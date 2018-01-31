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Кармен, Высоцкий и родоведы
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Друзья! Впереди последние январские выходные. Вспомните самые яркие моменты января и сделайте себе февраль еще счастливее.

Говорят, что февраль — это месяц ветров. Слушайте песню ветра: вас ждет что-то очень важное и особенное впереди.

А пока сходите с семьей в кино, посетите с друзьями музеи и еще раз прогуляйтесь по ледовому городку (пока он еще есть). Приятных выходных, тагильчане!
Разное

Концерт к 80-летию Владимира Высоцкого
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
26 января
18:30
26 января в 18:30 в кинотеатре «Красногвардеец» состоится концерт, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. На вечере прозвучат песни и стихи в исполнении тагильчанина Евгения Чулкова, который в среде авторской песни признан одним из лучших исполнителей песен известного музыканта. Программа состоит из двух отделений. Перед началом концерта и в антракте гостей ожидает кофе-брейк.
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Открытие клуба «Тагильский родовед»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
27 января
14:00
27 января состоится первая в 2018 году встреча в клубе «Тагильский родовед». Ждем вас 27 января 2018 г. в 14−00 часов, в историко-краеведческом музее, 2 этаж, экспозиционный зал выставки «Свидетели мира невидимого».
В программе очередного заседания клуба «Тагильский родовед»:
1. Доклад (с презентацией) «Род Турчаниновых. Изучение старинного семейного альбома». Автор — кандидат педагогических наук, учитель МБОУ СОШ № 50, потомок знаменитого уральского рода Турчаниновых, родовед Вероника Никитична Турчанинова.
2. Посещение выставки «Музейные истории», открытой 26 января 2018 г. Комментарии к выставке её озвучит автор, заведующая сектором выставок и выставочных залов Алена Игоревна Михеева.

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Спектакли в Нижнем Тагиле
«Деревья умирают стоя»
Нижнетагильский драматический театр
26 января
18:00
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«Вдовий пароход»
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
27 января
17:00
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Кино в Нижнем Тагиле
«Кармен»
27, 28 января, 13:0
Кинотеатр «Красногвардеец»
Улица Победы, 26.

Карлос Саура. Испания. 1983.


Хореограф Антонио набирает труппу для постановки балета «Кармен». Во время репетиций хореограф поддается чарам настоящей Кармен, которая исполняет главную роль. Музыка и представление так захватывают героев, что правда жизни превращается в спектакль, а само действо ведет к кровавой развязке.

Афиша
«Zомбоящик»
Кинотеатр «Россия»
26, 27, 28 января 12:05 15:25 16:40 20:30 21:45
Во времена Шекспира весь мир был театром, в наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд ТНТ. Все жанры: драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и экспериментальное кино…
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«Астрал 4: Последний ключ»
Кинотеатр «Россия»
26−28, января 23:00
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мертвыми. На этот раз в жизнь воплощается ее самый страшный кошмар: сущности из потустороннего мира проникают в ее собственный дом.
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Выставки в Нижнем Тагиле
«Вилла Аргентина»
Галерея Space Place
26 января
17:00
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«В мерцании перламутра»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
с 16:00 до 18:00
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Международный день таможенника
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Международный день памяти жертв Холокоста

27 января
День без интернета
28 января
Международный день защиты персональных данных
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