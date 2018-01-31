Открытие клуба «Тагильский родовед»Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
27 января
14:00
27 января состоится первая в 2018 году встреча в клубе «Тагильский родовед». Ждем вас 27 января 2018 г. в 14−00 часов, в историко-краеведческом музее, 2 этаж, экспозиционный зал выставки «Свидетели мира невидимого».
В программе очередного заседания клуба «Тагильский родовед»:
1. Доклад (с презентацией) «Род Турчаниновых. Изучение старинного семейного альбома». Автор — кандидат педагогических наук, учитель МБОУ СОШ № 50, потомок знаменитого уральского рода Турчаниновых, родовед Вероника Никитична Турчанинова.
2. Посещение выставки «Музейные истории», открытой 26 января 2018 г. Комментарии к выставке её озвучит автор, заведующая сектором выставок и выставочных залов Алена Игоревна Михеева.