Друзья! Впереди последние январские выходные. Вспомните самые яркие моменты января и сделайте себе февраль еще счастливее.



Говорят, что февраль — это месяц ветров. Слушайте песню ветра: вас ждет что-то очень важное и особенное впереди.



А пока сходите с семьей в кино, посетите с друзьями музеи и еще раз прогуляйтесь по ледовому городку (пока он еще есть). Приятных выходных, тагильчане!