приятных неожиданностей

26 октября
День Бабушек и Дедушек

26 октября

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